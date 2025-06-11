  • 29°C

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 女神配對計劃 關稅戰 DSE2025 小一入學 新冠肺炎 哈佛大學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

一路走好丨謝霆鋒替身車手37歲知名特技演員　訓練期間車禍亡遺8歲幼子

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 45 分鐘前

最後更新： 28 分鐘前

分享：

分享：

熱門 女神配對計劃 關稅戰 DSE2025 小一入學 新冠肺炎 哈佛大學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

【特技演員／車禍／謝霆鋒／替身／怒火】內地知名特技演員「尾巴哥」周偉於驚傳訓練期間車禍亡，年僅37歲。由於周偉曾於2021年電影《怒火》中與甄子丹合作，並擔任謝霆鋒的替身，片中多場高難度飛車與搏鬥鏡頭皆由周完成，因此業界對他的死訊亦深表惋惜。

綜合內地傳媒報道，周偉在本月2日帶著學員從廣州到韶關進行電單車特技訓練，沒想到途中發生嚴重車禍，周偉於車禍中重創受傷，送院搶救後不治。而另一名受傷學員至今仍在昏迷狀態，情況危殆。

點擊圖片放大
+6
+5

最新影片:

Sick問識答
Sick問識答｜日日敷面膜皮膚一定好？　 專科醫生拆解謎思+護膚秘訣

6月9日，周偉身邊的工作人員證實噩耗，消息一出，微博即出現「謝霆鋒替身車手尾巴哥去世」的討論，演藝圈與特技界紛紛表達哀悼。不過，車禍細節至今仍未正式公開。

周偉長年從事電影動作設計與危險特技演出，過去曾參與多部動作片替身，當中最令人印象深刻莫過於是2021年於電影《怒火》中擔任謝霆鋒的替身，完成多個高難度動作與飛車追逐的鏡頭。更令人難過的是，據了解，周偉有一名8歲兒子。周的友人透過事發前一周，周偉曾在公開場合露面，並更新過社群媒體動態，想不到如今卻已天人永隔，令人不勝唏噓。

點擊圖片放大
+9
+8

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

 

相關文章

醫療事故丨美女網紅打「健康針」手術大出血全身黑瘀極驚悚　反被醫院索償726萬最終判決出爐
17:37 2025/05/21
醫療事故丨美女網紅打「健康針」手術大出血全身黑瘀極驚悚　反被醫院索償726萬最終判決出爐
網絡熱話｜美女網紅車禍癱瘓　遇醫生熱烈追求未婚誕子　「童話故事」結局竟如此…
11:07 2025/05/23
網絡熱話｜美女網紅車禍癱瘓　遇醫生熱烈追求未婚誕子　「童話故事」結局竟如此…
健康危機丨北大數學天才「韋神」開抖音靠3句話漲粉2千萬　門牙脫落惹關注北大急回應
11:13 2025/06/10
健康危機丨北大數學天才「韋神」開抖音靠3句話漲粉2千萬　門牙脫落惹關注北大急回應

你可能感興趣

醫療事故丨美女網紅打「健康針」手術大出血全身黑瘀極驚悚　反被醫院索償726萬最終判決出爐
17:37 2025/05/21
醫療事故丨美女網紅打「健康針」手術大出血全身黑瘀極驚悚　反被醫院索償726萬最終判決出爐
網絡熱話｜美女網紅車禍癱瘓　遇醫生熱烈追求未婚誕子　「童話故事」結局竟如此…
11:07 2025/05/23
網絡熱話｜美女網紅車禍癱瘓　遇醫生熱烈追求未婚誕子　「童話故事」結局竟如此…
健康危機丨北大數學天才「韋神」開抖音靠3句話漲粉2千萬　門牙脫落惹關注北大急回應
11:13 2025/06/10
健康危機丨北大數學天才「韋神」開抖音靠3句話漲粉2千萬　門牙脫落惹關注北大急回應
健康問題 動作片 甄子丹 謝霆鋒 韶關

最高瀏覽

珍惜生命丨元朗24歲年輕爸爸墮樓不治　遺女友及3名子女背景身世曝光
珍惜生命丨元朗24歲年輕爸爸墮樓不治　遺女友及3名子女背景身世曝光
女神配對計劃︱李芷晴拒絕周嘉全被批太絕情　同班同學揭女神Step私下真實人品
女神配對計劃︱李芷晴拒絕周嘉全被批太絕情　同班同學揭女神Step私下真實人品
消委會食油推介｜食油含環氧丙醇+塑化劑可中毒致癌　消委會21款安全食油名單：獅球嘜/駱駝嘜/Meadows上榜
消委會食油推介｜食油含環氧丙醇+塑化劑可中毒致癌　消委會21款安全食油名單：獅球嘜/駱駝嘜/Meadows上榜
預防中暑︱天文台錄得今年最高溫35.6°C！1區近39°C破40年紀錄　專家教中暑急救法：熱傷害可致命
預防中暑︱天文台錄得今年最高溫35.6°C！1區近39°C破40年紀錄　專家教中暑急救法：熱傷害可致命
急症室最長等候時間（06月11日 時間12:05）
急症室最長等候時間（06月11日 時間12:05）