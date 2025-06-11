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航班事故｜深圳飛台灣客機起飛前3度停電+煞機失靈　一半乘客受驚要求落機

保健美顏

撰文： 黃堯姿

發布時間： 5 小時前

最後更新： 44 分鐘前

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AI 摘要
  • 立榮航空班機起飛前3度停電
  • 煞車系統失靈，半數乘客拒搭
  • 航班延誤5小時，最終安全抵達

【立榮航空/起飛/故障/失靈】日前一班從深圳飛往台灣桃園的客機在起飛前發生事故，航機3度斷電兼且客機煞車系統失靈，導致客機上一半乘客要求落機。最終航班延誤5小時飛返台灣桃園。

航班事故｜立榮班機滑行中3度停電 半數旅客拒搭原機返台

據《中天新聞網》報道，一架立榮航空B7-188班機昨日（9日）在深圳寶安機場跑道上停電3次。航班乘客郭先生透露，該班機在跑道上滑行準備起飛時，連續發生3次停電事故，連煞車系統也失靈，只能緩慢滑行。

在開往跑道的路上滑行到一半停電，重啟後又停電，連續3次……他們（立榮航空）靠港說要維修，大家就爆（生氣）了…不敢搭…即使他們說修好。

飛機停電時機內的緊急照明亮起，引擎、冷氣，甚至煞車系統通通失靈，客機只能慢速滑行。機組人員也緊急重啟系統。機上一共50名旅客受驚，半數因安全疑慮拒絕要求下機。

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據了解，立榮航空客服接受傳媒查詢時，證實該班機確實延誤5小時，由本來周一（9日）晚上7時35分起飛，延至周二（10日）凌晨0時39分才載客起飛，並於凌晨2時18分降落台灣桃園機場。航空公司方面並未否認班機因電力系統問題導致延誤的說法，但未進一步說明具體故障原因。

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