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日本地震預言｜玄學家唐碧霞教旅行前必做2件事保平安　面部現1特徵最好改期出遊

家事百科

撰文： 星之子

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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玄學家唐碧霞教旅行前必做2件事保平安，面部現1特徵最好改期出遊！

【玄學家/唐碧霞/日本地震預言】日本漫畫家竜樹諒在著作《我所看見的未來》中精準預言多件大事，包括311大海嘯、新冠病毒等，而她預言日本今年7月5日將有巨大海嘯引發大災難，惹起全城熱議！預言日子迫近，玄學家唐碧霞師傅坦言今年出行日本的確要特別小心，並教旅行前必做2件事保平安！     

唐師傅指出，日本的地理位置屬於東邊，她指日本的東北地區如北海道，的確今年出行要特別小心。此外，農曆五月和農曆八月在東面地區亦將會有危險，大家宜避開。

至於日本預言7月5日，原則上雖然在農曆五月，但如果計劃在這個月份去旅行的話，也沒有大問題，但要先做2件事！

旅行保平安出發前注意事項：

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旅行前宜做2件事｜1. 睇通勝宜忌出行

唐師傅表示，當單獨出遊，想玩得安心一點和旅程順利的話，一定要事前先看通勝，選擇宜出遊兼適合去旅行的日子。

旅行前宜做2件事｜2. 留意通勝相沖生肖或幸運生肖

第二就是看通勝或運程書，參考每日相沖生肖，假設屬龍，通勝指某天屬龍不宜出外的話，建議大家就最好另選日子去旅行。

另外，每天亦有列出幸運生肖，例如當天幸運的有屬雞、屬豬人士，這兩個生肖就可以選擇當日出行，這樣做旅行時就順利很多。

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日本地震預言｜犯太歲生要特別留意

如果今年犯太歲的話，亦要注意自己生肖沖哪個月份，相沖的月份就建議改外遊日子。例如犯太歲的包括屬豬或屬蛇的人士，農曆四月和農曆十月避免出門去旅行，否則很容易出問題。而屬虎屬猴今年在正月、農曆七月出行時，也是要特別小心。

日本地震預言︱1類人士容易出門遇貴人

驛馬星特別旺盛的人容易出門遇貴人！驛馬星在面相部位來說，主要是指額頭的位置上方近髮線的位置，如果長得比較高、比較廣的話，就代表著你見多識廣，這一生人走動特別多，出外靠朋友。

同場加映：我所看見的未來11大預言

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驛馬星旺盛面相｜1.額頭廣闊

額頭比較高、比較廣的人士去旅行不需要擔心，因為很少出現問題。相反額頭低窄的人，面相中的驛馬星比較差，適應能力就比較低，而且很多時候去旅行容易出現麻煩事，例如會不見錢包或者飛機延遲起飛等。

有些老人家去旅行會挑三挑四，去日本不吃魚生，去歐洲不吃漢堡包等，不一定是因為他們個性問題，其實只是他們驛馬星比較差，不習慣外地生活。

驛馬星旺盛面相｜2.印堂/額角氣息佳

驛馬星也要看氣息，因為氣息十分重要。去旅行時，可以先看看印堂的位置，即是我們眉毛之間的位置，如果印堂泛黑，最近可能會出現一些倒霉的事，或者不開心的事。印堂光潔明亮，就指將來一定事事順利。

日本地震預言｜氣息較差建議改期避免出遊

假設正準備去旅行，但印堂氣息一般，甚至額角位置暗沉，建議大家最好改期，遲一個星期或以上較好。

此外，你亦可以在旅行時，配戴十二守護神的吊墜，或者去廟宇，求一些平安卡、平安符等，以保旅行時安全、求個安心。

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