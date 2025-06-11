爆肺︱48歲謝安琪驚傳去年重病手術「死過翻生」欲重奪樂壇一姐地位　老公張繼聰破傳聞

【謝安琪／重病／爆肺／復出／張繼聰】最緊要健康！現年48歲的謝安琪（Kay），迎來出道20週年，月中更將首度與老公張繼聰「夫妻檔」在澳門開演唱會，令粉絲相當期待。不過，近日有傳聞指Kay去年年初曾患重病，一度緊急送醫做手術，「死過翻生」後有意復出重奪樂壇一姐地位！對此，老公張繼聰（Louis）果斷作出澄清，言語間愛意滿瀉。

曾三度「爆肺」手術兼心律不正

近日有報道指，有自稱謝安琪密友的友人爆料，謝安琪在去年初曾患上重病，被緊急送入仁安醫院接受手術，事件只有親人及幾位密友知情；並表示由於謝安琪擔心病情復發，所以過去一整年基本上都在專心治療、休養，最終順利康復。

而今次「死過翻生」經歷亦令謝安琪和老公張繼聰感情更昇華，彼此更加珍惜相互扶持。目前，謝安琪身體狀態穩定，希望接下來可以重返樂壇，挽回「一姐」地位。

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事實上，謝安琪在2008年憑《囍帖街》再創事業巔峰，但同年11月，她就因氣胸（爆肺）需入院接受手術。據悉，謝安琪的左肺曾三度爆裂，已做過三次手術，同時有心律不正情況，所以在唱歌時不能過於用力。

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張繼聰澄清：冇諗過要做天下第一

面對傳聞，「愛妻號」張繼聰出席活動時親自還原事實，澄清指太太確實肺部較差，以前成日爆肺，又中過流感，咳容易聲帶受損；但早前只是患上腸胃炎，及日前左眼微絲血管破裂入院，並未有做大手術。他亦提及自己先前也因椎間盤突出而入院，認為進出醫院是很正常，大家不必過份擔心。

至於傳聞指謝安琪打算復出競逐「第一女歌手」地位，張繼聰則認為無需過分解讀，表示太太亦未有因傳聞而不快，惟擔心身邊的親友和歌迷會因此受驚，故認為有必要出面澄清。

張繼聰稱讚太太現時心態非常好，大家不必把事情說得像《宮心計》一樣；太太亦絕對不會出來爭和搶，現在做音樂是為享受、報答歌迷：

佢好多年前己經係第一，依家做音樂為享受，做想做的歌，開音樂會是多謝歌迷，畀人話爭第一成為話題就好無辜。太太冇諗過要做天下第一，做天下第一開心和健康就夠！

同場加映：「爆肺」3大高危病徵

呼吸系統專科醫生張文達早前接受訪問時指出，「爆肺」又可稱為氣胸，當肺膜有不正常地方或穿了小氣孔，壓迫肺部會令患者出現胸痛或呼吸困難等症狀。爆肺成因未明，而且多數無法預防；大部分都是原發性，即是無原因。

「爆肺」患者多數是身材高瘦的年輕男性，多數會在做運動、潛水或搬重物等時候爆肺，而本身有肺氣腫或患有哮喘病等人士都有機會出現「爆肺」，患者會感到胸口的其中一邊劇痛、氣促，及心跳加快等，若不盡快求醫，有機會休克，甚至死亡：

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