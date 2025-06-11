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七一回歸︱7月1日沙田馬場「香港共慶回歸賽馬日」　《中年好聲音3》三甲黃博張與辰劉洋傾情獻唱

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撰文： 文體藝online

發布時間： 37 分鐘前

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馬會將於7月1日在沙田馬場舉行「香港共慶回歸賽馬日」。

為慶祝香港特別行政區成立28周年，香港賽馬會將於7月1日在沙田馬場舉行「香港共慶回歸賽馬日」，與市民分享回歸的喜悅。

當天馬場內除刺激的賽事外，更有連串充滿活力的節目﹕《中年好聲音3》三甲實力唱將黃博、張與辰及劉洋將在馬匹亮相圈大展歌喉，為活動拉開精彩序幕；而於賽事中場，將由《中年好聲音3》歌手李金凱、趙浚承、占士丁丁及陳芷盈全日接力獻唱，為觀眾帶來無間斷的音樂盛宴。「香港共慶回歸賽馬日」當天將上演多場刺激賽事，包括備受矚目的「香港回歸盃」及「粵港盃」，為馬迷帶來熱血沸騰的賽馬體驗。

馬會將於7月1日在沙田馬場舉行「香港共慶回歸賽馬日」。

此外，入場人士可品嚐一系列滋味小食、以7折優惠價在「馬場有禮」購買指定紀念品、漫遊場內多個藝術牆盡情打卡等等。訪港旅客更可免費享受360度沉浸式體驗，包括參加從化馬場VR虛擬遊、模擬騎師訓練體驗，及透過影片深入認識香港賽馬會文化及歷史。

首次到訪馬場的觀眾一定不要錯過在數碼專區舉行的「賽馬101」，除可親身感受互動賽馬的震撼，現場更有專人為參加者解鎖賽馬知識及分析賽事形勢。

《中年好聲音3》三甲張與辰、黃博、劉洋。（左起）

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