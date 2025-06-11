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炒燶股票︱「00後」女生炒仙股被割韭菜 15分鐘輸14萬身家：比失戀還痛

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 52 分鐘前

最後更新： 49 分鐘前

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00後女生炒仙股輸身家。

【炒股/仙股/割韭菜/炒燶股票】不少年輕人為求搵快錢而加入炒股行列，但往往因為沒有做足功課加上近來市況波動，導致捐失慘重！有00後女生就在社交平台Threads發文，哭訴短短15分鐘內輸光14萬元投資本金的經歷。她坦言過去5日情緒崩潰，每晚都會間歇性崩潰大哭，惹來大批網民留言。

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女生以《00後女生輸光14萬 人生還會有救嗎？》為題發文，她指自己不太貪心，只求每日有1%回報，已經不碰期權槓桿，惟沒有基本投資意識，買入「仙股」，大跌還要加碼，結果成為「大戶割的韭菜」，不捨得止損，結果在15分鐘內連輸兩次，輸光14萬，5月盈虧由「+2%」變成「-113%」。

她表示每日放工都會將14萬量化「14萬可買一輛車，交一年租，可以唸大學，我做錯了。」她還形容心情「比失戀還痛」，每晚都會間歇性崩潰大哭，白天還要和別人說笑，擔心若說股市失敗會被放大為人生的失職。

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炒股被割韭菜︱自我反思冇投資意識

後來她自我反思「真正擊垮我的是⋯自己」：「沒有基本投資意識就進場，買仙股，大跌還加碼，成為大戶割的韭菜，不捨得止損，⋯太多數不完的理由、太多的「我以為」，讓我發現即便不是今天，未來的某一天，我還是會重新經歷投資失敗這件事。如果可以在這裏成功自救，記錄學習投資和慢慢變好的日子，就好了。寫著寫著還是好傷心，但希望自己再也不要感情用事了⋯」

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炒股被割韭菜︱網民：短炒沒出路

帖文在網上引發熱烈討論，有網民鼓勵女生振作，表示試過贏到580幾萬輸剩80幾萬，認為「有賭未為輸」；也有網友直言「短炒沒出路」。不過，亦有網民指出，追求每晚1%已是高回報，質疑女生「每晚1%都唔貪？」、「每晚1%……每年回報365%，每年脹(漲)3倍多本金都不貪心？」其後該女生澄清所謂追求1%回報，是指每月平均長倉有1%，即每年有10%。

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