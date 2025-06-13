  • 27°C

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 女神配對計劃 關稅戰 DSE2025 小一入學 新冠肺炎 哈佛大學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

防暑指南2025｜專家拆解中暑3級症狀+急救法　這款飲品千萬別喝！

家事百科

撰文： 李綉珊

發布時間： 2 小時前

最後更新： 33 分鐘前

分享：

分享：

熱門 女神配對計劃 關稅戰 DSE2025 小一入學 新冠肺炎 哈佛大學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

防暑指南2025｜專家拆解中暑3級症狀及急救法，這款飲品千萬別喝！

【中暑症狀/酷熱天氣警告/防暑飲品推薦/補水秘訣】隨著6月來臨，香港天氣漸趨炎熱，天文台已發出酷熱天氣警告，若不注意防暑，可能會導致中暑，甚至危及生命。TOPick整理中暑症狀、急救方法，並推薦一類比運動飲料更有效的補水飲品，讓大家安心度過炎夏。

最新影片︰

TOPick一分鐘
親子好去處︱熊貓龍鳳胎搬大屋與媽媽盈盈共住　海洋公園推門票優惠低至7折

預防中暑｜中暑症狀

根據日本中暑資訊網站「熱中症ゼロへ」，中暑是人體在高溫環境下因水分或鹽分不足，體溫調節失衡引發的不適。

點擊圖片放大
+3
+2

中暑可分為輕度、中度、重度，不同程度中暑的症狀如下：

輕度中暑：頭暈、肌肉疼痛、手腳僵直

中度中暑：頭痛、噁心、虛脫、注意力下降

重度中暑：意識模糊、痙攣和體溫異常升高

如出現嚴重症狀，應立即送院治療。

預防中暑｜提前進行「熱適應」訓練

「熱中症ゼロへ」強調，提前培養「熱適應」能力，可有效預防中暑。透過日常散步、遛狗、步行購物，或浸浴、蒸桑拿等，模擬高溫環境，訓練身體適應，過程因人而異，需數天至兩週。這種準備能讓身體更有效地透過出汗散熱，降低中暑風險。

預防中暑｜夏天防暑穿搭與飲品選擇

點擊圖片放大

為預防中暑，衣著方面應選擇白色、寬鬆、透氣且吸水性強的款式，開領和袖口設計更佳，頸部可佩戴冷卻頸圈或毛巾。

飲品方面，應多喝水、運動飲品，除了水和運動飲料，專家特別推薦喝麥茶，因為它含有豐富的礦物質，能有效補充流失的電解質，且有助於稀釋血液，預防中暑。相反地，含有大量咖啡因和酒精的飲品則不適合，因為它們會加速利尿，反而讓身體更容易脫水。

想預防中暑，專家推薦喝麥茶，有效補充流失的電解質。（iStock圖片）

另外，建議隨身攜帶防暑用品，冷卻包、毛巾、迷你風扇、太陽傘、溫度計和鹽丸等物品非常實用。研究顯示，冰塊比室溫水更能有效降低體溫，吸收效率高達四倍，有助緩解中暑症狀。

預防中暑｜中暑急救：快速降溫是關鍵

點擊圖片放大
+6
+5

若發現有人中暑，應立即將其轉移至通風陰涼處平躺休息，並採取降溫措施。將冷卻包或冰水浸濕的毛巾置於頸部、腋下、鼠蹊部和膝蓋後方，或用濕毛巾包裹手臂和大腿。

若無冷卻工具，可讓患者將手掌或手臂浸入冷水，或握住冷卻劑及凍飲料瓶。若患者意識清醒，可給予水或含電解質的飲品。提提大家，切勿飲用含酒精或咖啡因的飲品。

更多消暑大法︰

冷氣慳電｜專家教冷氣5大慳電法屋企西斜要咁做　不定期清洗恐出現2大問題

夏天消暑｜冷氣不夠涼無需調到最低溫　日本節目教一招2分鐘降溫又慳電

風扇危機｜手提風扇藏爆炸毀容危機要小心　用錯方法易中暑必學1招秒速降溫6°C

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

 

相關文章

夏天穿搭｜實測6種顔色衫戶外曬5分鐘溫差可達16°C　專家推介3種顔色助消暑
17:10 2025/06/10
夏天穿搭｜實測6種顔色衫戶外曬5分鐘溫差可達16°C　專家推介3種顔色助消暑
冷氣慳電｜專家教冷氣5大慳電法屋企西斜要咁做　不定期清洗恐出現2大問題
21:00 2025/06/03
冷氣慳電｜專家教冷氣5大慳電法屋企西斜要咁做　不定期清洗恐出現2大問題
冷氣機慳電｜7成人唔知冷氣機1模式慳電又夠凍　日本三菱Panasonic教設定秘技：每小時電費僅4毫！
13:00 2025/05/31
冷氣機慳電｜7成人唔知冷氣機1模式慳電又夠凍　日本三菱Panasonic教設定秘技：每小時電費僅4毫！
冷氣慳電｜長開冷氣恐收天價電費？　台電教3招冷氣慳電法：最多慳37%
18:04 2025/05/23
冷氣慳電｜長開冷氣恐收天價電費？　台電教3招冷氣慳電法：最多慳37%
手提風扇推薦｜日本雜誌實測26款手提風扇　呢款人氣牌子奪冠夠涼兼寧靜
13:28 2025/05/22
手提風扇推薦｜日本雜誌實測26款手提風扇　呢款人氣牌子奪冠夠涼兼寧靜
預防中暑｜兒童比成人更易中暑　中醫分享4大常見中暑症狀【附消暑湯水＋穴位】
16:29 2024/06/26
預防中暑｜兒童比成人更易中暑　中醫分享4大常見中暑症狀【附消暑湯水＋穴位】

你可能感興趣

夏天穿搭｜實測6種顔色衫戶外曬5分鐘溫差可達16°C　專家推介3種顔色助消暑
17:10 2025/06/10
夏天穿搭｜實測6種顔色衫戶外曬5分鐘溫差可達16°C　專家推介3種顔色助消暑
冷氣慳電｜專家教冷氣5大慳電法屋企西斜要咁做　不定期清洗恐出現2大問題
21:00 2025/06/03
冷氣慳電｜專家教冷氣5大慳電法屋企西斜要咁做　不定期清洗恐出現2大問題
冷氣機慳電｜7成人唔知冷氣機1模式慳電又夠凍　日本三菱Panasonic教設定秘技：每小時電費僅4毫！
13:00 2025/05/31
冷氣機慳電｜7成人唔知冷氣機1模式慳電又夠凍　日本三菱Panasonic教設定秘技：每小時電費僅4毫！
兒童健康 運動 治療 中暑 肌肉疼痛 酷熱天氣 頭暈 咖啡 天文台 頭痛

最高瀏覽

印度航空空難︱印度航空客機墜毀 242乘員僅1人奇蹟生還　座位成惟一倖存關鍵
印度航空空難︱印度航空客機墜毀 242乘員僅1人奇蹟生還　座位成惟一倖存關鍵
驚人變化｜《命中注定我愛你》CP時隔17年震撼合體　46歲陳喬恩遭疑醫美過度網民直呼：你邊位？
驚人變化｜《命中注定我愛你》CP時隔17年震撼合體　46歲陳喬恩遭疑醫美過度網民直呼：你邊位？
梁洛施馬浴柯戀情︱梁洛施不避嫌曬幸福　高調與馬浴柯手拖手甜笑行街
梁洛施馬浴柯戀情︱梁洛施不避嫌曬幸福　高調與馬浴柯手拖手甜笑行街
急症室最長等候時間（06月13日 時間16:05）
急症室最長等候時間（06月13日 時間16:05）
印度航空空難︱印裔醫生爸爸獨自倫敦打拼6年　原定接妻兒赴英展新生活　機上全家福成最後合影
印度航空空難︱印裔醫生爸爸獨自倫敦打拼6年　原定接妻兒赴英展新生活　機上全家福成最後合影