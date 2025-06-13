防暑指南2025｜專家拆解中暑3級症狀+急救法　這款飲品千萬別喝！

【中暑症狀/酷熱天氣警告/防暑飲品推薦/補水秘訣】隨著6月來臨，香港天氣漸趨炎熱，天文台已發出酷熱天氣警告，若不注意防暑，可能會導致中暑，甚至危及生命。TOPick整理中暑症狀、急救方法，並推薦一類比運動飲料更有效的補水飲品，讓大家安心度過炎夏。

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預防中暑｜中暑症狀

根據日本中暑資訊網站「熱中症ゼロへ」，中暑是人體在高溫環境下因水分或鹽分不足，體溫調節失衡引發的不適。

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中暑可分為輕度、中度、重度，不同程度中暑的症狀如下：

輕度中暑：頭暈、肌肉疼痛、手腳僵直

中度中暑：頭痛、噁心、虛脫、注意力下降

重度中暑：意識模糊、痙攣和體溫異常升高

如出現嚴重症狀，應立即送院治療。

預防中暑｜提前進行「熱適應」訓練

「熱中症ゼロへ」強調，提前培養「熱適應」能力，可有效預防中暑。透過日常散步、遛狗、步行購物，或浸浴、蒸桑拿等，模擬高溫環境，訓練身體適應，過程因人而異，需數天至兩週。這種準備能讓身體更有效地透過出汗散熱，降低中暑風險。

預防中暑｜夏天防暑穿搭與飲品選擇

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為預防中暑，衣著方面應選擇白色、寬鬆、透氣且吸水性強的款式，開領和袖口設計更佳，頸部可佩戴冷卻頸圈或毛巾。

飲品方面，應多喝水、運動飲品，除了水和運動飲料，專家特別推薦喝麥茶，因為它含有豐富的礦物質，能有效補充流失的電解質，且有助於稀釋血液，預防中暑。相反地，含有大量咖啡因和酒精的飲品則不適合，因為它們會加速利尿，反而讓身體更容易脫水。

▲ 想預防中暑，專家推薦喝麥茶，有效補充流失的電解質。（iStock圖片）

另外，建議隨身攜帶防暑用品，冷卻包、毛巾、迷你風扇、太陽傘、溫度計和鹽丸等物品非常實用。研究顯示，冰塊比室溫水更能有效降低體溫，吸收效率高達四倍，有助緩解中暑症狀。

預防中暑｜中暑急救：快速降溫是關鍵

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若發現有人中暑，應立即將其轉移至通風陰涼處平躺休息，並採取降溫措施。將冷卻包或冰水浸濕的毛巾置於頸部、腋下、鼠蹊部和膝蓋後方，或用濕毛巾包裹手臂和大腿。

若無冷卻工具，可讓患者將手掌或手臂浸入冷水，或握住冷卻劑及凍飲料瓶。若患者意識清醒，可給予水或含電解質的飲品。提提大家，切勿飲用含酒精或咖啡因的飲品。

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