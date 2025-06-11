視帝夫婦｜「吸金王視帝」孖老婆亮相內地綜藝幫補收入　3子女讀國際學校全年基本開支逾百萬

【視帝陳豪/陳茵媺】陳豪跟太太陳茵媺結婚後「3年抱3」，三名子女分別為11歲大仔Aiden、9歲次子Nathan以及8歲細女Camilla，這位三孩之父肩負養家責任，近日有指陳豪的咖啡店生意未如理想，為幫補收入，陳豪密密接工作吸金。

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TVB吸金王｜陳豪：我負責養家

甚少出席內地商演和參演內地劇的陳豪，近日跟老婆陳茵媺齊齊亮相內地綜藝節目《今晚好犀利》，跟另一對娛圈夫婦蕭正楠跟黃翠如任嘉賓，節目中兩對CP玩遊戲、唱歌仔以及分享相處小趣事。

其中一集陳豪作自介時說：「我係陳豪，我負責搵錢養家」，至於老婆陳茵媺就笑稱：「我負責搞到成個家笑哈哈」，夫婦倆公開放閃！

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陳豪老婆｜陳茵媺打扮散發師奶味

不過陳茵媺的衣著引來網民討論，穿上絲質恤衫內搭白背心和淺藍色闊褲的她被指打扮老成，甚至有人指Aimee狀態不及新手媽咪黃翠如，Aimee更被指散發師奶味。

網民們紛紛留言：「她出了甚麼問題嗎？」、「陳茵媺之前好瘦，現在真的是師奶身材，真的是那句話，誰沒年輕過。」、「誰都會老，這或許是世界上最公平的。」但亦有人力撐Aimee樣子甜美 ，身型肥瘦也不影響其顏值。

▲ 陳豪開設的咖啡店Blooms Coffee被指生意麻麻。

陳豪陳茵媺｜子女全年學費48萬

正如陳豪所言他負責搵錢養家，早前有報導指其開設的咖啡店Blooms Coffee近年生意麻麻，故陳豪要狂接Job，正拍攝的劇集《俠醫》的他每天只睡得幾小時，壓力爆煲的他疑似出現「壓力頹」。

事實上陳豪一家五口每月的開支也不少，陳豪三名子女分別入讀國際學校，大仔陳梓燁於位處黃竹坑的新加坡國際學校（香港）就讀，根據學校官方網頁資料，2024/25年度小一至小六的全年學費約為$154,900港元，三名子女的學費共約48萬元。

此外，陳豪為遷就子女上學，數年前以月租7萬搬入南灣嘉麟閣居住，加上聘請兩名傭人照顧子女和處理家務，陳豪全年基本開支為150萬。

而陳豪這位寵妻好老公，過往曾送贈多個Hermès手袋予老婆，Aimee曾大晒60萬Hermès鱷魚皮Birkin 25手袋，保守估計「珍藏」總值最少200萬，不過陳豪曾明言：「唔好講錢，錫老婆是必須，只要老婆開心，so what！哈哈！仔女都一樣，最重要是不要讓他們養成亂花錢習慣。」

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