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乘車禮儀｜搭巴士遇打尖港女禮貌提醒　大媽反問「唔知長者優先？」掀罵戰

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撰文： 王月明

發布時間： 54 分鐘前

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搭巴士遇打尖港女禮貌提醒，大媽反問「唔知長者優先？」掀罵戰。

巴士乘客須知規定，乘搭巴士應當遵守秩序依次排隊登車，遇到輪椅乘客禮讓其優先上車。

然而，近日有港女在Threads發帖，稱日前排隊搭巴士時，見到有50歲大媽插隊，她禮貌提醒卻遭到對方反問「乜你唔知道長者優先咩？」；隨即雙方爆發罵戰爭論不休，大媽更揶揄指責「依家啲年輕人」……

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乘車禮儀｜禮貌提醒大媽打尖遭質問

樓主以「神奇香港」為題發帖，指日前排隊搭巴士時，遇到1名約50歲的大媽插隊，她起初以為是對方沒有留意到有乘客在排隊登車，便禮貌出言提醒「唔好意思，呢度係要排隊噶」；豈料對方「勁惡」反問「乜你唔知道長者優先咩？」。

大媽搭巴士打尖反問排隊乘客「唔知長者優先？」。（《開心速遞》劇照）

大媽的質問令樓主十分惱火，便隨即與她爭辯起來，「邊條法例話長者優先啊？」，並詢問車長「係咪長者優先啊？」；大媽堅稱「長者優先」；此時樓主已不想繼續爭論，無奈大媽攔著她並向後排方排隊乘客說「你哋睇下佢係點對老人家」，這令樓主忍不住開始與大媽互罵。

乘車禮儀｜車長指並無「長者優先排隊」

此時車長介入勸說「一人少一句」，並表示「冇長者優先排隊啊，得輪椅優先咋」；大媽聞言表示「咁我唔知道呀嘛，冇長者優先我道歉，不過你睇下佢咁惡對老人家做咩啊」。

樓主見大媽「倒打一耙」，反駁道「你都打橫來講，你打尖我溫馨提示你要排隊，你仲咁串？」，而對方則表示「我唔需要你溫馨提示」，並認為是樓主與她吵架，惟樓主向車長說明可以查看閉路電視鏡頭，是自己被大媽攔下，車長亦表示目擊大媽攔下樓主，並繼續勸交；而大媽在揶揄「依家啲年輕人」後，「冇癮就收聲」。

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乘車禮儀｜網民：鬧得好！

此事引起熱議，網民紛紛留言稱讚樓主敢於出言指責大媽的行為，「五十歲唔算長者，六十以上先係，不過都要排隊」、「做得好，我唔明點解無人幫你口，唉！」、「壞人變老，當你真係好勁」、「對住X佬唔使客氣」、「你冇錯，香港應該多啲人咁做」、「鬧得好」，不過亦有人認為應該給予長者包容，「呢個社會太缺愛同包容」。

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