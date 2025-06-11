肌肉萎縮症｜11歲女孩患罕病中的罕病　堅毅克難成游泳健將

杜興氏肌肉營養不良症簡稱DMD，是一種嚴重且漸進式的肌肉萎縮疾病，由於多由X染色體上的DMD基因突變引起，主要影響男性，女性病人鳳毛麟角。

11歲的高芷翹，可能是全港唯一杜興氏肌肉營養不良症女患者，其父母為此籌辦病人組織，與同路人並肩抗病。

▲ 2022年8歲芷翹確診DMD，並開始服用藥物。（被訪者提供）

孩子心智機能發展雖云有快有慢，芷翹父親高家進憶說，兒子與女兒相差3年，但發覺她與一般小朋友明顯說話慢，句子組織也有差異。在她兩歲時被評估為發展遲緩，包括理解能力及手腳協調，自此接受「3T」（物理治療、職業治療及言語治療）到校發展訓練至6歲幼稚園畢業。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

資深物理治療師發現端倪

發展遲緩，就進行各種訓練追回同齡孩子水平。升小學前芷翹需到評估中心作最後評估，一位資深物理治療師對芷翹連腳部合攏一起也要用手輔助甚感奇怪，與醫生再作評估，懷疑是神經肌肉疾病，如屬最嚴重的DMD，到12歲時可能要以輪椅代步，因肌肉萎縮導致機能退化減慢，壽命僅20多歲。

她隨即接受物理治療訓練，兩個月會見兒科醫生並驗血，驗血報告是芷翹的肌肉酵素很高，再詳細覆查後，從基因報告終確定是DMD。其實高家進都觀察到，女兒難以自行從坐着到站起來，有DMD的近端肌肉無力的高爾現象（Gowers'sign）。

▲ 一家人相親相愛，曾到不同地方包括日本及台灣旅行，照片記錄了旅途的快樂。（被訪者提供）

3年在港未遇同類女患者

芷翹的情況特別，並非遺傳自媽媽，而是基因突變。由於99.9%的DMD患者是男性，女性患者十分罕有，女兒確診3年，他們在香港暫未找到同類個案，透過內地微信，知悉約有一百多個女性個案。

當知悉女兒的確診消息，一家陷入哀愁，束手無策，高太更終日以淚洗臉。周遭的人問發生何事，父母每說一次，都把仍滲血的瘡疤挖開，帶來一次傷心。

▲ 2020年患病前的高芷翹。 （被訪者提供）

「無疑女兒患病既成事實，太太最不開心是我們好像甚麼也幫不到她，某些病如智力發展遲緩，可以做訓練，但DMD能做的只能阻延它退化，仿如被判絕症。」

兒子懂事 遷就妹妹

家有罕病兒，高氏一家的生活習慣大大改變，一、每日3次為女兒拉筋阻緩肌肉衰退；二、體力活動少做，連過往到公園玩耍也少去，緊張爸爸怕女兒跌倒，小時候常拖緊她；三、飲食盡量健康。

高家進說：「很多事情都會先考慮女兒的情況，會叫兒子遷就妹妹，很感謝他的懂事，明白事理。」

▲ 一家人相親相愛，曾到不同地方包括日本及台灣旅行，照片記錄了旅途的快樂。（被訪者提供）

面對初見面的記者有點害羞的芷翹，目前在肢體傷殘學校讀小五，她說患上DMD令她行路困難，特別是上落樓梯。「因為病情行路耐會累、做嘢耐也容易累，做功課常會發脾氣。」她現在要服用高劑量類固醇、鈣片及胃藥，類固醇有機會造成骨枯，也要定期檢測眼睛。

向運動員之路進發

芷翹雖受病情折騰，但她另一身份是香港體育學院游泳發展隊運動員，正接受培訓。她踏上游泳健將之路，是確診DMD時，評估中心一個資深物理治療師告知，香港傷殘人士體育協會游泳班可讓8歲小朋友參加，叮嚀高生高太記緊帶女兒報名，游泳對芷翹有極大幫助。

▲ 她今年第一次踏足沙田體育學院接受游泳訓練。（被訪者提供）

「物理治療師說一定要讓女兒游水，不懂學到懂，一停就退化得更快，DMD患者在水裏也是最舒服的。」

芷翹之前一直有參加泳班，惟一直未能學懂，2022年5月參與香港傷殘人士體育協會，一年內已能游自由式及背泳，再過一年教練提出培育她成為運動員。「教練說，女兒不是游得特別快，但夠堅毅及付出心機，從她身上見到不放棄的精神。」高生由衷感謝太太，幾年來管接管送女兒從屯門的家到尖沙咀、灣仔及火炭練水，媽媽的毅力也要記一功。

▲ 2024年她參加殘疾人士體育協會錦標賽後與教練合照。（被訪者提供）

當發現女兒游水後，對病情大有幫助，猶如在黑暗裏燃起亮光。日子有功，芷翹現時每周3次練水，每次游到一千多米，她早前接受評估，手肌力有少許進步，全家人都雀躍萬分。

對SEN學生多了同理心

女兒患病對夫婦倆打擊很大，高家進坦言以前覺得罕見病與他們無關。「我是教師，接觸過不少SEN特殊教育需要的學生，女兒患病後，回看SEN學生，我有另一番體會：對他們及家長更體諒，伸出更多援手。」

芷翹確診時，全家都慌亂失措，卻奇怪為何本港無一個DMD病人組織，患者一般「掛單」在其他肌腱病人組織，於是他發起成立香港杜興氏肌肉營養不良症協會，為患者及家人提供支援，目標讓大眾對這罕見病增加理解，同時向政府爭取DMD患者服用的新一代類固醇列入藥物名冊或提供資助。

▲ 高家進是香港杜興氏肌肉營養不良症協會（HKDMD）會長，協會剛好成立一年多，現時為26個家庭提供服務。（被訪者提供）

為家人留下難忘回憶

整個訪問中，高家進充滿正能量，但他說不開心仍有，只是把它擱在一旁。「不可能將女兒患病的事實完全放開，只是生活仍是要過，努力在當下留低美好的回憶，就算有日女兒回到天家，也有滿滿的回憶緬懷。」

他日思夜想盼望有日有治療的方法及藥物，現時醫學昌明，一直心存盼望。「DMD病人是與時間競賽，這病平均壽命約30歲，但最近我們接觸到一個香港個案，有患者存活至40歲，令我們十分振奮。」生命奇迹一直在發生。

香港杜興氏肌肉營養不良症協會

