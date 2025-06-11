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馴龍記︱揭《馴龍記》真人版電影特技秘密　神話與童真交織入場前5大備忘

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撰文： 文體藝online

發布時間： 44 分鐘前

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《馴龍記》真人版電影。

【夢工場 / 馴龍記 / 真人版】夢工場最受歡迎兼具代表性的皇牌動畫系列之一《馴龍記》（How to Train Your Dragon）在今年暑假推出真人版大電影。

動畫電影《馴龍記》三部曲先後於2010、2014、2019年上畫，全球票房超逾16億美元。這次真人版電影由勇奪金球獎兼三度角逐奧斯卡的狄恩迪布萊（Dean DeBlois） 掌舵，瑪森泰晤士（Mason Thames）飾演思噎仔、謝拉畢拿（Gerard Butler）飾演經典角色族長。以下為電影五大必看重點：

1. 神話與童真交織

導演狄恩迪布萊曾以《馴龍記》動畫三部曲重新定義動畫敘事，此次回歸真人版，他誓言「在尊重與創新間取得平衡」：
•   忠於原作靈魂：保留思噎仔與冇牙仔的深刻羈絆，同時探索維京世界的新深度。
•   真實與奇幻的碰撞：透過實景拍攝與尖端特效，讓龍族的存在感前所未有地逼真。狄恩表示：「這是一個關於飛翔、勇氣與自我發現的故事，而真人版將以更震撼的方式呈現這份魔力。」

2. 新生代與實力派結合

•   思噎仔：由新生代演員瑪森泰晤士（Mason Thames）飾演，他完美捕捉角色的脆弱與蛻變。
•   煞刀：謝拉畢拿（Gerard Butler）重磅回歸，以更細膩的演技演繹伯格族長的鐵血與柔情。
•   阿翠：尼科帕克（Nico Parker）賦予這位女戰士智慧與力量，與思噎仔的化學反應令人期待。
•   戈伯：尼克佛洛斯特（Nick Frost）的幽默與溫暖，成為片中的亮點。

3. 技術革新龍族栩栩如生

•   實體龍偶技術：冇牙仔的頭部由偶戲師現場操控，能即時回應演員表演，情感流露更自然。
•   IMAX飛翔場景：採用IMAX攝影機拍攝，觀眾將親歷龍背翱翔的震撼視角。
•   火焰特效：結合實景爆破與後製強化，每種龍的噴火特性各異，從岩漿彈到鎂光火焰，細節滿分。

4. 場景與服裝考究

•   百格島實景搭建：團隊遠赴挪威、冰島取景，並在北愛爾蘭搭建1:1維京村落，連建築木材都採用日本傳統「燒杉板」工藝處理。

•   服裝設計：超過4,000件手工服裝，融合維京歷史與奇幻元素。煞刀的盔甲重達40公斤，謝拉畢拿笑稱：「穿它就像每天上健身房！」

5. 音樂與情感昇華

奧斯卡配樂大師John Powell再度操刀，保留動畫經典旋律，並加入：
•   新父子主題曲：深化思噎仔與煞刀的情感衝突。
•   96人交響樂團：龍族空戰場面的配樂規模比動畫版擴增40%。

馴龍記︱影后余香凝領軍「馴龍記」團隊　參與香港國際龍舟邀請賽勇奪季軍

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