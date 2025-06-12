肥胖問題｜高齡減肥關鍵不在數字　而在健康指標

本港衞生署2020-22年度人口健康調查顯示，在15至84歲人士中，有32.6%人士為肥胖、即BMI是25或以上，有22%人屬超重、即BMI是23至24.9。老人科專科醫生陳飛表示，80歲以上長者適度豐腴確實有保護作用。有研究顯示，微胖長者在遭遇急性疾病時，例如新冠肺炎，體內儲備的營養資本能提高30%復原機率，但這並不適用於75歲以下比較健康的人士，他們仍然以正常BMI較佳。因肥胖長遠會增加患上心血管疾病、中風、骨關節炎、睡眠窒息症、腦退化症及癌症，甚至死亡風險，故及早控制體重，可減少疾病纏身。

陳醫生表示，長者多有固定生活模式，不少已罹患多種慢性疾病包括膝關節退化等，較難單從改變生活習慣(例如大幅增加運動量等)來減肥。他們減肥是為了有效控制血糖及減少體內脂肪，同時防止肌肉流失。

長者生活習慣不易大改變

相對於中年人士，長者要透過調節飲食減肥，難度往往更高，第一未必可以長時間做運動，而當中不少人退休，例如飲茶已是生活的一部分，若改變這些生活模式，可能會增加抑鬱及各種情緒問題的機會。此外，過度減肥或會致肌肉流失，曾有患者因過度戒口而減少進食肉類、豆類等蛋白質食物，造成肌肉流失及骨質疏鬆情況加劇須留意。

長者宜循序漸進控制體重

陳醫生表示，長者(尤其是「三高」患者)要改善體重問題，應循序漸進，首先避免吃太多加工及外賣食物，例如高鹽分、高脂肪食物。再配合運動如游泳、急步行等，增加熱量消耗。肌肉鍛鍊亦不能忽視，肌肉不單是熱量的大用家，肌肉流失更會增加肌少症及跌倒受傷風險。「關鍵是能夠建立持之以恆的習慣，讓長者可以控制體重之餘，又可繼續享受生活，別要急於在一個限期內達到目標，而忽視生活質素。」他補充。肥胖人士可先透過運動及飲食方式改變來控制體重，若持續3個月至半年後無改善，可考慮藥物減肥。

新型針劑藥能有效改善體重

近年有不同藥物對控制體重有幫助，例如GLP-1受體促效劑或GIP/GLP-1雙受體促效劑，兩者均可透過模擬人體的腸泌素荷爾蒙功能，促進胰島素分泌、抑制升糖素分泌、減慢胃部排空，抑制食慾及提升飽肚感，從而調節身體血糖水平及減重以治療糖尿病和肥胖症。一項有關GLP-1及GIP受體促效劑的藥物研究發現，有患者的體重於用藥72週後明顯下降，當中可減去33.9%總脂肪量、10.9%肌肉量，比安慰劑組患者只減少8.2%總脂肪量為多，反映該藥能有效減少脂肪，同時又減少肌肉流失，達到高質的減重效果。

曾有70多歲糖尿病患者很喜歡吃，體重高達96公斤，BMI超過30，患脂肪肝、膝關節退化及睡眠窒息症。他曾嘗試做運動減肥但效果不大，受病情影響，身體發炎情況增加，之後知道新藥對他的三種情況有幫助，選擇用新藥，成功減重10公斤。

陳醫生最後提醒，治療肥胖有不同方案，各有成效及副作用，患者應與主診醫生商討，選擇最合適治療方案。

▲ 老人科專科醫生 陳飛