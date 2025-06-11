Threads新功能｜Meta旗下社群平台Threads　增傳送信息功能試驗版

【Meta/Threads/訊息收件匣】Meta旗下Threads作為一個新興的社群平台，為了滿足用戶在不切換應用程式的情況下，能夠進行一對一對話，Threads於6月起開始測試全新獨立訊息收件匣功能，而香港成為首批測試地區之一。

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Threads新功能｜流暢互動體驗

Meta旗下社群平台Threads今日（11日）宣布，展開全新訊息收件匣功能的小規模測試，這項新功能將與Instagram的訊息系統完全獨立運作，讓用戶能夠直接在Threads平台內進行一對一的私訊對話，無需切換至Instagram或其他應用程式，提供更簡單、流暢的互動體驗。初期僅限於部分地區（香港、泰國、阿根廷），未來將陸續擴展至其他地區。

▲ Meta旗下社群平台Threads宣布，展開全新訊息收件匣功能的小規模測試，這項新功能將與Instagram的訊息系統完全獨立運作，讓用戶能夠直接在Threads進行私訊對話。

Threads新功能｜舊模式使用體驗不佳

Threads自2023年7月推出以來，一直依賴Instagram帳號系統和私訊功能，導致用戶在進行一對一交流時必須切換應用程式，這種設計使用體驗不佳。隨著Threads用戶社群逐漸形成獨立於Instagram的生態，Meta決定推出獨立的私訊收件匣，以回應用戶希望在Threads內無縫延續一對一對話的需求。這不僅方便用戶保持對話連續性，也有助於用戶更輕鬆地建立和延伸彼此的觀點與連結。

目前這項訊息功能僅支援一對一對話，尚未開放群組聊天。用戶可透過Threads應用程式中的信封符號進入訊息收件匣，介面設計簡潔直觀，與Threads整體風格一致，方便用戶快速上手。Meta尚未公布此功能全面開放的具體時間表，但表示將「很快」擴展至更多地區，包括用戶較多的台灣等市場。

Threads新功能｜如競爭對手看齊

與此同時，Threads的主要競爭對手Bluesky早在2024年5月已推出訊息功能，而Elon Musk旗下的X平台近期也推出支援群組訊息、消失模式及檔案分享的新XChat功能，Threads此次推出的私訊功能可視為追趕對手的策略。Meta尚未公布完整上線時間表，但計劃短期內擴展至更多地區，包括台灣等用戶較多的市場。

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