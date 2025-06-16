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校園直擊｜福建中學研水底機械人奪香港冠軍　將赴美參加世界綿標賽頒創佳績

升學教育

撰文： TOPick教育組

發布時間： 2 小時前

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福建中學憑著創新設計「水底機械人」勇奪香港區兩大獎項。

【福建中學/STEM/STEAM】由12名觀塘福建中學學生組成的「水底機械人科研隊」，於4月底在IET工程及科技學會香港分會舉辦的「MATEROV Competition」中，憑著創新設計「水底機械人」勇奪香港區賽事兩大獎項，並將於6月代表香港，赴美國參加世界綿標賽，有望再憑水底機械人創佳績。

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福中水底機械人｜花8個月組裝水底機械人

今年的「MATEROV Competition」香港區賽事，其中「Ranger Class」組別的冠軍和最佳創意獎均由觀塘福建中學奪得。福中「水底機械人科研隊」由12名學生成員，其中有6位由附屬小學直升，他們由小學階段已熟練多種電腦程式編寫，升到福中後進一步將已有知識深化，加上校方安排已升讀香港大學、香港科技大學和香港城市大學的師兄師姐，回母校福中指導和帶領學生一起研發，傳承知識，成功令福中的「水底機械人」揚威海外。

他們花了8個月時間從零開始研發，組裝水底機械人參賽，不過研發期間經歷過逾百次挫敗，多次開會討論各種可行性，屢敗屢試，逐步調節「水底機械人」的各種零件和編程，參加是次比賽。

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就讀中四的林銘瀚稱，自小五開始學習組裝和利用軟件驅動機械人，在研製「水底機械人」時，最困難是要同時兼顧穩定結構和功能，形成一個整體，加入一些日常生活的元素，再配合電腦程式操作，「例如用梳子梳理頭髮時，會卡住頭髮，就聯想到試在水底抽起一條鐵線圈，每次都未能完美，要再調整」。

中五級的楊誠傑補充，是次比賽還有一個特色，就是參賽隊伍學生需模擬公司形式運作，包括設行政總裁、財務長、技術長、安全主任等職位；同時需進行簡報、準備文件講解機械人如何運作等，讓學生可體驗現實工作層面的分工，學習團體合作和與人溝通的重要性。

福中水底機械人｜福附加強科研及科創學習

至於福中一條龍小學福建中學附屬學校，近年亦積極培訓學生在電腦編程上的知識和技能，上月參與由資訊科技教育領袖協會舉辦的「STEM Ｘ 海洋航行器設計/制作」比賽，創作以「八爪魚和鯨魚為船隻設計基礎」的海洋航行器，模仿八爪魚的吸盤，抓住打撈物（沉船和垃圾等），而八爪魚腳亦可取代傳統船錨，減低船隻在停泊時對海床的破壞，同時八爪魚可用作逃生艙在緊急情況下撤離；設計亦利用鯨魚尾般的尾部，提供力量打撈沉重物，代替了螺旋槳，減低對海洋生物的影響，最後設計贏得「設計金奬」和「制作金獎」。

福建中學附屬學校設計「八爪魚和鯨魚為船隻設計基礎」的海洋航行器，贏得STEM金奬。（學校提供）

事實上，校方由小一開始將編程作為恆常課程，直至小五、小六，學生已能設計自己獨有的應用程式。除了成立STEAM Team，校方最近3年亦開始自組「機關王」校隊和預備隊，增加科研及科創學習，提升學生的解難能力。校方認為，小學階段的STEAM接觸層面較廣，讓學生嘗試接觸多元化的創科活動、工具和知識，以便銜接直升福中後，更專門的科研教學。校方亦會安排已升福中的師兄師姐回到小學部，分享和教授與「機關王」、AR和VR的技術知識。

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