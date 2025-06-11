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亞洲盃外圍賽︱許靖韻唱《K歌之王》被「投訴」　VIVA自嘲開騷要等5年

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撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 女神配對計劃 關稅戰 DSE2025 小一入學 新冠肺炎 哈佛大學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

啟德主場館上演「2027亞洲盃外圍賽」港隊大戰印度。

【亞洲盃外圍賽 / 許靖韻 / 郭思 / VIVA】昨晚（6月10日），啟德主場館上演「2027亞洲盃外圍賽」港隊大戰印度，除場內激戰，嘉賓表演亦一樣精彩。許靖韻（Angela）、女團VIVA及於ViuTV節目《足球女將》獲得MVP的郭思（Suey）輪流登場，Angela更被球迷「嫌棄」歌單太慘情，場面搞笑。

打頭陣的Angela選唱《K歌之王》，音樂前奏一響起，即被場邊球迷「嫌棄」：「可唔可以唔好唱隻咁慘嘅歌呀？」不過Angela依然成功引到球迷們跟她大合唱，十分搞笑。表演完後，Angela大讚場館，「綵排時已經覺得好震撼，睇波時仲熱血，大家一齊嗌加油真係好正！可以係香港最大嘅場館入面演出係好amazing 嘅一件事。」問到會否想在啟德開騷，她笑着說：「要繼續俾心機做多啲歌先得！」

亞洲盃外圍賽｜港人坐爆啟德主場館　紅衣球迷大叫「香港」揮舞旗幟

亞洲盃外圍賽︱球壇初哥VIVA

出道短短一年的女團VIVA的成員姜咏鑫（Ada）、李晞彤（Carina）、馬思惠（Macy）及張鈊貽（ValC）興奮到爆，稱：「冇諗過可以踏上啟德主舞台，觀眾多到嚇親！」講到開show大計，VIVA齊表示：「等我哋儲多啲歌先啦，可能要等多5年。」

除演出外，提到睇足球賽事，原來四人都是「球壇初哥」表示：「第一次現場睇波咋，之前淨係去戲院睇。」

不過VALC都有睇世界盃決賽：「試過凌晨三、四點起身睇阿根廷對法國。」而中場表演的Suey亦指這次演出十分難忘，「第一次喺啟德就打爆五萬人，我覺得係一件可以寫入CV嘅事情，哈哈。」

身為足球狂迷的她自言「乜波都睇」，「英超、西甲，前排歐聯、歐霸我都有睇。」更自爆追星威水史，「有一次西班牙旅行係淨係睇波團，最印象深刻就係嗰次嘅睇波團見到美斯入四球，係皇馬對巴塞嘅賽事，當時C朗已經離開咗皇馬，所以佢冇落場踢，但咁啱發現C朗就坐喺我後面包廂，所以我同佢嘅距離係好近好近，勁開心。」除此之外，歌手黃明德（Dark）、黎展峯（Andy等亦有入場支持。

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姜咏鑫 李晞彤 馬思惠 張鈊貽 VIVA（女子組合） 郭思 許靖韻 歌手 啟德體育園 足球

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