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早睡早起？｜牛津研究揭早起傷腦又傷身　早過1時間起床　中風心梗風險增40%【附各年齡層建議起床及活動時間】

保健美顏

撰文： 黃堯姿

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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AI 摘要
  • 早起影響專注力及健康
  • 強制早起或導致百病纏身
  • 不同年齡層有不同作息建議

【早起／起床／睡眠／生理時鐘／專注力】從小常聽父母說「早睡早起身體好」，近年牛津大學一項研究顛覆傳統認知，指出長期強制早起床不但影響日常專注力和表現，長期與生理時鐘抗衡會導致百病纏身。

早睡早起？｜牛津研究揭早起傷腦又傷身

英國牛津大學神經科學研究所Paul Kelley博士一直對人類睡眠和晝夜節律有深入研究，在2017年發表的一項研究指出，強制早起可能與人體自然生理時鐘產生衝突，進而影響健康狀態與認知表現。

早睡早起？｜青少年學習成效與睡眠時間密切相關

據《BBC》報道，Paul Kelley博士的研究團隊針對青春期學生的生理時鐘與學習表現進行大規模調查時，發現延後上學時間的學校，學生成績亦有所上升：

  • 16歲：適合上午10時開始學習
  • 18歲：適合上午11時開始學習

經過調整學生上課時間後，數據顯示調整上課時間後，該校的學生學業表現平均提升。Paul Kelley博士解釋，當人有充足睡眠，大腦就能夠在最佳狀態下運作。反之，如上課時間與青春期學生的生理時鐘不同步，青少年會陷入慢性睡眠不足的問題，而睡眠不足則會導致注意力散漫、記憶力下降，導致成績下降，也會造成他們的不安感、不滿跟憤怒等精神壓力，繼而導致肥胖或高血壓等疾病的原因之一。

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早睡早起？｜切勿早過6時起床 心梗中風風險增40%

另一項關於跨國睡眠模式，透過分析全世界人們的睡眠模式發現，清晨6時就已經起床的人，相比起早上7時後起床的，患心肌梗塞或腦中風等疾病的風險，最多可增加4成；患糖尿病與抑鬱症則增加20-30%。

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早起床對大腦影響

  • 集中力下降
  • 記憶力下降
  • 溝通能力下降

增加患病機率

  • 代謝症候群
  • 糖尿病、高血壓、心肌梗塞、腦中風
  • 心功能不全等循環系統疾病
  • HPA機能，增加患上心理疾病的機率

早睡早起？｜長期早起恐百病纏身 降低打工仔生產力

研究指出，長期違反生理時鐘可能導致慢性睡眠不足，引發注意力下降、記憶力減退等認知問題，並伴隨情緒障礙與代謝疾病風險。不僅是學生，成年人亦同樣受起床時間影響。一般來說，職場上班時間都是落在上午9時，對年輕打工仔而言算是過早。Paul Kelley博士提醒，強制早起會降低工作效率與生產力，長久會加劇工作壓力與疲勞累積。

各年齡層建議起床及活動時間

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青年期（15歲至30歲）

  • 起床時間：9：00
  • 活動開始時間：11：00

壯年期至中年期（31歲至64歲）

  • 起床時間：8：00
  • 活動開始時間：10：00

老年期（65歲以上）

  • 起床時間：7：00
  • 活動開始時間：9：00

Paul Kelley博士強調，人類生理時鐘存在個體差異，建議教育與職場制度應更具彈性，允許依據個人睡眠模式調整作息，而非強制統一早睡早起。

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