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網上熱話｜離巢北上發展兩年無劇拍　前TVB男星賣魚蛋做裝修　34度半裸街跑現況驚人

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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【TVB／男藝人／跑步／運動／湯俊明】前TVB男星湯俊明離巢後北上發展，演藝事業一度停滯，期間多次轉行做裝修、賣魚蛋燒賣等，努力經營社交媒體，更不忘keep住跑步操FIT自己。日前，他再次拍片分享自己於烈日34度大街上半裸街跑5km，一身健碩肌肉體態超FIT。

最新影片：

Healthy Life
Healthy Life｜骨盆前傾可致腰椎彎曲　2大動作穩定核心+訓練臀肌

51歲湯俊明自2020年離開TVB後，北上發展一度陷入困境，兩年無戲可拍的他為謀生計，曾做裝修工、與藝人古明華擺攤賣魚蛋、燒賣推廣港式美食，更協助舊同事蔡淇俊販售雞腳。雖然演藝事業停滯，但他卻未見放棄，開啟了抖音及小紅書等社交媒體，與網民分享自己的生活，更經當自嘲自己為「過氣藝人」。

點擊圖片放大
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影片中可見他喜愛跑步鍛鍊，更在34度高溫下半裸街跑，練就一身古銅色健碩體魄。對此，他大方分享堅持秘訣（點擊圖片閱讀詳情）：

網上熱話｜曾賣魚蛋做裝修 無劇拍兩年後終「苦盡甘來」

據了解，湯俊明於2013年因港視未獲發牌，一度轉行做裝修學徒，每日工作12小時，在烈日下搬運「樹幹粗的鐵管」搭鐵皮屋，坦言「那三個月是人生最苦」，之後北上發展又未掀起水花，一直努有於多方面發展嘗試。

點擊圖片放大
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不過一直「密密做」的他，近期已獲劇組青睞，終於在時隔兩年再次遠赴雲南拍攝新劇，更與TVB舊搭檔趙璧渝三度飾演夫妻，開工首日他難掩激動：「終於有機會拍戲，實在太開心！」

資料來源：IG@tong_chun_ming小紅書@湯俊明

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