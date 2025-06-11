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好去處｜跑馬地馬場音樂節狂熱登場 國際級歌手＋美食派對

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發布時間： 41 分鐘前

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熱門 女神配對計劃 關稅戰 DSE2025 小一入學 新冠肺炎 哈佛大學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

「Happy Wednesday 夏日音樂節」將於 6 月至 7 月帶來五個精彩夜晚，啤酒園將搖身一變成為派對熱點，匯聚全球最炙手可熱的歌手與音樂人，奉上狂熱派對。

不論喜歡 70 年代經典金曲、流行曲還是 R&B，「Happy Wednesday 夏日音樂節」帶來一系列國際歌手的音樂以及舞蹈表演，每一晚都定能為你帶來動感和驚喜！ 

剛於6 月 11 日，澳洲備受讚譽的ABBA 致敬樂隊 BABBA 再次回歸，帶來《Dancing Queen》和《Mamma Mia》等經典之作，重溫這些永不褪色的旋律，盡情舞動。 

6 月 25 日，pop 風將點燃舞台！MsLolo 將以澎湃歌聲演繹多首流行曲，為樂迷帶來一場充滿共鳴的音樂之夜。 

7 月 9 日將迎來紐約創作歌手 Katt Rockell，她的 R&B 靈魂嗓音將再次點亮啤酒園，為你呈獻一個深情且難忘的表演之夜。

7 月 16 日迎來終極派對，國際知名歌舞藝人 Rechelle Mansour 將與森巴舞女郎攜手，以熱情洋溢的拉丁節奏點燃全場！此外，DJ Lucie 將以最火熱的音樂延續激情，為這場夏日音樂盛會劃上完美句號，並與觀眾同慶馬季圓滿結束。 

 

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