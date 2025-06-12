  • 31°C

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 女神配對計劃 關稅戰 DSE2025 小一入學 新冠肺炎 哈佛大學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

按摩風險｜56歲男按摩壓迫神經致下半身癱瘓　醫生：1個位置絕不能按

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 3 小時前

分享：

分享：

熱門 女神配對計劃 關稅戰 DSE2025 小一入學 新冠肺炎 哈佛大學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

台灣一名56歲男子按摩肩頸放鬆，不料意外壓迫神經導致下半身癱瘓。

【按摩/ 肩頸按摩/ 壓迫神經/ 癱瘓】按摩要小心！台灣澎湖一名56歲男子近日進行按摩後，導致血包壓迫神經，造成下半身癱瘓，最終需由直昇機後送到高雄就醫。有醫生就曾指出按摩時1個位置絕對不能按，嚴重可致腦中風。

綜合台媒報道，該名男子曾於周一（9日）上午進行肩頸放鬆的按摩，疑似在過程中引發頸椎血包，並隨著血包逐漸腫大壓迫到神經，導致他陸續出現無知覺及癱瘓的症狀。

男子隨後由119救護車協助送往部立澎湖醫院觀察，院方表示他留院期間下半身逐漸失去知覺、無法動彈，且情況越發嚴重，緊急進行頸脊椎相關檢查後，發現有血包壓迫頸椎神經。經過相關科別醫生共同討論，決定在當天深夜緊急申請駐地醫療直升機「凌天航空」，於晚上11時53分將男子從澎湖轉送高雄醫學大學附設中和紀念醫院醫治。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜日日敷面膜皮膚一定好？　 專科醫生拆解謎思+護膚秘訣

更多相關報道：按摩風險｜賢妻幫丈夫按摩　54歲男突腦死恐終身癱瘓　醫生：1個位置絕不能按【附按摩3大要點】

按摩風險｜醫生：按摩一個位置絕不能按

台灣家醫科醫生陳欣湄曾在當地健康節目《健康2.0》指出，不少人在按摩的時候經常會叫按摩師按摩肩頸位置，並叫按摩師用力按這些部位，用錯力度按摩恐暗藏危機，嚴重可致腦中風。她指出，這個位置又稱「頸前三角區」，是絕對不能夠同時按壓兩邊頸部按摩。

點擊圖片放大
+6
+5

另外，她指出頸外動脈和頸內動脈的交叉口，又稱頸動脈竇，這個位置是身體的壓力感測器，若按壓時會讓身體誤以為出現問題，調整心律，心跳會變慢，導致心律不正和暈眩的情況出現。

第三，特別是三高人士，容易會在頸部有血管斑塊，按摩力度過大會導致斑塊脫落造成血栓。嚴重若血栓跟隨血液流到腦部，有可能會導致腦中風。

按摩風險｜推拿不受傷3大要點

中大中醫學院及中西醫結合研究所客座副教授林冠傑醫師曾接受訪問指，一般因為疲倦而進行推拿按摩並無問題，但如果持續有頸痛、手腳面部麻痹及暈眩等問題，就不要貿然按摩，宜先找專業中醫師診斷，「腦部是靠椎動脈供血，但有些人可能先天只有一邊椎動脈，在按摩推拿時如果力度不當，便可能誘發椎動脈血管壁內膜撕裂而中風。」

點擊圖片放大
+4
+3

相關文章：

按摩危機︱40歲男按摩昏迷送院搶救後不治　專家警告：亂按一個部位恐致命

按摩危機丨26歲IT男內地做頸部按摩　 劇烈頭痛翌日半身癱瘓腦梗塞【附按摩3大注意】

按摩危機｜女教師每日用按摩槍打頸10分鐘險中風兼失明　醫生警告6大位置勿用

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

 

相關文章

按摩危機丨女網紅頸椎不適內地按摩翌日左手無力　入ICU證急性腦梗死
12:29 2025/03/04
按摩危機丨女網紅頸椎不適內地按摩翌日左手無力　入ICU證急性腦梗死
按摩危機｜男子泰國腳底按摩嚴重細菌感染　雙腿腫痛生膿發紫
13:33 2025/01/16
按摩危機｜男子泰國腳底按摩嚴重細菌感染　雙腿腫痛生膿發紫
按摩危機｜ 泰國女歌手「泰式按摩」　 lock頸致半身癱瘓1個月後離世
10:20 2024/12/09
按摩危機｜ 泰國女歌手「泰式按摩」　 lock頸致半身癱瘓1個月後離世
腦中風｜35歲男子常用按摩槍打頸突腦中風　醫生揭1原因致血管堵塞
18:46 2024/10/31
腦中風｜35歲男子常用按摩槍打頸突腦中風　醫生揭1原因致血管堵塞

你可能感興趣

按摩危機丨女網紅頸椎不適內地按摩翌日左手無力　入ICU證急性腦梗死
12:29 2025/03/04
按摩危機丨女網紅頸椎不適內地按摩翌日左手無力　入ICU證急性腦梗死
按摩危機｜男子泰國腳底按摩嚴重細菌感染　雙腿腫痛生膿發紫
13:33 2025/01/16
按摩危機｜男子泰國腳底按摩嚴重細菌感染　雙腿腫痛生膿發紫
按摩危機｜ 泰國女歌手「泰式按摩」　 lock頸致半身癱瘓1個月後離世
10:20 2024/12/09
按摩危機｜ 泰國女歌手「泰式按摩」　 lock頸致半身癱瘓1個月後離世
健康問題 按摩 癱瘓 養生 台灣 澎湖 高雄 網絡熱話

最高瀏覽

按摩風險｜56歲男按摩壓迫神經致下半身癱瘓　醫生：1個位置絕不能按
按摩風險｜56歲男按摩壓迫神經致下半身癱瘓　醫生：1個位置絕不能按
急症室最長等候時間（06月12日 時間12:05）
急症室最長等候時間（06月12日 時間12:05）
公屋裝修｜夫婦大改造440呎景林邨公屋　巧妙設計變身奶油風「溫馨豪宅」
公屋裝修｜夫婦大改造440呎景林邨公屋　巧妙設計變身奶油風「溫馨豪宅」
消委會止汗劑推薦︱美國檢測12款止汗劑苯超標增血癌風險　消委會推介6款高分止汗劑最平$25有效除汗香體
消委會止汗劑推薦︱美國檢測12款止汗劑苯超標增血癌風險　消委會推介6款高分止汗劑最平$25有效除汗香體
早睡早起？｜牛津研究揭早起傷腦又傷身　早過1時間起床　中風心梗風險增40%【附各年齡層建議起床及活動時間】
早睡早起？｜牛津研究揭早起傷腦又傷身　早過1時間起床　中風心梗風險增40%【附各年齡層建議起床及活動時間】