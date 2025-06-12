按摩風險｜56歲男按摩壓迫神經致下半身癱瘓　醫生：1個位置絕不能按

【按摩/ 肩頸按摩/ 壓迫神經/ 癱瘓】按摩要小心！台灣澎湖一名56歲男子近日進行按摩後，導致血包壓迫神經，造成下半身癱瘓，最終需由直昇機後送到高雄就醫。有醫生就曾指出按摩時1個位置絕對不能按，嚴重可致腦中風。

綜合台媒報道，該名男子曾於周一（9日）上午進行肩頸放鬆的按摩，疑似在過程中引發頸椎血包，並隨著血包逐漸腫大壓迫到神經，導致他陸續出現無知覺及癱瘓的症狀。

男子隨後由119救護車協助送往部立澎湖醫院觀察，院方表示他留院期間下半身逐漸失去知覺、無法動彈，且情況越發嚴重，緊急進行頸脊椎相關檢查後，發現有血包壓迫頸椎神經。經過相關科別醫生共同討論，決定在當天深夜緊急申請駐地醫療直升機「凌天航空」，於晚上11時53分將男子從澎湖轉送高雄醫學大學附設中和紀念醫院醫治。

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按摩風險｜醫生：按摩一個位置絕不能按

台灣家醫科醫生陳欣湄曾在當地健康節目《健康2.0》指出，不少人在按摩的時候經常會叫按摩師按摩肩頸位置，並叫按摩師用力按這些部位，用錯力度按摩恐暗藏危機，嚴重可致腦中風。她指出，這個位置又稱「頸前三角區」，是絕對不能夠同時按壓兩邊頸部按摩。

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另外，她指出頸外動脈和頸內動脈的交叉口，又稱頸動脈竇，這個位置是身體的壓力感測器，若按壓時會讓身體誤以為出現問題，調整心律，心跳會變慢，導致心律不正和暈眩的情況出現。

第三，特別是三高人士，容易會在頸部有血管斑塊，按摩力度過大會導致斑塊脫落造成血栓。嚴重若血栓跟隨血液流到腦部，有可能會導致腦中風。

按摩風險｜推拿不受傷3大要點

中大中醫學院及中西醫結合研究所客座副教授林冠傑醫師曾接受訪問指，一般因為疲倦而進行推拿按摩並無問題，但如果持續有頸痛、手腳面部麻痹及暈眩等問題，就不要貿然按摩，宜先找專業中醫師診斷，「腦部是靠椎動脈供血，但有些人可能先天只有一邊椎動脈，在按摩推拿時如果力度不當，便可能誘發椎動脈血管壁內膜撕裂而中風。」

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