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失婚影后｜45歲三子之母張柏芝再傳有喜　肚凸凸孕味濃疑為第四胎賺奶粉錢

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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張栢芝日前於內地出席品牌活動時，身穿厚外套仍難掩身形變化！

【張柏芝/謝振軒/謝霆鋒/謝振南】張柏芝日前於內地出席品牌活動時，身穿厚外套仍難掩身形變化！現場所見，她不僅全身圓潤不少，更「零腰線」兼肚部明顯凸起，孕味極濃，即時惹來懷上第四胎的揣測。張柏芝自《乘風破浪的姐姐》第二季後人氣再升後，商業活動接不停手，若傳聞屬實，這位超人媽媽莫非又要為「奶粉錢」搏命？

最新影片︰

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運動尖子｜新興運動「軟式曲棍球」連繫一家人　女兒打入港隊爸爸陪玩變教練齊衝出國際

張柏芝疑懷孕｜內地人氣急升

現年45歲的張栢芝，育有三子：大仔謝振軒（Lucas）、二仔謝振南（Quintus）和細仔張禮承（Marcus）。她自從參加內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐》第二季後人氣再升，經常受邀參加內地各大品牌的商業活動。

近日有網民在小紅書分享，張栢芝於本月初現身內地某品牌活動時，身穿粉綠色厚外套配白色長褲，明顯肚部凸起，身形較以往豐腴，與過往纖細形象差異顯著，疑似懷有第四胎。此外，過去她多次被拍到肚部凸出，令懷孕傳言不斷，有網民和媒體猜測她是否再度懷孕。

然而，張栢芝本人及其工作室對此傳聞一直未有正面回應。她過去曾公開表示自己已封肚不打算再生，但外界仍對第四胎傳聞持續關注。2024年底至2025年初，她曾因身體抱恙停工神隱，期間懷孕傳聞更傳得滿城風雨，但2024年12月她工作室發布的最新照片顯示她身形纖幼，狀態良好，似乎與懷孕傳聞不符。

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張柏芝疑懷孕｜有仔萬事足

2018年誕下幼子Marcus後，孩子生父身份一直成謎，引發外界諸多猜測。她曾在訪問中透露，「現階段不是不需要愛情，也不是不重要，實在分身乏術。年輕時工作再忙也會抽時間談戀愛、聊天；當媽媽後，真的擠不出時間處理男女關係。當然，真要約會還是能排出時間的。」

謝霆鋒兒子︱張柏芝罕晒3個仔近照　

謝霆鋒早前一連四場的啟德演唱會圓滿結束，18歲的大仔謝振軒（Lucas）與15歲謝振南（Quintus）現身支持爸爸，兩子的高顏值又有禮貌的表現成為一時熱話。隨著霆鋒的個唱結束，柏芝都不再收埋兩個仔，早前在短片中，罕晒3個仔仔的近照，原來Lucas和Quintus是運動健將，而細仔Marcus就依偎媽媽睇上海夜景，非常溫馨。

近日外界盛傳Lucas跳級考入英國劍橋大學物理系，雖然霆鋒和栢芝未有證實，但能夠證實的是兩兄弟同是運動健將，Lucas打起籃球時，露出陽光笑容，身形高大，遺傳了爸爸媽媽的高顏值。而15歲Quintus是學校的排球隊隊長，跳起殺波時，非常有功架！

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謝霆鋒兒子︱離婚後柏芝負起照顧兒子重任

謝霆鋒與張柏芝於2011年離婚，由栢芝負起照顧兩名兒子的重任，一直用心照顧，她曾多次分享自己的育兒心得，有次更於凌晨3時許睡不著而在 IG 發布影片，表示自己「有一個好大使命，就是要送兒子上學」，又承認自己「永遠比兒子更緊張」，但兒子因此而很有安全感，因媽媽是「永不遲到嘅司機」。

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