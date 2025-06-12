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宅男女神︱李蘊復出避談「派帽」傳聞　 前夫羅章冠疑以用8個字回應

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撰文： 文體藝online

發布時間： 3 小時前

最後更新： 3 小時前

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李蘊前夫羅章冠疑發文回應前妻言論。

【宅男女神 / 李蘊 / 羅章冠】現年33歲「宅男女神」李蘊（Renee）在與內地金融才俊羅章冠（David）在2015年結婚，並育有現時分別9歲大女羅紫晞和6歲細仔羅明新，李蘊亦專心相夫教子淡出幕前。可是，在今年3月，她卻突然宣布早在2023年已離婚。

翻看李蘊前夫羅章冠社交平台，早在2022年發文稱自己「被欺騙、被背叛、被傷害」甚至形容：「現實的情節比小說狗血得多」。

另外，李蘊一直以直播主身份在「17LIVE」開直播唱歌，可是羅章冠卻貼出「17LIVE」LOGO寫道：「好玩，越來越有意思了」，又指：「人和人剛認識的時候最好，熱情又虛偽，新鮮又浪漫。」另外他再表示：「直播裡面的大哥們，特別是榜一榜二榜三那些。」由此引來外界猜測他在暗示有人「派帽」。

李蘊離婚︱33歲李蘊驚爆離婚已2年　8年婚姻結束疑涉及第三者

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宣布離婚後全面復出娛圈的李蘊日前現身網台受訪，當被問早前與前夫齊為女兒慶祝生日，她回應與羅章冠不是仇人，而且兩人始終是一對小孩的爸爸媽媽。但被追問前夫曾在個人社交平台指被背叛暗示有人「派帽」，李蘊首次親向傳媒解釋指每個人情緒都會有不好的時候，稱：「但很多事係不需要向全世界人交代，自己知就可以。」再被問婚變是否涉及第三者，她猶豫一回才回答說不想再講，因為已是兩年多前的。

李蘊此次受訪後，羅章冠在個人IG以限時動態式發文，寫道：「好像應該說些什麼。」似乎意有所指，回應前妻李蘊。在羅章冠的個人社交平台所見，他不時與一對子女外出遊玩，與一對子女關係良好。

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