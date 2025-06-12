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校園動態︱每年為逾千學生提供藝術家合作機會　王錦輝中小學辦藝術展呈現教育成果

升學教育

撰文： TOPick教育組

發布時間： 1 小時前

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香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學日前舉行「APEX 2025視覺藝術畢業展暨年度展覽」。

香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學/視覺藝術】香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學（下稱王錦輝中小學），每年為超過1,200名學生提供與專業藝術家合作的機會，日前舉行「APEX 2025視覺藝術畢業展暨年度展覽」，不僅為學生提供學習成果展示的平台，更是香港藝術教育發展的重要見證。  

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香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學日前舉行「APEX 2025視覺藝術畢業展暨年度展覽」。（學校提供）

王錦輝中小學︱APEX 5大展區亮點呈現450件作品見證成長

王錦輝中小學秉持「全人教育」的辦學理念，舉辦視覺藝術展覽，精心策劃5大主題展區，呈現逾450件跨媒介作品，包括畢業生專區展出中六文憑試及GCE課程畢業生的代表作；中學七至十一年級學生透過繪畫、數碼藝術、裝置藝術等媒介探索社會議題；小學一至六年級學生以「毛孩子的藝術對話」為題的童趣創作，以及歷屆畢業生專業作品等。  

展覽主禮嘉賓香港特別行政區政府文化委員會委員余昭科致辭時表示，從充滿生命力的作品中，不僅看到年輕藝術家的創造力，更見證王錦輝中小學如何通過系統性藝術教育，培養學生的文化素養與創新思維。

王錦輝中小學總校長陳偉佳博士認為，每件作品都是學生探索自我、對話世界的獨特印記，學校堅持「以藝術啟迪心智」的教育哲學，讓創作過程成為培養批判性思維、文化理解與情感表達的重要載體。  

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王錦輝中小學︱AI時代藝術教育座談　業界領袖深度對話

作為APEX亮點活動，學校於上周六（7日）特別舉辦「AI世代下的藝術教育」專題座談會，由前香港理工大學設計學院副院長蕭競聰擔任主持，與王錦輝中小學的視覺藝術總監羅醒楷、駐校藝術家塵阿力（數碼藝術）、林繁盛（雕塑）、李寧峰（版畫）及新媒體創作人陳塵展開跨界對話。  

座談會核心議題圍繞「傳統藝術在數位時代的創新」、「AI於基礎藝術教育的應用界限」、「培養人機協作創造力」及「香港藝術教育未來方向」。羅醒楷總監分享指，該校的高中課程結合AI輔助創作，學生先學素描，再以AI演化構圖，最終完成實體作品。與會者亦一致認為，AI無法取代人類創作的核心價值，藝術的愉悅源於觀察與感受，這是AI缺乏的人性特質。

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