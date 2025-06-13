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搵工熱話｜港女首日返工僅3小時慘遭炒魷魚　1個原因被指不適合呢類工作

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港女首日返工僅3小時慘遭炒魷魚，1個原因被指不適合呢類工作。

香港經濟持續低迷，不少公司面臨結業或裁員，打工仔要想找到一份穩定的工作實屬不易。

近日，有港女在Threads發帖，抱怨自己剛剛經歷事業愛情雙重打擊，已經沒有經濟來源交租；好不容易找到一份新工作，豈料第一日上班僅3個小時就被當場辭退，而原因是因為公司認為這個工種與她的1個性格不符……

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搵工熱話｜首日返工僅3小時因「斯文」被炒魷魚

樓主稱自己原本是寫字樓的文員，工作穩定；但自從今年年初辭職後便一直沒能找到類似工作；面對經濟壓力，她應徵了一份餐廳樓面工作，豈料首日上班僅3小時，老闆就以「太斯文唔啱做樓面」為由的當場辭退，樓主對此相當憤怒，慨嘆「原來依家斯文都有罪嘅」。

港女首日到餐廳做樓面工作，僅3小時被辭退。（《開心速遞》劇照）

樓主稱當日工作時，自己已盡力按要求做好本職工作，尊重顧客、輕聲細語、慢慢執枱，認為如若雇主嫌自己工作效率慢，可以直接提出要求，「不過霹靂啪啦，到時唔好嫌我嘈親佢啲客喎」，憤怒質問「我只係做咗三個鐘，你想我點樣純熟法？你想我三頭六臂？」。

翻看樓主過往帖文發現，她已經失業超過4個月，期間嘗試做過樓面、水吧、店務員等，奈何處處碰壁；經濟壓力加之失戀令她的近況「雪上加霜」；無奈慨嘆「走投無路，依家唯有攞綜援」。

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搵工熱話｜網民安慰樓主：唔好氣餒！

此事引起網民熱議，大家各執己見，有人認為「斯文」並非缺點，故力撐樓主，「佢要炒你咩藉口都講得出」、「佢想啲樓面要幾粗魯呀？」、「文靜唔係問題」、「太斯文唔可以做樓面㗎咩？」、「有啲人係要揀人嚟恰，係條友要搵人出氣，唔關你事」、「唔好氣餒」、「你要對佢講返呢段（帖文）嘢，佢先知道你唔係斯文」、「香港人要快，炒人都要快」。

不過，亦有網民認為餐廳的做法並非完全不合理，「人哋唔想你難受先咁講，喺服務業嘅世界，斯文嘅真正意思係慢」、「可能佢覺得你份人真係唔適合呢份工，同你既工作能力無關」、「使乜咁火爆啊，你揀人，人揀你啫」。

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