周末好去處｜加州美酒月6月舉行 名人導賞限量酒款首次亮相

第七屆「加州美酒月 California Wine Month」將於今個夏天再度登陸香港，為本地葡萄酒愛好者帶來一連串與加州美酒相關的體驗。

本屆活動的亮點「 Sips of Summer」將於 2025 年 6 月 21 日至 22 日，在上環 Soho House 舉行，邀請賓客於周末兩日親身感受加州葡萄酒的精神。活動期間將展示逾50款來自加州的優質葡萄酒，現場更設有試飲及銷售專區，由來自 Watson’s Wine、ASC Fine Wines、Ponti Wine Cellars 及 Constellation Brands 等知名酒商展出。

此外，部分尚未於香港上市、由加州永續認證酒莊特別帶來的限量酒款亦將首次亮相，現場由專業侍酒師 Alan Liu引導賓客探索，並搶先品嘗這些尚未公開發售的珍稀美酒。

活動亦將設有多場由資深業界人士主持的導賞團，包括葡萄酒專欄作家及電視節目主持黃詩詩（Cecilia Wong），每場導賞團將精選展出酒款，深入講解加州葡萄酒的風格特徵與釀造理念。

地點：上環 Soho House，一樓 House Studio

日期：2025 年 6 月 21 日（星期六）及 6 月 22 日（星期日）

時間：12:00 至 20:00（最後入場時間為 19:00）Free Flow

票價：早鳥門票180元（網上Eventbrite預購），現場購票250元

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