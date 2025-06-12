心血管病丨63歲男星北上投靠何家勁做貨車司機　曾大動脈血管撕裂險癱恐連累港姐太太

【吳毅將／何家勁／大動脈血管撕裂／唐麗球】90年代「御用惡人」、現年63歲的的前亞視小生吳毅將近日於小紅書分享近況，只見他原來已北上投靠「好兄弟」何家勁，他更於影片開首自我介紹，表示自己是工廠的送貨司機。片段曝光後，隨即引起外界關注。

吳毅將於小紅書上載以「吳毅將：我是勁家莊貨車司機」為題的影片，片中開首時便見身穿黑色唐裝背心的他，坐在貨車的駕駛座上表示自己是一名司機，負責為「勁家莊」揸車送貨。吳毅將又不斷「賣花讚花香」，大讚工場出品的食物十分健康，因此即使送貨量巨大，亦覺得好開心，因為可以幫到人，認為產品性價比極高。

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片段曝光後，瞬即引起網民討論，有人恭喜他「轉行成功」，亦有人則質疑真假，不過有網民則留意到吳毅將中年發福的問題：「原來你胖了是這樣的」。

吳毅將近況丨因1症狀發現患大動脈血管撕裂

吳毅將過去曾接受鍾慧冰的YouTube頻道訪問，回憶多年前大動脈血管撕裂發病前，其實身體曾出現一種症狀，不過當時自己並沒太在意:

嗰陣有段時間，因為我經常做運動，點解我行10分鐘都會腰酸背痛呢？之前什麼都不知，後來檢查發現有半個腎有陰影，原來血到不了腎。因為大動脈旁邊生了一條血管，條血管越來越脹，就吸收咗血，冇去到個腎度。

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大動脈血管撕裂丨三成機會癱瘓

吳毅將表示，當時醫生建議他進行手術，但同時向他表示，他有3成機會癱瘓甚至死亡，令他當下十分擔憂，最主要是因為害怕成為港姐太太唐麗球的負累:

佢話有三成機會可能會癱、可能會死。我話如果我癱，你哋真係唔好救我，我不如走喇！生人都好過啲，傷心吓就算，如果我癱咗，佢（唐麗球）一世都陪住我呢，都唔知要服侍我到幾時，大家都辛苦。

慶幸手術後，吳毅將康復十分順利，僅需服食降血壓藥，他自此亦改變飲食習慣，不吃太多肉類，連演戲及運動都要避免太出力。

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大動脈血管撕裂丨3大高危因素

心臟科專科醫生高耀鈞接受TOPick訪問時，解構大動脈撕裂的3大高危因素，又指如果無故出現胸痛或背痛的徵狀，便應盡快求醫。高耀鈞就表示，大動脈撕裂的成因包括血管壁變弱、壓力太大，或受先天性疾病影響導致血管較為脆弱。

他亦指出，以下3類因素有較大機會導致大動脈撕裂：

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大動脈血管撕裂丨4類高危人士

急症科專科醫生司徒敬豪早前接受訪問時指，一旦發生大動脈撕裂，24小時內未獲處理即會致命，上年紀男性如突然覺得腰、臀或胃劇痛，有可能出現血管爆裂的徵兆，應盡快求醫。另外符合以下條件者亦屬高危，建議上年紀男性每年做身體檢查，監察血管有否出現阻塞，及早發現以免出現爆血管情況：

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