最美妲己｜收養被遺棄火車站孤兒　最強養母赴美見證兒子演講

【溫碧霞 / 養母 / 最美妲己】憑飾演《封神榜》中嫵媚的妲己一角令觀眾驚艷的溫碧霞（Irene），是娛圈有名「美魔女」，即使現年已58歲仍保養得不錯。

人美心善的Irene在2000年與富商何祖光結婚，婚後兩人未有生育，10年後在內地收養一名被遺棄在火車站到孤兒，尋找醫生為其治病，並為他改名為何國倫（Xavier），對他視如己出。近日，溫碧霞親赴美見證兒子台上演講，IG動態的文字間充滿對他的愛意和驕傲。

溫碧霞憑《謊島美人魚》奪影后 Irene最有意義生日禮物

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最美妲己｜溫碧霞赴美見證兒子學校演講

溫碧霞6月7日在IG分享動態，與丈夫赴美見證兒子在學校演講，她寫道：「看見你的成長和進步，不斷努力學習，所有你的老師和朋友都那麼愛你，我心中充滿喜悅，你是我的驕傲❤️我知道你未來一定會是一個非常成功的人，love u always Xavier❤️ ​​​」。

15歲的Xavier曾就讀於名校拔萃男院附屬小學，3年前升學到美國，影片中，他身著西裝打紅呔，在台上自信大方，面帶笑容演講；而此次溫碧霞夫婦除看望兒子外，亦到多個景點觀光，她的打扮似少女一般陽光明媚，令網民直呼「女神」。

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