卸妝潔面推薦2025︱《LDK》15款A級或以上平價卸妝潔面產品推薦　徹底清潔濃妝高保濕方便易用

【卸妝油／卸妝膏／潔面乳／毛孔清潔／LDK推介】卸妝潔面一take過！日本家品雜誌《LDK》最新發佈護膚品實測，比較了市面上23款流行的卸妝油、卸妝膏和卸妝啫喱潔面產品，測試產品的清潔力和保濕效果，其中有15款獲A級或以上高分推介，且價格實惠，只需數十至百元價位就能入手！

現時最流行的潔面產品？

《LDK》雜誌對民衆最常使用的潔面產品類型進行了調查，結果顯示，使用卸妝油的最為廣泛（43%），特性不單止清潔力強，能輕鬆卸除濃妝，而且泵頭使用亦非常方便；其次是潔面乳（16%）、潔面啫喱（14%）、潔膚棉（9%）和潔面膏產品（8%）。

而受訪民衆也表示，最擔心的肌膚問題是乾燥、緊繃，佔41%，其次是擔心毛孔堵塞（20%）及殘留彩妝（14%），反映卸妝油雖然清潔力強而受到歡迎，但大多數人還是會考慮到皮膚乾燥、緊繃的困擾。因此，成人肌膚需要一款清潔力與親膚性兼具的產品，能夠徹底卸妝，同時保留必要油脂和水分的潔面，幫助養成更潔淨、年輕的皮膚狀態。

如何選擇合適的潔面產品？

前化妝品製造商研究員Hinako Ishiwata指出，最好選擇清潔力與妝容濃度相符的潔面產品：

如果清潔力太強，會使皮膚乾燥；如果清潔力太弱，會令皮膚被過度摩擦。

潔面時，重要的是不要過度擦洗並去除必要的皮脂。一般來說，濃妝清潔請選擇卸妝油或卸妝膏；一般妝容可選擇潔面霜或卸妝水；淡妝可選擇潔面啫喱或潔面乳。

最新影片：

測試23款熱門平價潔面產品

《LDK》雜誌挑選了市面上受歡迎的23款卸妝潔面產品，全部可以在藥妝店及Amazon、樂天市場等購物網站購買；並與研究員Hinako Ishiwata一起測試了以下項目：

1. 清潔力：檢查粉底液去除效果，是否會殘留毛孔等細微孔隙。

2. 成分：評估主要清潔成分，例如油含量和界面活性劑類型，以及整體保濕成分。

3. 可用性：評估產品是否易於沖洗和易用。

推薦卸妝潔面產品排名

（由低至高評分排列）

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第22名：ChouChouMore Organic Hot Cleansing Gel（紅茶香型）

第21名：松本清matsukiyo 卸妝凝膠

第20名：SENKA專科 Beauty Clear Oil Cleansing Makeup Remover

第19名：sana珊娜 簡膚主義 卸妝凝膠油

第18名：BCL AHA Cleansing Research EXO溫和去角質保養油

第17名：碧柔Biore 噴霧卸妝油

第17名：AQUA MARE 保濕潔面啫哩

第16名：LuLuLun Cleansing Toning Balm MILD BLUE

第15名：MoccHi SKIN 吸附潔面BLK

第14名：MANDOM Bifesta 濃密精華卸妝油

第13名：Muqna Cleansing Gel（無香）

第12名：ink. Cleansing Balm Rich Fresh（柑橘檸檬香）

第11名：BCL AHA Cleansing Research Dual Cleansing Balm de BLACK

第10名：DUO 卸妝膏 Black Repair

第9名：Softymo 毛穴小町 酵素卸妝油

第8名：雪肌精 藥用亮白卸妝油

第7名：碧柔Biore The Cleanse Oil Makeup Remover Moist

第6名：Kracie肌美精 無添加muo究極保濕卸妝油

第5名：塞尚CEZANNE 保濕潔膚膏

第4名：WHITE LABEL Yuragi卸妝膏

第2名：Kiku Masamune菊正宗 白米發酵保濕卸妝膏

第2名：Nature Republic VitaPair C卸妝油

第1名：石澤研究所 Ishizawa Lab 毛穴撫子 日本米精華卸妝油

《LDK》總結在本次測試中，被評選為最值得購買的三款產品分別是：

【毛穴撫子 日本米精華卸妝油】在綜合排名和卸妝油類排名中均位居第一。卸妝力強，快速洗淨，就算忙完一日在疲憊夜晚都可以輕鬆完成清潔！

【菊正宗 白米發酵保濕卸妝膏】潔面膏類最值得購買的產品。溫和清潔和護理成分順滑地融入肌膚，洗完面後肌膚感覺輕鬆清爽、非常滑嫩。

【Muqna Cleansing Gel（無香）】最值得購買的潔面啫喱。質地順滑延展性佳，含溫和清潔成分，洗淨後肌膚水潤！

同場加映：消委會卸妝液滿分推薦

消委會早前測試市面上40款不同類型的卸妝產品，當中包括19款水油混合性（dual base）卸妝液、10款油性卸妝液和11款水性卸妝液，進行卸妝效能、防腐劑含量及標籤資料等多方面評測。結果發現，卸妝效能以水油混合性卸妝液樣本的整體表現最佳，卸妝效能指數由63.1至86.5，近9成半樣本的評分獲4分或以上。

11款滿分安全卸妝液名單：

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同場加映：《LDK》14款平價洗面奶推薦

（由低至高評分排列）

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