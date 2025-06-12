百無禁忌｜曾傳撻著前TVB《3日2夜》索主持　29歲泰劇男神Nonkul突喪母　靈堂上獲44歲女友攜囡慶生

【Nonkul／Aff／蘇可欣／忘年戀／肺癌／癌症】曾與前TVB《三日兩夜》主持蘇可欣傳緋聞的泰國人氣男星Nonkul，2017年憑電影《出貓特攻隊》在亞洲迅速走紅。Nonkul在2023年認愛年長16歲的「泰劇女神」Aff，上週五（6日）他度過了最悲傷的生日，其母親本月初因肺癌離世，正值守喪期的他在母親靈堂度過29歲生日。沒想到Aff與前夫所生的女兒為男友精心準備驚喜，悲喜交集的場面令Nonkul當場淚崩。

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本月初，現年29歲的泰國人氣男星Nonkul的母親不幸去世，據悉她患有肺癌超過10年，原本病情一直受到控制。然而，在本月2日卻突然吐血，病情急劇惡化，僅僅30分鐘後便宣告不治。

Nonkul、父親及兩位妹妹受到極大打擊，日前剛巧是Nonkul的29歲生日，他當天在母親的喪禮上和家人一起度過。在母親的靈堂中，Aff的女兒突然端著蛋糕現身，和眾親友驚喜為Nonkul慶祝生日，Nonkul雙手掩面，淚流不止的他整理好情緒，吹熄蠟燭感謝大家。據了解，這是Aff和女兒共同為Nonkul準備的驚喜，Aff在葬禮期間全程陪伴，協助處理各項事務並參與家屬合影。

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Nonkul與Aff因合作泰版《下一站是幸福》而結緣。戲結束後兩人傳出戀愛緋聞，引發全泰國的高度關注。2023年他出席活動時，被媒體問及與Aff的關係，他親口承認正在追求對方，最終兩人修成正果，Nonkul也稱讚女友Aff「非常會照顧人」。儘管兩人年齡相差16年，且Aff曾離婚並有孩子，這段感情一開始不被看好，但並未影響他們互相扶持的感情。

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曾傳撻著前TVB《3日2夜》主持

2018年，前TVB主持蘇可欣（Eunice）在節目《STARTALK》訪問泰國電影《出貓特攻隊》的三位主角後，與比她小3歲、當時僅22歲的泰國演員Nonkul傳出緋聞。

自從兩人傳出戀情後，有指因為兩人分隔兩地，經常「互飛」爭取時間見面。Nonkul在港有親戚，也會不時來港與Eunice見面，而Eunice則飛得更頻繁，曾經一個月飛三次泰國。不過，她與Nonkul的姐弟戀僅維持了一年半便結束。

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同場加映｜肺癌是癌症「頭號殺手」

根據癌症基金會資料所示，肺癌為香港十大癌症的「頭號殺手」，致命率遠超於第二名大腸癌，當中男性發病率比較高。香港肺癌患者大多數是吸煙人士，而其他常見風險因素如人口老化、空氣污染和胸腔放射治療等，亦會增加肺癌的風險因素。

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