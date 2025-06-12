  • 30°C

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 女神配對計劃 關稅戰 DSE2025 小一入學 新冠肺炎 哈佛大學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

結業潮｜深水埗30年米線元祖「雲南風味米綫」結業　網民不捨：全港最好食嘅米線

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 3 小時前

最後更新： 3 小時前

分享：

分享：

熱門 女神配對計劃 關稅戰 DSE2025 小一入學 新冠肺炎 哈佛大學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

深水埗「雲南風味米綫」突結業。

結業潮持續，老字號一間接一間倒下。屹立深水埗營盤街逾30年的米線元祖「雲南風味過橋小鍋米綫」，以招牌黃鱔米線和汽鍋雞聞名。不過，餐廳於周三（11日）無預警下結業，不少食客直呼可惜。有網民表示，該店生意一向不俗，對於結業消息感到驚訝。

最新影片：

童學園
運動尖子｜新興運動「軟式曲棍球」連繫一家人　女兒打入港隊爸爸陪玩變教練齊衝出國際

雲南風味米綫結業｜網民：咁好生意都執？

日前有網民於Facebook群組發帖，指30年老字號米線店「雲南風味過橋小鍋米綫」於6月11日結業，「消息來得有點突然」。帖文一出，不少網民感到愕然，有人留言表示「我心目中全港最好食嘅米線」、「咁好生意都執？」、「而家真係好難有黃鱔米線食，呢間算係唔錯，除咗有時鹹咗啲」、「佢嘅酸辣米線冇人可以做到咁好食，幾十年都係我心中第一位，冇人可以代替」。

深水埗「雲南風味過橋小鍋米綫」突結業。（長沙灣美食及消費關注組@Facebook）

不過，亦有網民表示近年餐廳的食物質素下降，「冇以前好食了」、「呢十幾年去食，每次食完都好口乾」，生意亦較以往下跌，「對比起以前係少咗人食」、「愈食愈難食，以前都好好食」。

雲南風味米綫結業｜馳名黃鱔米線成絕響

「雲南風味過橋小鍋米綫」小鍋米綫開業超過30年，主打正宗雲南米線，以黃鱔米線和汽鍋雞遠近馳名，深受街坊喜愛，更吸引不少區外食客前來棒場，經常座無虛席。

點擊圖片放大

資料及圖片來源：長沙灣美食及消費關注組@Facebook

更多結業潮相關報道：

點擊圖片放大
+5
+4

結業潮︱曾獲美領事大讚 「This This Rice」添飯餸連環執笠　總廚咁樣回應？

結業優惠｜天仁茗茶荃灣千色匯分店結業　買任何茶飲送$10現金券

結業潮｜沙田好運中心TASTE超市6.8結業　開業僅2年多臨別推2大優惠

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

 

相關文章

結業潮︱曾獲美領事大讚 「This This Rice」添飯餸連環執笠　總廚咁樣回應？
11:39 2025/06/11
結業潮︱曾獲美領事大讚 「This This Rice」添飯餸連環執笠　總廚咁樣回應？
結業潮丨屹立26年兩餸飯元祖6.30結業　太子爺「熊仔頭」揭原因：唔關錢事
12:13 2025/06/09
結業潮丨屹立26年兩餸飯元祖6.30結業　太子爺「熊仔頭」揭原因：唔關錢事
結業潮｜深水埗福榮茶餐廳6月底結業　網民封「碟頭飯天花板」：大碟又好食
12:59 2025/06/09
結業潮｜深水埗福榮茶餐廳6月底結業　網民封「碟頭飯天花板」：大碟又好食
結業潮｜日本拉麵店金田家全面撤出香港　攻港11年銅鑼灣最後分店6.30結業
19:33 2025/06/05
結業潮｜日本拉麵店金田家全面撤出香港　攻港11年銅鑼灣最後分店6.30結業
結業潮｜沙田3間內地食店開業3個月疑結業　Fufuland/北野銅鑼燒連日落閘稱「內部裝修」
14:22 2025/06/02
結業潮｜沙田3間內地食店開業3個月疑結業　Fufuland/北野銅鑼燒連日落閘稱「內部裝修」
結業潮｜連鎖米線店「麻酸樂」全線結業　開業22年最後分店6.1執笠
19:23 2025/05/30
結業潮｜連鎖米線店「麻酸樂」全線結業　開業22年最後分店6.1執笠

你可能感興趣

結業潮︱曾獲美領事大讚 「This This Rice」添飯餸連環執笠　總廚咁樣回應？
11:39 2025/06/11
結業潮︱曾獲美領事大讚 「This This Rice」添飯餸連環執笠　總廚咁樣回應？
結業潮丨屹立26年兩餸飯元祖6.30結業　太子爺「熊仔頭」揭原因：唔關錢事
12:13 2025/06/09
結業潮丨屹立26年兩餸飯元祖6.30結業　太子爺「熊仔頭」揭原因：唔關錢事
結業潮｜深水埗福榮茶餐廳6月底結業　網民封「碟頭飯天花板」：大碟又好食
12:59 2025/06/09
結業潮｜深水埗福榮茶餐廳6月底結業　網民封「碟頭飯天花板」：大碟又好食
餐廳情報 美食 結業 米線 深水埗

最高瀏覽

按摩風險｜56歲男按摩壓迫神經致下半身癱瘓　醫生：1個位置絕不能按
按摩風險｜56歲男按摩壓迫神經致下半身癱瘓　醫生：1個位置絕不能按
急症室最長等候時間（06月12日 時間12:05）
急症室最長等候時間（06月12日 時間12:05）
公屋裝修｜夫婦大改造440呎景林邨公屋　巧妙設計變身奶油風「溫馨豪宅」
公屋裝修｜夫婦大改造440呎景林邨公屋　巧妙設計變身奶油風「溫馨豪宅」
消委會止汗劑推薦︱美國檢測12款止汗劑苯超標增血癌風險　消委會推介6款高分止汗劑最平$25有效除汗香體
消委會止汗劑推薦︱美國檢測12款止汗劑苯超標增血癌風險　消委會推介6款高分止汗劑最平$25有效除汗香體
早睡早起？｜牛津研究揭早起傷腦又傷身　早過1時間起床　中風心梗風險增40%【附各年齡層建議起床及活動時間】
早睡早起？｜牛津研究揭早起傷腦又傷身　早過1時間起床　中風心梗風險增40%【附各年齡層建議起床及活動時間】