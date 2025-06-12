結業潮｜深水埗30年米線元祖「雲南風味米綫」結業　網民不捨：全港最好食嘅米線

結業潮持續，老字號一間接一間倒下。屹立深水埗營盤街逾30年的米線元祖「雲南風味過橋小鍋米綫」，以招牌黃鱔米線和汽鍋雞聞名。不過，餐廳於周三（11日）無預警下結業，不少食客直呼可惜。有網民表示，該店生意一向不俗，對於結業消息感到驚訝。

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雲南風味米綫結業｜網民：咁好生意都執？

日前有網民於Facebook群組發帖，指30年老字號米線店「雲南風味過橋小鍋米綫」於6月11日結業，「消息來得有點突然」。帖文一出，不少網民感到愕然，有人留言表示「我心目中全港最好食嘅米線」、「咁好生意都執？」、「而家真係好難有黃鱔米線食，呢間算係唔錯，除咗有時鹹咗啲」、「佢嘅酸辣米線冇人可以做到咁好食，幾十年都係我心中第一位，冇人可以代替」。

▲ 深水埗「雲南風味過橋小鍋米綫」突結業。（長沙灣美食及消費關注組@Facebook）

不過，亦有網民表示近年餐廳的食物質素下降，「冇以前好食了」、「呢十幾年去食，每次食完都好口乾」，生意亦較以往下跌，「對比起以前係少咗人食」、「愈食愈難食，以前都好好食」。

雲南風味米綫結業｜馳名黃鱔米線成絕響

「雲南風味過橋小鍋米綫」小鍋米綫開業超過30年，主打正宗雲南米線，以黃鱔米線和汽鍋雞遠近馳名，深受街坊喜愛，更吸引不少區外食客前來棒場，經常座無虛席。

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資料及圖片來源：長沙灣美食及消費關注組@Facebook

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