染色體異常｜林芊妤抽完羊水卧牀等報告超煎熬　感恩6歲仔陪伴度難關：生了你是我最大福氣

【Coffee林芊妤懷二胎/懷孕/13號染色體】現年35歲的林芊妤（Coffee）相隔6年喜懷二胎，惟驗血發現BB 13號染色體（巴陶氏綜合症）異常，壓力爆煲的林芊妤哭成淚人，更承認自己應患上產前抑鬱。於另一醫生建議下，Coffee提早照胎兒結構，雖然報告表示沒有異常，為安全起見，她冒流產風險抽羊水檢查，近日等待報告的Coffee感覺煎熬，她曾於IG留言：「如果判我死刑不如速戰速決，好辛苦好難受。」

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昨日Coffee貼出一張卧床照，而6歲兒子翟德彥（彥彥）睡在她旁，她表示可能這一胎發生太多事，一直佗得不穩兼出血，故近日要卧床休息：「加上出血還要抽羊水，醫生好擔心她會流產，叫她要乖乖在牀上休息數天。」

▲ 林芊妤早前宣佈懷上第二胎。（取自instagram）

Coffee林芊妤二胎｜被兒子說話打動

Coffee續說雖然這兩天好難過，幸而兒子彥彥的說話令她好感動，當中彥彥對她說：「媽咪我唔鍾意見到你喊，我唔鍾意見到你為咗肚入面既（嘅）bb咁辛苦，就算最後冇左（咗）個bb都唔緊要㗎，你唔使咁唔開心㗎，最緊要係你身體健康。」

兒子彥彥不但懂事，更十分貼心，事緣彥彥更對她說：「你喊我會拎紙巾畀你攬住你，你想食嘢我會拎嚟餵你，你想飲水我會斟水畀你，你想去廁所我就扶你。」難怪Coffee感慨表示，育有彥彥是她最大的福氣。

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Coffee林芊妤二胎｜「點解身邊人都咁好」

除了多謝網民為她打氣，Coffee亦感謝兒子同學的媽咪幫忙，幫忙帶彥彥出去玩。她寫道：「琴日彥彥考完試就響屋企陪咗我一整日，到今日考試最後一日，本來約咗同學仔去玩，點知我琴日又臨時要抽羊水，但同學仔媽咪好好，話帶埋彥彦出去，等我可以係屋企休息，點解我身邊既（嘅）人都咁好。」

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Coffee林芊妤二胎｜曾悲巴陶氏綜合症風險

日前Coffee提及做了T21、18及13號染色體檢測，報告顯示13號染色體存在邊界異常，這可能指向嚴重的「巴陶氏症」（Patau Syndrome）。此症通常伴隨多重生理缺陷，例如心臟缺陷、腦部發育異常、智力不足、生長遲緩、手指變形、兔唇，甚至多指畸形等，而女星莊韻澄就曾因為第二胎患有巴陶氏症，需要做流產手術。

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