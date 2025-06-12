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無妄之災｜行超市貨架突倒塌　女子慘被砸頭致腦震盪　證實「永久性腦傷」 索償逾1億【附頭部受傷5大後果】

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 30 分鐘前

最後更新： 26 分鐘前

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AI 摘要
  • 超市貨架倒塌，女子腦震盪
  • 女子索賠，超市拒絕公開監視器
  • 訴訟要求賠償，關注超市安全

【Costco/意外/腦震盪/頭部受傷/索償】無妄之災！美國一名女子行超市時，慘遭貨架壓傷，造成腦震盪和永久性腦傷。女事主欲追討賠償時，超市卻拒絕公開閉路電視，堅稱超市無過失，最終提出訴訟鬧上法庭，尋求背後的真相。

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綜合外媒報道，美國加州一名46歲女子Sadie Novotny在今年3月22日在當地連鎖超市Costco購物時，走過一排大型酒類展示櫃，展示櫃突然倒塌，直接壓在她身上，造成頭部重創與腦震盪。事發後她立即送往急症室治理，初步診斷為輕微腦震盪，但後續檢查發現已造成創傷性腦損傷（TBI），造成永久性傷害，導致她持續出現語言表達困難、視力模糊和長期頭痛等後遺症，嚴重影響日常生活。

她曾向超市索取事發的閉路電視記錄，但對方拒絕公開且否認當時是因為超市疏忽才造成意外。為了找到真相，她決定提出訴訟，向Costco索償1400萬美元（約港幣1.09億元），包括醫療費用、薪資損失、精神賠償及永久傷害補償等項目。

Sadie Novotny提出訴訟，指控Costco涉嫌未妥善維護展示設施，且員工訓練與管理程序存在疏失。除爭取合理賠償外，Sadie Novotny的律師希望藉此促使零售業者重視超市範圍內的安全管理。

同場加映：頭部受傷5大後果

如不慎因高空墮物擊中頭部，後果可大可小。由於頭部內充滿各種重要器官，受傷後果可導致腦部受損、腦震盪等情況，醫院管理局於「醫院管理局健康指南」中提及5大頭部受傷後果：

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顱內出血：瘀血積聚可致腦壓上升及引致死亡。
腦部受損：外力經傳送攻擊腦部，引致腦部組織受損，嚴重腦損傷可引致腦部機能故障及死亡。
腦震盪：腦神經系統出現短暫失靈，例如短暫的不省人事或失憶。

頭部受傷｜出現5大惡化徵兆須立即送院

如果傷者情況嚴重，建議應盡快送院診治；如果出現暈迷，可讓傷者保持半臥姿態，保持氣道暢通，除非因為呼吸困難，應該盡量避免移動傷者；如果有傷口，可於患處施壓以制止出血。

醫管局建議，出院後如果患者出現神智不清、抽筋痙攣、劇烈頭痛、嘔吐及行為錯亂等情況，就可能顯示傷者情況惡化，必須即時將傷者送回醫院。

頭部受傷｜傷後或會出現「頭部傷後綜合症」

部份傷者在頭部受傷後，或會出現「頭部傷後綜合症」，傷者會將持續某些後遺症狀，部份症狀會於數月內自動消失，但部份傷者症狀可能持續較久，但一般分為以下6大症狀：

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