女神配對計劃︱葉蒨文收大量DM　當中一個留言令女神哭笑不得

【女神配對計劃 / 葉蒨文 / 曾展望】由林盛斌（Bob）為TVB五位單身女神葉蒨文（Sophie）、李芷晴（Stephanie）、關嘉敏（Carman）、梁敏巧（Maggie）及羅毓儀（Yuki）公開搵男友的TVB真人騷《女神配對計劃》，在本周日（6月8日）播出後成網上熱話。

當中以曾展望（GM）現身《女神配對計劃》向葉蒨文深情剖白成討論焦點，不少網民都認為二人相襯，希望曾展望與葉蒨文真的可成為情侶。同時更傳出曾展望與葉蒨文已成情侶，兩人更已發展至同居關係，不過二人已回應澄清指傳聞不實。

但另一方面，亦有網民質疑《女神配對計劃》有「劇本」，節目內的五位單身女神與一眾面試男士都是依劇本去演。

女神配對計劃︱李芷晴梁敏巧葉蒨文關嘉敏羅毓儀擇偶條件曝光 參賽者身懷絕技令阿Bob「驚艷」

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女神配對計劃︱葉蒨文澄清節目沒劇本

女神之一的葉蒨文在昨日（6月11日）於個人社交平台發文回應表示，對於粉絲和朋友給予鼓勵表示感謝，並再次應節目有劇本的疑問。

葉蒨文首先表示：

呢幾日真係收到好多啲DM留言 有好多都睇到我好感動🥹我好深刻 有一個留言係話佢身邊50歲嘅老公都睇到喊 又有好多人話再次相信純粹嘅愛情 我好開心做呢個節目可以帶俾大家咁多嘅共鳴同感動 甚至令啲好耐冇再睇電視嘅人想再睇返電視 你哋覺得呢個節目真又好假又好 有陣時我哋做影視作品都係希望令觀眾獲得一份connection 希望你哋可以繼續保存呢份心動同埋相信人性嘅美好 我真係好盡量花時間去睇每個人比我嘅祝福 雖然未能夠一一回覆 但係都想喺度多謝大家。

然後，葉蒨文無奈透露有網民覺得節目沒劇本的原因，令她感到哭笑不得：

我想講最好笑係😅好多留言話冇可能係有劇本 如果唔係我嘅演技已經係視后級 因為我所有眼神微表情 連嘴角都有戲 我睇完真係…畢竟我嘅職業係一個演員 大家竟然係覺得我嘅演技冇可能有咁好所以相信冇劇本 我唔知應該開心好定係唔開心好😅🤣Hahahahahahahaha🙈救命~~😅

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