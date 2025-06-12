富養子女｜炫富媽擲185萬為11歲女兒慶生　贈勞力士豪華車還道歉︰只花百萬對不起

【炫富/育兒價值觀/勞力士/愛馬仕】一名大馬富貴媽日前為11歲長女亞亞（Yaya）舉辦了一場極度奢華生日派對，總花費高達100萬令吉（約185萬港元），其高調作風及送給未成年女兒的貴重禮物，被轟炫富質疑育兒價值觀。

富養子女｜為愛女舉行奢華生日會

大馬來西亞知名女企業家法哈娜·扎赫拉（Farhana Zahra），近日於其TikTok帳號上傳了派對影片。影片中可見，她與丈夫及3名女兒身著華麗的黑色禮服，從自家金碧輝煌的樓梯緩步走下，步入佈置奢華的戶外舞台區慶祝。

最新影片︰

富養子女｜豪贈名錶名車

為慶祝女兒生日並激勵她未來成為企業家的夢想，Farhana在派對上送出了包括蘋果電腦、勞力士名錶以及一輛豐田Vellfire豪華休旅車（SUV）在內的多樣昂貴禮物。真正惹起風波是Farhana在影片字幕中寫道：「原諒媽媽，這就是我能給妳的所有，我只花了一百萬令吉。」她更透露，由於女兒平日的心願幾乎都能立刻實現，讓她難以挑選出特別的生日禮物。

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富養子女｜網民痛批炫富 質疑育兒價值觀

這場派對迅速吸引超過220萬人次觀看，法哈娜的言行招致大量批評，不少網友直指其行為過於刻意炫富，「不是要無禮，但真的太刻意了吧」、「這不是教養孩子的正確方式，看來有點過度了。」更有不少人質疑送車給無法合法駕駛的11歲兒童是否恰當，「送車給不能開車的小孩邏輯是什麼？他們可能根本不會自己開車，因為家裡能請司機。」Farhana表示「只花了一百萬」並為此「道歉」的態度，更讓許多觀看者感到錯愕與反感。

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富養子女｜富媽回應爭議

面對排山倒海的批評聲浪，法哈娜在後續影片中回應表示，她所做的一切只是為了讓孩子快樂，每個媽媽的愛的方式不同，並未表示是否會調整分享方式。當天除了替女兒慶生，她也贈送了一輛豪華轎車給前司機以表達謝意。不過，此舉網民不賣帳，認為高調炫富作風及金錢價值觀等教育方式影響孩子的成長。

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