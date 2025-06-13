美容惹禍｜美女貪靚2年前打玻尿酸豐唇嚴重過敏毀容 　雙唇激變巨型孖潤腸

【玻尿酸／美容／孖潤腸／過敏】泰國一名女子貪靚於臉部多處施打玻尿酸，不料卻因嚴重過敏面部腫脹、幾乎毀容，令她大感後悔，故發文向警世大眾，想要進行置入式美容，必須要做足3大關鍵行動。

最新影片

綜合外媒及《Thaiger》報道，泰國女子Kittiya Menaruji於Facebook分享上述經歷，指自己2年前為了想變得更美、五官更立體，因此決定去打玻尿酸進行微調。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

最初醫生於她的下巴注射了1毫升玻尿酸，當時下巴腫了起來，但她以為是正常過敏反應未有理會；進行第二次注射時，她又再注射了4毫升玻尿酸，包括下巴1毫升、臉頰2毫升及嘴唇1毫升，不料身體卻起了嚴重過敏反應，面部腫脹得極為誇張，其中嘴唇雖僅注射了1毫升，但過敏卻最為嚴重：

從照片裡你可以看到，當時真的很糟糕。我的嘴唇腫了，而且又熱又痛。當時我只想到一件事：我不應該這麼做，我為甚麼要這麼做？

網上熱話｜打5日抗生素始始消退 事主：影響非常嚴重

事後醫生為她注射了5日抗生素，一周後傷口才消退，兩周後臉部才恢復原狀，但她坦言皮膚至今仍一直感到緊繃，影響非常嚴重。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

回望這段驚險經歷，她表示自己試過多個品牌都有過敏狀況，因此之後已停止使用一切填充產品，同亦強調過敏源於自身體質，與醫生技術及診所無關。

網上熱話｜打玻尿酸過敏 3大關鍵行動

她表示自己分享經歷，只是希望可以幫助經歷同樣情況的人，假如出現這種情況，要注意以下3大關鍵行動：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

資料來源：Facebook@Kittiya Menaruji、Thaiger

相關內容

醫學美容丨「5類醫美」項目很危險 醫美專家 : 又痛又貴還提高致癌風險

【美容中伏】女子貪靚$1.6萬紋眉紋鼻影效果極崩壞毁容 店家事後態度惹議

【醫美風險】女子美容院做激光療程 3個月後滿臉膿瘡爛面發炎

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5