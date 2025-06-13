  • 27°C

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 女神配對計劃 關稅戰 DSE2025 小一入學 新冠肺炎 哈佛大學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美容惹禍｜美女貪靚2年前打玻尿酸豐唇嚴重過敏毀容 　雙唇激變巨型孖潤腸

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 女神配對計劃 關稅戰 DSE2025 小一入學 新冠肺炎 哈佛大學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

【玻尿酸／美容／孖潤腸／過敏】泰國一名女子貪靚於臉部多處施打玻尿酸，不料卻因嚴重過敏面部腫脹、幾乎毀容，令她大感後悔，故發文向警世大眾，想要進行置入式美容，必須要做足3大關鍵行動。

最新影片

Sick問識答
Sick問識答｜日日敷面膜皮膚一定好？　 專科醫生拆解謎思+護膚秘訣

綜合外媒及《Thaiger》報道，泰國女子Kittiya Menaruji於Facebook分享上述經歷，指自己2年前為了想變得更美、五官更立體，因此決定去打玻尿酸進行微調。

點擊圖片放大
+7
+6

最初醫生於她的下巴注射了1毫升玻尿酸，當時下巴腫了起來，但她以為是正常過敏反應未有理會；進行第二次注射時，她又再注射了4毫升玻尿酸，包括下巴1毫升、臉頰2毫升及嘴唇1毫升，不料身體卻起了嚴重過敏反應，面部腫脹得極為誇張，其中嘴唇雖僅注射了1毫升，但過敏卻最為嚴重：

從照片裡你可以看到，當時真的很糟糕。我的嘴唇腫了，而且又熱又痛。當時我只想到一件事：我不應該這麼做，我為甚麼要這麼做？

網上熱話｜打5日抗生素始始消退 事主：影響非常嚴重

事後醫生為她注射了5日抗生素，一周後傷口才消退，兩周後臉部才恢復原狀，但她坦言皮膚至今仍一直感到緊繃，影響非常嚴重。

點擊圖片放大
+5
+4

回望這段驚險經歷，她表示自己試過多個品牌都有過敏狀況，因此之後已停止使用一切填充產品，同亦強調過敏源於自身體質，與醫生技術及診所無關。

網上熱話｜打玻尿酸過敏 3大關鍵行動

她表示自己分享經歷，只是希望可以幫助經歷同樣情況的人，假如出現這種情況，要注意以下3大關鍵行動：

點擊圖片放大
+4
+3

 

資料來源：Facebook@Kittiya MenarujiThaiger

相關內容

醫學美容丨「5類醫美」項目很危險 醫美專家 : 又痛又貴還提高致癌風險

【美容中伏】女子貪靚$1.6萬紋眉紋鼻影效果極崩壞毁容 店家事後態度惹議

【醫美風險】女子美容院做激光療程 3個月後滿臉膿瘡爛面發炎

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

 

相關文章

【美容中伏】女子貪靚$1.6萬紋眉紋鼻影效果極崩壞毁容　店家事後態度惹議
12:44 2023/08/10
【美容中伏】女子貪靚$1.6萬紋眉紋鼻影效果極崩壞毁容　店家事後態度惹議
細菌感染｜細菌感染致敗血症 37歲靚女美容師截四肢保命
14:17 2024/06/05
細菌感染｜細菌感染致敗血症 37歲靚女美容師截四肢保命
【網絡熱話】光顧美容院激光洗紋身 　港女疑遭2級燒傷皮膚潰爛起密集水泡
12:45 2023/05/16
【網絡熱話】光顧美容院激光洗紋身 　港女疑遭2級燒傷皮膚潰爛起密集水泡

你可能感興趣

【美容中伏】女子貪靚$1.6萬紋眉紋鼻影效果極崩壞毁容　店家事後態度惹議
12:44 2023/08/10
【美容中伏】女子貪靚$1.6萬紋眉紋鼻影效果極崩壞毁容　店家事後態度惹議
細菌感染｜細菌感染致敗血症 37歲靚女美容師截四肢保命
14:17 2024/06/05
細菌感染｜細菌感染致敗血症 37歲靚女美容師截四肢保命
【網絡熱話】光顧美容院激光洗紋身 　港女疑遭2級燒傷皮膚潰爛起密集水泡
12:45 2023/05/16
【網絡熱話】光顧美容院激光洗紋身 　港女疑遭2級燒傷皮膚潰爛起密集水泡
健康問題 網絡熱話 美容 手術 過敏 泰國 抗生素

最高瀏覽

印度航空空難︱印度航空客機墜毀 242乘員僅1人奇蹟生還　座位成惟一倖存關鍵
印度航空空難︱印度航空客機墜毀 242乘員僅1人奇蹟生還　座位成惟一倖存關鍵
驚人變化｜《命中注定我愛你》CP時隔17年震撼合體　46歲陳喬恩遭疑醫美過度網民直呼：你邊位？
驚人變化｜《命中注定我愛你》CP時隔17年震撼合體　46歲陳喬恩遭疑醫美過度網民直呼：你邊位？
梁洛施馬浴柯戀情︱梁洛施不避嫌曬幸福　高調與馬浴柯手拖手甜笑行街
梁洛施馬浴柯戀情︱梁洛施不避嫌曬幸福　高調與馬浴柯手拖手甜笑行街
急症室最長等候時間（06月13日 時間16:05）
急症室最長等候時間（06月13日 時間16:05）
印度航空空難︱印裔醫生爸爸獨自倫敦打拼6年　原定接妻兒赴英展新生活　機上全家福成最後合影
印度航空空難︱印裔醫生爸爸獨自倫敦打拼6年　原定接妻兒赴英展新生活　機上全家福成最後合影