富商鄔友正｜翁嘉穗丈夫自爆70歲有第二春　享受熱戀中感覺：太浪漫了

【翁嘉穗 / 鄔友正 / 中年好聲音】1997年港姐冠軍翁嘉穗（Virginia）與丈夫結婚已經26年，對方是海馬牌床褥創辦人兼七海化工集團主席鄔友正，近年來他在社交平台積極營業，分享生活和工作。

近日，鄔友正在小紅書發動態，自爆71歲的自己迎來「第二春」，感覺自己在熱戀中；原來，他決定報名參加《中年好聲音4》，正在為比賽秘密練歌，而「戀愛的感覺」則是他唱歌時的心得。

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富商鄔友正｜決定報名參加《中年4》

鄔友正日前以「70歲第二春」為題發帖，分享他參加喇沙書院的同學聚會：「前幾天我們喇沙中六B班的同學聚餐；圖二50多年前，教育不普及，能入讀喇沙中六B班的都是精英！不過精英也會老，大部分同學都已退休，安享晚年！同學們都覺得現在最重要的是健康！」。

鄔友正早前曾透露身體不適，因此更加註重健康問題，他認為「唱歌是對健康最好的運動」，便於近幾個月開始玩唱歌；又透露「人老了，更加要有目標，有夢想，所以決定參加中年好聲音四」；太太翁嘉穗的閨蜜得知後，還向他推薦了唱歌老師，目前鄔友正已經上了3堂聲樂課，表示「好好玩」。

從相片所見，鄔友正與幾名聲樂老師正在練歌教師上堂，從紙上的歌詞看出，他正在練習的曲目是鄭少秋的名曲《笑看風雲》。

在剛結束的《中年好聲音3》決賽之夜，TVB總經理曾志偉突然宣布《中年好聲音4》翌日開始報名，作為忠實粉絲的鄔友正便是《中年3》的贊助商，指爭取下屆升級做冠名贊助商；如今更要親自上陣，報名參賽與其他選手一絕高下。

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富商鄔友正｜唱歌時感覺自己在熱戀中

鄔友正分享練歌時的體悟，稱感受到了戀愛的滋味：「因為唱的都是舊歌，好多年輕時的浪漫畫面浮現眼前！感覺自己在熱戀中！在和唱歌談戀愛！太浪漫了！70歲都可以有第二春！我極力推薦老人家開始學唱歌，享受第二春！」。

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