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職場語言藝術｜稍為轉換說話方式　工作氣氛大幅提升

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《不懂撒嬌的女人》劇照

相信大家都聽過類似這樣的一個例子：「坐在你身邊的同學，其實以前犯過事的！」，另一說法：「他縱然以前犯過事，但現在洗心革面努力讀書！」兩種說法都是事實，但給人的感覺截然不同。

半宅職薯今天就和大家分享，作為一個初級管理層，可以怎樣運用語言技巧，令公司氣氛更加融洽。

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技巧一：找出根本原因

有一日，大老細對經理說：「你給我教訓一下 Steve，他恃着能為公司賺錢，對我說話無禮貌又囂張，破壞公司風氣！」

然後，經理對 Steve 說：

「大老細讚你常常為公司賺錢，很看得起你，希望新人以你為榜樣跟你學習。」

Steve：「但那些新人為甚麼要聽我的說話呢？」

經理對 Steve 說：

「大老細會在新人面前多一點稱讚你，你點頭同意便是了。」

Steve：「就是這樣簡單？當然可以。」

經理對大老細說：

「原來 Steve 也很想帶好新人，但覺得自己面子不夠，你只需要在新人面前多多稱讚他，他就會甚麼事都說同意。」

原來，Steve 的根本需求是多一點尊重和地位，現在大老細常常稱讚他，他便變得友善又合作。

技巧二：發揮員工好意

大老細對經理說：「新請回來那位新人是不是腦袋有問題？到現在還在用蠢方法工作，你幫我教訓一下他！」

經理對新人說：

「大老細說你工作態度不錯，而我覺得你也很勤力啊！如果做事可以更聰明一點，我向大老細稱讚你也會更容易。」

新人說：

「辦公室的東西擺放不順手，資料儲存又混亂，大大影響我的工作速度，要搞好這個流程，我要用兩星期時間！」

經理對大老細說：

「那位新人主動想到一個方法重新整理公司的工作流程，只需要兩個星期便能夠搞定！」

大老細十分滿意。原來，大老細和新人內心深處，都是想把事情做好，只要發掘出大家的善意並加以發揮，便能化解誤會和衝突。

技巧三：提升遊戲規則

大老細對經理說：「公司那位最長資歷的同事，經常和新人爭功勞，嚴重削弱士氣，你幫我教訓一下他！」

經理對該資深同事說：

「大老細說你工作表現很好，立下不少功勞。現在他希望你更上一層樓，發揮領導才能栽培新人，新人做得好，大老細也會覺得是你的功勞。」

資深同事說：

「好呀！我也想有進一步的表現！」

自此之後，資深同事改為在暗地裏給新人教路，指導他們工作，大家都有滿足感。

只要稍為提升遊戲規則，教員工用其他方法達到心中目標，便可以達到多贏局面。

結語

上面提及的幾個技巧，當中的共通點，是先設身處地代入他人角度，了解他人的需求，再提供大家都能夠達到需求的方法。很多時候，大家的用意都是好的，只是方法不對。只要能夠爪緊員工的好意並加以認同，大部分人都會接受不同的處事方法的。

筆者簡介

半宅職薯 －

企業培訓師。深信 職場生存有方法，管理上位有心法

半宅職薯 － 企業培訓師

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撰文 : 半宅職薯 企業培訓師

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