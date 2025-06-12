Labubu｜Labubu內地山寨版比原版仲貴？　「Lagogo」識發光唱歌仲有限定非洲版

潮玩品牌泡泡瑪特（Pop Mart）旗下的Labubu引爆潮玩熱，其系列的盲盒吸引粉絲瘋狂搶購，據內地媒體報道，仿冒Labubu的工廠也開始出現供不應求的情況，當中疑似是「山寨版」的產品「Lababa」、「Lagog」銷售量也有所增加。TOPick記者於網購平台搜尋相關產品時，發現有不少仿冒公仔，除了加入唱歌功能的電子狗Lagogo外，還有非洲版「Labuly」。

LABUBU公仔｜LABUBU正版炒價高達¥2300

綜合內地媒體報道，Labubu熱潮持續，單個隱藏版的炒價已可達到人民幣1,500元或以上，普通款的炒價明顯也超過官方價格，而整套盲盒的炒價也可能達到人民幣1,000元以上，如原價人民幣99元的Labubu 3.0盲盒，炒價可至人民幣2,300元，抑或人民幣1,500元，漲價高達14倍以上。

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LABUBU｜仿冒LABUBU廠商供不應求

Labubu的熱潮使網上平台不少出現高仿的「山寨版」Labubu，而這些仿冒工廠也有供不應求的情況，有廠商透露，現在下單需要等15天，每天也只能發售部分現貨。另外，有廠商開始銷售與原版差距較大的「Lababa」、「Lagogo」的仿冒產品，雖然產品外貌差距大，但銷量卻高達9,000件。

正價商品斷貨，市面陸續出現仿冒版，而高仿的隱藏版價格單個更高達人民幣180元，比原版更為昂貴，對於此情況，廠商只解釋「官方沒貨」。

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LABUBU｜「山寨版」LABUBU識發光唱歌

「Lagogo」是外貌與Labubu相似，但卻是四腳著地的電子狗，配有電動行走功能外，臉部還會發光、唱歌和搖尾巴。記者搜尋內地網購平台，一隻「Lagogo」公仔的售價大約是人民幣24至46元不等，另外，有相同功能的「Lababa」公仔則最平人民幣20起，當中還有一隻非洲限定版「Labuly」全黑公仔，價錢由人民幣36至59元不等。

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LABUBU｜生產仿冒LABUBU恐觸犯侵權

對於山寨版有否侵權，廣東中安律師事務所合伙人、粵港澳大灣區國際仲裁中心仲裁員潘翔指，Labubu的形象受國家著作權法保護，商家未經作者授權，擅自使用、複製、仿造，侵犯了著作權，即使商家有稍作變動，如更改顏色，但整體視覺效果相似仍可構成侵權，而且未經商標註冊人許可，擅自使用、銷售、偽商Labubu商標或相似、誤導性商標，如「Lagogo」電子狗，也屬於侵犯商標註冊人的商標專用標。

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