  • 28°C

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 女神配對計劃 關稅戰 DSE2025 小一入學 新冠肺炎 哈佛大學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Labubu｜Labubu內地山寨版比原版仲貴？　「Lagogo」識發光唱歌仲有限定非洲版

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 21 分鐘前

分享：

分享：

熱門 女神配對計劃 關稅戰 DSE2025 小一入學 新冠肺炎 哈佛大學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

Labubu熱潮持續，內地出現不少山寨版，有些甚至比原版更昂貴！

潮玩品牌泡泡瑪特（Pop Mart）旗下的Labubu引爆潮玩熱，其系列的盲盒吸引粉絲瘋狂搶購，據內地媒體報道，仿冒Labubu的工廠也開始出現供不應求的情況，當中疑似是「山寨版」的產品「Lababa」、「Lagog」銷售量也有所增加。TOPick記者於網購平台搜尋相關產品時，發現有不少仿冒公仔，除了加入唱歌功能的電子狗Lagogo外，還有非洲版「Labuly」。

LABUBU公仔｜LABUBU正版炒價高達¥2300

綜合內地媒體報道，Labubu熱潮持續，單個隱藏版的炒價已可達到人民幣1,500元或以上，普通款的炒價明顯也超過官方價格，而整套盲盒的炒價也可能達到人民幣1,000元以上，如原價人民幣99元的Labubu 3.0盲盒，炒價可至人民幣2,300元，抑或人民幣1,500元，漲價高達14倍以上。

最新影片推介：

TOPick一分鐘
親子好去處︱熊貓龍鳳胎搬大屋與媽媽盈盈共住　海洋公園推門票優惠低至7折

LABUBU｜仿冒LABUBU廠商供不應求

Labubu的熱潮使網上平台不少出現高仿的「山寨版」Labubu，而這些仿冒工廠也有供不應求的情況，有廠商透露，現在下單需要等15天，每天也只能發售部分現貨。另外，有廠商開始銷售與原版差距較大的「Lababa」、「Lagogo」的仿冒產品，雖然產品外貌差距大，但銷量卻高達9,000件。

正價商品斷貨，市面陸續出現仿冒版，而高仿的隱藏版價格單個更高達人民幣180元，比原版更為昂貴，對於此情況，廠商只解釋「官方沒貨」。

點擊圖片放大
+4
+3

LABUBU｜「山寨版」LABUBU識發光唱歌 

「Lagogo」是外貌與Labubu相似，但卻是四腳著地的電子狗，配有電動行走功能外，臉部還會發光、唱歌和搖尾巴。記者搜尋內地網購平台，一隻「Lagogo」公仔的售價大約是人民幣24至46元不等，另外，有相同功能的「Lababa」公仔則最平人民幣20起，當中還有一隻非洲限定版「Labuly」全黑公仔，價錢由人民幣36至59元不等。

點擊圖片放大
+8
+7

LABUBU｜生產仿冒LABUBU恐觸犯侵權

對於山寨版有否侵權，廣東中安律師事務所合伙人、粵港澳大灣區國際仲裁中心仲裁員潘翔指，Labubu的形象受國家著作權法保護，商家未經作者授權，擅自使用、複製、仿造，侵犯了著作權，即使商家有稍作變動，如更改顏色，但整體視覺效果相似仍可構成侵權，而且未經商標註冊人許可，擅自使用、銷售、偽商Labubu商標或相似、誤導性商標，如「Lagogo」電子狗，也屬於侵犯商標註冊人的商標專用標。

同場加映：Pop Mart 8大人氣角色介紹

點擊圖片放大
+23
+22

更多相關報道：

Pop Mart︱Pop Mart憑Labubu股價暴升 創辦人登河南新首富身世揭秘竟非名校出身

Pop Mart｜Pop Mart盲盒掀全球潮玩熱 盤點8大人氣角色唔只有Labubu

卡通人物排名｜呢隻小白鼠擊敗LABUBU成10大熱搜角色榜首 Mofusand升至第3位Sanrio系列有冇上榜？

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

 

相關文章

卡通人物排名｜呢隻小白鼠擊敗LABUBU成10大熱搜角色榜首　Mofusand升至第3位Sanrio系列有冇上榜？
14:00 2025/02/22
卡通人物排名｜呢隻小白鼠擊敗LABUBU成10大熱搜角色榜首　Mofusand升至第3位Sanrio系列有冇上榜？
Pop Mart︱Pop Mart憑Labubu股價暴升　創辦人登河南新首富身世揭秘竟非名校出身
19:42 2025/06/10
Pop Mart︱Pop Mart憑Labubu股價暴升　創辦人登河南新首富身世揭秘竟非名校出身

你可能感興趣

卡通人物排名｜呢隻小白鼠擊敗LABUBU成10大熱搜角色榜首　Mofusand升至第3位Sanrio系列有冇上榜？
14:00 2025/02/22
卡通人物排名｜呢隻小白鼠擊敗LABUBU成10大熱搜角色榜首　Mofusand升至第3位Sanrio系列有冇上榜？
Pop Mart︱Pop Mart憑Labubu股價暴升　創辦人登河南新首富身世揭秘竟非名校出身
19:42 2025/06/10
Pop Mart︱Pop Mart憑Labubu股價暴升　創辦人登河南新首富身世揭秘竟非名校出身
玩具 產品 網絡熱話 網上購物 網購平台

最高瀏覽

按摩風險｜56歲男按摩壓迫神經致下半身癱瘓　醫生：1個位置絕不能按
按摩風險｜56歲男按摩壓迫神經致下半身癱瘓　醫生：1個位置絕不能按
急症室最長等候時間（06月12日 時間12:05）
急症室最長等候時間（06月12日 時間12:05）
公屋裝修｜夫婦大改造440呎景林邨公屋　巧妙設計變身奶油風「溫馨豪宅」
公屋裝修｜夫婦大改造440呎景林邨公屋　巧妙設計變身奶油風「溫馨豪宅」
消委會止汗劑推薦︱美國檢測12款止汗劑苯超標增血癌風險　消委會推介6款高分止汗劑最平$25有效除汗香體
消委會止汗劑推薦︱美國檢測12款止汗劑苯超標增血癌風險　消委會推介6款高分止汗劑最平$25有效除汗香體
早睡早起？｜牛津研究揭早起傷腦又傷身　早過1時間起床　中風心梗風險增40%【附各年齡層建議起床及活動時間】
早睡早起？｜牛津研究揭早起傷腦又傷身　早過1時間起床　中風心梗風險增40%【附各年齡層建議起床及活動時間】