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野菇有毒｜男子上山摘野菇　一家六口誤食「最毒野菇」中劇毒入ICU　5歲兒肝壞死終告不治【附中毒後處理方法】

食用安全

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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AI 摘要
  • 一家六口誤食毒菇，五歲兒身亡
  • 灰花紋鵝膏菌毒性極強，可致命
  • 醫生建議遠離野生菇類，勿亂採食

【毒蘑菇／野菇／中毒／劇毒】野菇勿亂食！內地一名父親上山採摘野菇回家烹煮，一家六口吃完後不適入院，證實是誤食「最毒野菇」，導致身中劇毒入ICU。其中5歲兒子因為中毒太深不治，臨終前仍懂事安慰父親，竟成遺言。

綜合內媒報道，湖南永州一名付姓男子在5月29日上山採摘野生蘑菇，帶回家後當日晚上烹煮「雜菌料理」給予一家六口食用後，翌日凌晨全部人出現嘔吐、腹瀉等中毒症狀，緊急送院治療。經醫院檢查後確認一家六口誤食的是毒性極強的灰花紋鵝膏菌，其中5歲男童因中毒太深導致肝臟嚴重受損，終於本周一（9日）不治。據了解，男童住院期間還曾安慰父親：

爸爸，我很好，別擔心我。

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內地一名男子摘野菇累一家六口食物中毒入院。（網上圖片）

5歲兒子因為肝壞死而返魂乏術。（網上圖片）

野菇有毒｜5歲兒肝壞死等不切換肝不治

父親悔不當初，悲痛表示原本已答應暑假要帶兒子去看海，如今卻天人永隔，成為永遠的遺憾。涉事的其餘5名家屬經治療後已脫離生命危險，其中4人出院返家，僅男事主妻子需要住院繼續治理。據親屬透露，男子一家平時經濟條件有限，長住山腳地區，日常生活多依靠山產維生，故此採野菇自食的情況時有發生。

野菇有毒｜醫生建議遠離野菇　勿亂摘亂食

據統計，香港每年約發生10宗誤食毒菇（真菌）中毒個案，嚴重者可致命。瑪嘉烈醫院病理學部顧問醫生張耀君曾接受傳媒時表示，香港有超過380種真菌類生物，其中大部分都不可安全食用，最「毒」的菌類為灰花紋鵝膏菌，服食後有致命風險，輕者亦可能需要換肝。他續指，環柄菇、絲膜菌屬亦可致命，古巴裸蓋菇、毒絲傘蓋等則有致幻作用。這些蘑菇外表未必鮮艷，一般市民很難從外觀區分能否安全食用，故建議最穩妥的方式是遠離野生菌類。

野菇有毒｜本港4種常見毒菇

近年各地亦有不同因採摘食用野生蘑菇後出現中毒症狀的事件發生，本港衞生防護中心曾提醒市民切勿採摘野生菇類進食，如因此中毒，應攜同剩餘菇菌立即求醫，以供辨識種類。漁農自然護理署的《香港常見的有毒菇類》單張列出多種有毒蘑菇，教導市民要小心提防，避免誤服引致中毒。

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野菇有毒｜帶同野菇樣本求醫

過往曾有多宗進食野菇後出現食物中毒個案，衞生署衞生防護中心指出，進食菇類引致的食物中毒一般為急性，病徵通常包括進食後短時間內出現噁心、嘔吐和腹痛等腸道徵狀；因應不同的菇種，病人亦可能出現如大量流汗、幻覺、昏迷或其他神經系統病徵和肝衰竭，嚴重者更可能引致死亡，

「如懷疑因進食菇類引致食物中毒，應立即求醫。如有剩餘菇菌，應帶同前往求醫，以供辨識種類。」

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