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父親節禮物推薦｜消委會測試9款電鬚刨　$958性價比之王贏$3280貴價貨

休閒消費

撰文： 沈佩珊

發布時間： 10 分鐘前

最後更新： 6 分鐘前

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父親節禮物推薦！消委會測試9款電鬚刨，邊款係性價比之王？

【消委會電鬚刨/鬚刨推介/父親節】一年一度的父親節就到，各位子女不妨為爸爸送上一份貼心又實用的禮物，電鬚刨是其中一個熱門選擇，選購時可以參考消委會的高分名單。消委會曾測試市面9款電鬚刨，當中3款獲得4.5星總評，1款$958的產品，表現勝過$3,000多的貴價牌子！

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消委會電鬚刨推介｜9款電鬚刨性價比評測

根據第548期《選擇月刊》，消委會測試9款電鬚刨，售價由$798至$4,698，樣本分為2類，分別是備有自動清洗座及用戶需要自行清洗刀頭的型號。消委會以電鬚刨的剃鬚效果、舒適程度、方便程度、耐用程度評分。

點擊下圖看9款電鬚刨測試結果：

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消委會電鬚刨推介｜1款$958獲4.5星成性價比之王

根據測試結果，3款備有自動清洗功能的電鬚刨均獲4星或以上總評，而「Braun 9465cc」以4.5星位列榜首，不過價格同樣是9款電鬚刨中最高，為$4,698。

至於手動清洗的電鬚刨，有2款同樣獲4.5星評分，分別是「Braun 50-B1200s」及「飛利浦 Philips SP9820/12」。而「Braun 50-B1200s」售價為$958，比同樣4.5粒星評分、售價$2,998的「飛利浦 Philips SP9820/12」便宜約$2,000，評分更比售價$3,280的手動清洗電鬚刨高。

消委會電鬚刨推介｜選購使用電鬚刨貼士

消委會提醒，適當清理可以延長電鬚刨壽命，包括按說明書更換刀網等。而剃過長的鬍鬚時，可考慮先用修髮器收短，再用鬚刨刀頭剃去餘下的鬚頭，效果更佳及更省時，並定期替刀頭及修髮器加入潤滑油，操作會更順暢。

點擊下圖查看使用電鬚刨貼士：

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