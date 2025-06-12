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網絡熱話丨港女光顧九龍灣中醫付$800藥費　疑收$20淘寶藥投訴求退款結局超離譜

焦點追蹤

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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港女光顧九龍灣中醫付$800藥費，疑收$20淘寶藥投訴求退款，結局超離譜。

【九龍灣／中醫診所／淘寶／針灸／豐胸療程】有本港女網民，近日於網上發文分享看中醫的不快經驗，指早前以5100元於九龍灣一間中醫診所針灸，其中800元是支付醫師處方的藥物費用，只是她後來卻於淘寶網上，發現非常相似的藥款，而售價僅售20元。她於是與診所職員反映，並希望退款，最終對方處理手法卻令她非常不滿。

港女付$800疑收$20淘寶藥

女事主早前於Threads發帖表示，於6月3日光顧了九龍灣一間中醫診所作針灸療程，收費5100元，當中800元是藥費，有2盒藥，但她留意到藥盒上有簡體字，於是上網搜尋，竟於淘寶網站發現非常相似的藥物，但後者價錢只是20元:

發現盒上面有簡體字，咁我就上淘寶搵下點知真係搵到仲要$20。成份同左下角Logo係一模一樣。

中醫診所職員回應

女事主於是向中醫診所職員投訴反映，對方於電話用文字回覆稱:

剛剛問了醫師回覆，佢話今日心緒不寧，畀錯咗。

儘管職員一開始表示，退錢是沒有問題的，但後來又改為「賣慘」指老闆「Cancer」，惟見女事主堅持退款，態度亦開始惡劣:

我堅持要退錢 而佢地個態度開始亂嚟，仲錄音講「你係高尚人 咁樣話我啊？」，「我打份工唔係俾你X」，「點解你可以咁樣嘅？」。

即睇港女與中醫診所爭拗:

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女事主與診所老闆交涉

女事主其後又公開與診所老闆的對話截圖，2人對話中，診所老闆同意退回800元給女事主，但卻要求原先送贈的4800元豐胸療程要「補返錢」，指「我冇應承過要送豐胸畀你」。女事主隨即用文字反駁「我冇叫佢（指醫師）送。」，並稱:

撇開藥呢件事講，你哋嘅態度係咪都有啲問題呢？

診所老闆繼續表示藥物來自本港藥廠 絶非大陸貨，形容自己「行得正企得正」：

我哋喺香港藥廠拎嘅貨，唔係大陸貨。....有證據證明喺香港藥廠，淨係醫生先可以買嘅。....要唔要報警？我同你屋企人一齊去，睇吓邊個錯。

女事主於文末交代結局，表示對方出示到藥物從香港購買證明，所以已放棄退錢，惟對對方態度非常不滿:

其實到後面我已經放棄叫佢地退錢，始終佢哋都真係攞咗證據俾我睇個藥係喺香港攞。但個態度真係令到我好唔舒服。話晒我都喺舖頭消費咗成五千蚊，都唔係一筆細數目啊。再者我自問態度並冇問題況且我係消費者。作為商家咁嘅態度真係正常咩？

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