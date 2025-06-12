歐陽萬成｜紅館騷一票難求7月移師澳門　Jimmy O. Yang曾讀香港華仁書院

港產荷里活演員Jimmy O. Yang（歐陽萬成）本周五舉行的3場紅館棟篤笑，一票難求，成為熱話。

歐陽萬成生於香港，曾入讀香港華仁書院一年，13歲隨家人移民美國，在加州大學聖地牙哥分校主修經濟學，但他對表演充滿熱情，畢業後放棄高薪厚職，開始棟篤笑生涯，在美國不同細場演出。

Jimmy曾講過受到黃子華啟發，希望成為一位棟篤笑演員，他亦自細受香港文化影響，最愛的港產片是周星馳電影《國產凌凌漆》。

▲ 首度在港開棟篤笑。

他開始在不同細場演出，形成獨樹一幟的棟篤笑風格，並擅長以文化差異、亞裔身份認同與移民經歷為題材，透過幽默方式講述自身的成長故事，使他在美國亞裔社群中深受歡迎。充滿話題的棟篤笑片段更在YouTube爆紅，單條觀看量高達2千多萬。

Jimmy亦曾演出熱播美劇《矽谷群英》、賣座電影《我的超豪男友》，去年並首次擔正美劇《內景唐人街》。

今年3月Jimmy來港出席「香港電影導演會周年晚宴暨年度頒獎典禮」，並跟偶像黃子華、周潤發等見面，日前為紅館開騷前，再獲黃子華、古巨基等影星為舉行慶生飯局。

今次紅館棟篤笑，以英語和廣東話雙語演出，注入不少驚喜，加入不少本土元素，炮製獨一無二的專屬場演出。

香港站之後，歐陽萬成將於7月4日至6日移師澳門銀河舉行亞洲巡演下一站，門票將於6月13日早上11時於銀河票務及大麥發售。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5