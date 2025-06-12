90年代小生｜前「劉德華接班人」復出明顯發福　走出低谷成學霸考獲碩士學位

【劉錫明/90年代小生/周慧敏】「是緣是債是場夢....」說起90年代男星劉錫明，大家一定會記起他這首代表作，當年因為跟周慧敏的緋聞而敗走內地的劉錫明，現已是一位60歲的大叔，久未露面的他近日「出山」為某歌手拍攝MV。

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劉德華接班人丨MV晒喊功

劉錫明早前為歌手李明川的新歌《放心去飛》MV任男主角，一身簡約打扮的他身型有點發福，雖然頭髮濃密兼皮膚緊緻，惟樣子看上去有點不自然，鼻樑更離奇地比從前高。

此外 ，MV中劉錫明要上演一幕內心戲，他以10秒落淚展現功力，一take過完成，可說寶刀未老呀！

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劉德華接班人丨成為「台灣女婿」

由於MV內容有關回望人生，劉錫明被問及有甚麼難忘的畫面或想見的人？劉錫明即說：「只有我父親離世吧！他離開後，我曾經在夢裡見過他，以前他是一個不太笑的人，可是在夢境裡他很難得地對著我笑，也許是想告訴我他在天上過得很好。」

24年前劉錫明跟台灣女友張齊玲結婚，為賺錢養家要中台兩邊走，他表示不用工作的日子，多數會留在台北陪家人。

▲ 劉錫明於90年代出道。（網絡圖片）

劉德華接班人丨獲封為「毒瘤明」

1988年，劉錫明加入無綫即受力捧，跟林文龍、陳嘉輝和張衛健合稱「太陽之子」，翌年於劇集《義不容情》演劉嘉玲細佬而為人認識，躋身小生之列，其後更獲華納唱片簽約兼捧為 「劉德華接班人」。

然而，當年因公開表明欣賞周慧敏，因而引來對方男友倪震不滿，遭對方透過旗下雜誌《Yes！》不斷抹黑，並嘲諷他為「毒瘤明」，劉錫明被迫轉戰台灣與內地發展。

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劉德華接班人丨女兒客串晒演戲天分

走出低谷的劉錫明擁有一家三口的幸運家庭，其女兒劉安晴已經22歲兼大學畢業，不但對演藝圈充滿興趣，更曾在公益短片中父女檔演出。劉錫明受訪時大讚愛女充滿天分，但希望她完成大學學業，才考慮加入演藝圈。

此外，這位暖男爸爸十分好學，劉錫明曾修讀世新大學上海境外碩士在職專班，2018年跟同班同學伍思凱等一起參加畢業典禮，當時他表示畢業後人生仍有許多事需要學習，所以會繼續努力。

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