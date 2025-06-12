  • 28°C

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 女神配對計劃 關稅戰 DSE2025 小一入學 新冠肺炎 哈佛大學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

90年代小生｜前「劉德華接班人」復出明顯發福　走出低谷成學霸考獲碩士學位

休閒消費

撰文： 艾維

發布時間： 1 小時前

最後更新： 38 分鐘前

分享：

分享：

熱門 女神配對計劃 關稅戰 DSE2025 小一入學 新冠肺炎 哈佛大學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

前「劉德華接班人」復出驚變油膩大叔！

【劉錫明/90年代小生/周慧敏】「是緣是債是場夢....」說起90年代男星劉錫明，大家一定會記起他這首代表作，當年因為跟周慧敏的緋聞而敗走內地的劉錫明，現已是一位60歲的大叔，久未露面的他近日「出山」為某歌手拍攝MV。

最新影片：

童學園
運動尖子｜新興運動「軟式曲棍球」連繫一家人　女兒打入港隊爸爸陪玩變教練齊衝出國際

劉德華接班人丨MV晒喊功

劉錫明早前為歌手李明川的新歌《放心去飛》MV任男主角，一身簡約打扮的他身型有點發福，雖然頭髮濃密兼皮膚緊緻，惟樣子看上去有點不自然，鼻樑更離奇地比從前高。

此外 ，MV中劉錫明要上演一幕內心戲，他以10秒落淚展現功力，一take過完成，可說寶刀未老呀！

點擊圖片放大
+4
+3

劉德華接班人丨成為「台灣女婿」

由於MV內容有關回望人生，劉錫明被問及有甚麼難忘的畫面或想見的人？劉錫明即說：「只有我父親離世吧！他離開後，我曾經在夢裡見過他，以前他是一個不太笑的人，可是在夢境裡他很難得地對著我笑，也許是想告訴我他在天上過得很好。」

24年前劉錫明跟台灣女友張齊玲結婚，為賺錢養家要中台兩邊走，他表示不用工作的日子，多數會留在台北陪家人。

劉錫明於90年代出道。（網絡圖片）

劉德華接班人丨獲封為「毒瘤明」

1988年，劉錫明加入無綫即受力捧，跟林文龍、陳嘉輝和張衛健合稱「太陽之子」，翌年於劇集《義不容情》演劉嘉玲細佬而為人認識，躋身小生之列，其後更獲華納唱片簽約兼捧為 「劉德華接班人」。

然而，當年因公開表明欣賞周慧敏，因而引來對方男友倪震不滿，遭對方透過旗下雜誌《Yes！》不斷抹黑，並嘲諷他為「毒瘤明」，劉錫明被迫轉戰台灣與內地發展。

點擊圖片放大
+9
+8

劉德華接班人丨女兒客串晒演戲天分 

走出低谷的劉錫明擁有一家三口的幸運家庭，其女兒劉安晴已經22歲兼大學畢業，不但對演藝圈充滿興趣，更曾在公益短片中父女檔演出。劉錫明受訪時大讚愛女充滿天分，但希望她完成大學學業，才考慮加入演藝圈。

此外，這位暖男爸爸十分好學，劉錫明曾修讀世新大學上海境外碩士在職專班，2018年跟同班同學伍思凱等一起參加畢業典禮，當時他表示畢業後人生仍有許多事需要學習，所以會繼續努力。

相關報導：

凍齡女神｜周慧敏57歲生日晒童年照由細靚到大　自幼喪父家貧住木屋學懂感恩

【倪匡逝世】周慧敏獲讚「天下第一」好新抱　Vivian感激老爺：有赤子之心

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

 

相關文章

【父兼母職】脹爆魏駿傑滿面油光做搬運工？　生活潦倒獨力湊12歲女曾想輕生
14:30 2023/07/05
【父兼母職】脹爆魏駿傑滿面油光做搬運工？　生活潦倒獨力湊12歲女曾想輕生
單親爸爸｜魏駿傑捐車底執「散銀」惹網民熱議　昔日小生父兼母職陪名校生女兒溫習
14:37 2025/01/06
單親爸爸｜魏駿傑捐車底執「散銀」惹網民熱議　昔日小生父兼母職陪名校生女兒溫習
凍齡女神｜周慧敏57歲生日晒童年照由細靚到大　自幼喪父家貧住木屋學懂感恩
20:26 2024/11/12
凍齡女神｜周慧敏57歲生日晒童年照由細靚到大　自幼喪父家貧住木屋學懂感恩
家庭開支︱居清水灣1500萬豪宅兩孩讀國際學校　張茆公開每月驚人家庭開支
14:14 2025/02/17
家庭開支︱居清水灣1500萬豪宅兩孩讀國際學校　張茆公開每月驚人家庭開支

你可能感興趣

【父兼母職】脹爆魏駿傑滿面油光做搬運工？　生活潦倒獨力湊12歲女曾想輕生
14:30 2023/07/05
【父兼母職】脹爆魏駿傑滿面油光做搬運工？　生活潦倒獨力湊12歲女曾想輕生
單親爸爸｜魏駿傑捐車底執「散銀」惹網民熱議　昔日小生父兼母職陪名校生女兒溫習
14:37 2025/01/06
單親爸爸｜魏駿傑捐車底執「散銀」惹網民熱議　昔日小生父兼母職陪名校生女兒溫習
凍齡女神｜周慧敏57歲生日晒童年照由細靚到大　自幼喪父家貧住木屋學懂感恩
20:26 2024/11/12
凍齡女神｜周慧敏57歲生日晒童年照由細靚到大　自幼喪父家貧住木屋學懂感恩
倪震 碩士 周慧敏 劉德華

最高瀏覽

按摩風險｜56歲男按摩壓迫神經致下半身癱瘓　醫生：1個位置絕不能按
按摩風險｜56歲男按摩壓迫神經致下半身癱瘓　醫生：1個位置絕不能按
急症室最長等候時間（06月12日 時間12:05）
急症室最長等候時間（06月12日 時間12:05）
公屋裝修｜夫婦大改造440呎景林邨公屋　巧妙設計變身奶油風「溫馨豪宅」
公屋裝修｜夫婦大改造440呎景林邨公屋　巧妙設計變身奶油風「溫馨豪宅」
消委會止汗劑推薦︱美國檢測12款止汗劑苯超標增血癌風險　消委會推介6款高分止汗劑最平$25有效除汗香體
消委會止汗劑推薦︱美國檢測12款止汗劑苯超標增血癌風險　消委會推介6款高分止汗劑最平$25有效除汗香體
早睡早起？｜牛津研究揭早起傷腦又傷身　早過1時間起床　中風心梗風險增40%【附各年齡層建議起床及活動時間】
早睡早起？｜牛津研究揭早起傷腦又傷身　早過1時間起床　中風心梗風險增40%【附各年齡層建議起床及活動時間】