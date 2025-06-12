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小學英文科｜教育局建議小學英文科下學年起減少默書評估　增「價值觀教育」提升國安意識

升學教育

撰文： TOPick教育組

發布時間： 2 小時前

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教育局指全港小學英文科，需於2025/26學年起採用更新的課程指引。

【教育局/小學英文科/價值觀教育】教育局日前向全港小學發出通告，指2025/26學年起，英文科須採用更新的課程指引，在4大重點當中提出加強「評估素養」，建議學校定期檢討英文默書的頻率及數量，包括小一開學首數月避免默書，而默書成績不應佔逾10%的英文科成績。當局又提出將「價值觀教育」納入課程，以提升學生的國家認同感和國家安全意識。

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小學英文科｜小一開學數月避免默書評估

教育局向全港小學發通告《小學英國語文課程指引》，今年9月新學年起，小一至小六各級應採用全新的指引，當中提出加強學生跨課程閱讀、提升學生電子學習與資訊素養。同時，指引建議加強「評估素養」，將「為學習而評估」(AfL) 擴展為「作為學習而評估」(AaL)，教師應檢討及改善學習評估和作業政策，促進學生自主學習。

當局提出學校要定期檢討英文默書的頻率及數量，不應在課堂集中默書和為考試的操練，包括小一開學首數個月，避免默書及評估，而默書成績不應佔逾10%英文科成績。當局認為這樣未必能有效鞏固學生知識，以免影響其學英文的興趣。同時，應取消或避免高小生機械化操練英文文法，盡量做到提供一個無壓力環境學習英文。

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小學英文科｜觀看黃河長江片段　了解中國自然生態

另一重點是將「價值觀教育（Values Education）」納入英語課程，包括國民教育，涵蓋愛國教育、國家安全教育，以及生命教育，學生需要建立正確態度，其中堅毅、尊重他人、責任感、國民身份認同、承諾、正直、仁愛、守法、同理心、勤奮、孝道和團結被視為重點培養的價值和態度。

教育局鼓勵學校在英文科的教學中，通過英文學習讓學生了解中國文化、歷史和傳統，進而培養對國家的認同感，例如透過觀看，了解中國的生態保育措施。

教育局指全港小學英文科，需於2025/26學年起採用更新的課程指引。（香港經濟日報資料圖片）

教育局就國家安全教育制定的課程框架，校方應該將國安教育融合在英語課程中，例如有關大自然的單元，教育局提出可觀看黃河、長江、紅樹林等自然生態片段，了解中國自然生態、如何保護環境。

而有關文化的單元，框架建議可以閱讀不同新聞報道、紀錄片等，認識文化保育，並讓學生從文化、社會、經濟及國家角度，分析文化保育的重要性。當局又建議，英文科可與中國歷史科或公民與社會發展科合作，帶學生到文物徑，參觀後匯報所見所聞。

津貼小學議會主席張作芳表示，對於學校而言，新指引在加強「價值觀教育」及提升學生的資訊素養方面值得注意，學校可增潤在現有的課程及教材之上。

教育局指全港小學英文科，需於2025/26學年起採用更新的課程指引。（iStock圖片）

小學英文科｜7月上旬向教師講解新指引

《指引》已獲課程發展議會通過，教育局早前透過研討會、問卷調查及焦點小組訪談，收集學校的意見。為協助學校適應新的課程指引，教育局將於7月4日舉行網上簡介會，向英文科主任及教師講解更新後的課程指引。同時，當局將向教師提供專業發展課程，包括組成「學習圈」，擬在今年11月至明年6月舉行。

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