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命運多舛｜自幼貧困兄智障父爛賭　少女突癲癇揭患腦瘤　術後半身癱瘓僅剩數月命：世間太苦

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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【智障／癲癇／腦瘤／癌症／癱瘓】令人心酸！台灣一名26歲女子，自幼家中清貧且有各種家庭問題，為了照顧家人多年來不敢鬆懈。未料早前，她忽然出現突發癲癇，求醫驚揭患上腦瘤，手術切除後半身癱瘓，又因為基因問題，腦瘤不久又再「長回來」，被醫生宣告僅剩數月命，悲慘經歷引起不少網民同情，亦令事主不禁大嘆：「人世間太苦」、「下輩子不要再當人了」

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該名女子於「Dcard」以「謝謝我的父母，下輩子不要再當人了。」及「很怨恨我爸媽」分享自身經歷及現況（點擊圖片閱讀詳情）：

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命運多舛｜突發癲癇揭罹患4級腦癌 生命陷倒數嘆：人世間太苦

以為人生以處於谷底之際，事主卻再於今年2月開始出現身體麻木、3月底出現癲癇求醫，結果發現腦中有一個約8cm大的腫瘤急需開刀。4月開刀取樣後，醫生發現她患上「生存期只有14個月」的4級腦癌，經進一步了解及檢查後，才得悉其父系方面有多名親戚都罹患癌症離世，基因檢測證實她是「林奇綜合症（Lynch syndrome）」患者。

術後半邊癱瘓的她，坦言積蓄已全數月於開刀費用上，但由於基因問題，腫瘤在開刀後僅12天便再次長回來，醫生預料她只剩下數月命，面對噩耗她不禁嘆謂：

謝謝這個世界及我的父母，人世間太苦，我要告別我26年的破爛人生了，希望下輩子不要再當人了。

命運多舛｜心酸故事惹網民淚目 祝福：最後日子開開心心的

事主的故事令不少網民都深感同情，紛紛為她送上祝福、提供幫助及陪伴，希望她在最後的日子裡可以放下從有悲痛，可以過開開心心走完最後的日子：

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同場加映｜腦腫瘤之6大症狀

台灣神經外科醫生魏國珍曾在健康節目《健康2.0》指出，腦腫瘤的症狀與其位置、大小和特性相關，不同位置的腦腫瘤所引發的症狀不盡相同，而大多和腦腫瘤壓迫和破壞局部腦區域所引發的神經功能障礙有關，主要分為6種症狀：

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資料來源：Dcard@謝謝我的父母，下輩子不要再當人了。Dcard@很怨恨我爸媽

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