父親節專訪｜先天腦麻兒子跨過身體障礙奮鬥成博士生　7旬腦癌父風雨同路伴讀41年

【父親節／先天腦性麻痺／殘疾人士／腦癌／父子情】當子女出生的時候，相信每一位父母都希望子女健康快樂地成長。現年41歲的張世豪自小患有先天腦性麻痺，行動不便、表達困難。然而，在父親張勝田的無私支持下，他不僅完成了學業，甚至成為一名PHD研究生。面對挑戰，兩父子互相扶持，共同克服困難，展現了深厚的親情與堅韌的精神。

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現年41歲的張世豪，先天腦性麻痺為他帶來身體的障礙，卻無損他追求學問的決心。現為博士研究生的他，身邊總有一位忠實的夥伴——70多歲的父親張勝田。張爸爸不僅是世豪生活中的照顧者，更是他學業上的「代言人」，兩父子在各自的病患中互相扶持，攜手走過無數艱難時刻。

意料之外的挑戰

1980年代，張勝田夫婦迎來次子世豪的誕生，卻沒想到在分娩過程中出了意外。醫生救回太太和世豪後，跟他們說，「兒子被焗傷了點，將來動作會有點遲鈍。」張爸爸憶述，起初以為只是小問題，但隨著世豪長大，情況令他們擔憂，而溝通困難是初期的巨大挑戰。

他（世豪）想怎樣我們都不明白...時不時都發脾氣，他媽媽也發脾氣。

後來，世豪入讀了適合的傷殘學校，但學業成績並不理想，「留過一兩次班，成績是非常差的。」學校曾與張勝田夫婦商討世豪的未來方向。

世豪的情況，他不能走路，功課又不行，只有兩條路可以選擇，要不就是要他不停操練，練習走路，要不就要比心機讀書。

而世豪堅定地選擇了後者。

學業路上的父子同行

世豪中學畢業後，幸運地職業訓練局給予他機會，修讀「高級電腦文憑課程」。張爸爸發現兒子對電腦的熱愛和努力，決定全力支持。

既然他肯努力，我們一定會陪他，我們不會叫他放棄。

每晚7時半至9時半的課堂，父母都會陪伴在側。世豪的成績由第二年開始突飛猛進，更獲機會入讀與職訓局合辦課程的英國利茲貝克特大學。學業之路並未止步，世豪隨後在香港浸會大學完成「電腦科學碩士課程」，並進入科學園工作。如今，他更在香港理工大學攻讀「復康科學及計算機工程博士課程」，致力研發幫助自己及其他殘疾人士的輔助科技。

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由於腦性麻痺影響表達，很多人難以聽懂世豪的說話。張爸爸因長期與兒子相處，因此，成為兒子的「代言人」。

從小到大都在家裏，所以他有時說一些事出來，我們不知道他講甚麼，但當重點抓到了，就知道他在說什麼。

在學術路上，這份理解至關重要，張爸爸甚至陪同世豪上課，協助澄清表達和課堂匯報。世豪也將自身需求轉化為研究動力，成功研發專為殘疾人士而設、方便他操作電腦的控制桿，並申請了專利。

父親罹患腦癌 兒子非常傷心痛哭

正當世豪在學術領域奮進時，家庭支柱張爸爸的健康卻亮起紅燈。2002年，張爸爸發現罹患前列腺癌，手術後康復。然而，更大的考驗在3至4個月前來臨。張爸爸洗澡後突然摔倒，送院檢查後發現腦內有腫瘤，需緊急接受手術。

醫生指開刀手術有風險...差不多十個有九個半，開刀之後，還差過一個三歲的小孩。

醫生讓家人做好心理準備。得知消息的世豪非常傷心，甚至大哭。面對兒子的憂慮，罹患腦癌的張爸爸反而平靜安慰世豪：

上天要召你去你就要去，不用傷心，有甚麼好傷心，每個人都會經歷。

攜手復健 父子繼續同行

手術後，張爸爸住院一個月。這段時間對全家，尤其是世豪，是巨大的心理煎熬。香港耀能協會新界西綜合社區康復中心的社工及時介入，並提供心理支援。同時，社工協助解決實際照顧困難，幫助申請資助、聘請家傭、安排張爸爸暫時入住提供良好護理的老人院（暫宿服務），讓在家照顧世豪的媽媽減輕壓力。除了社工，也安排護士探望張爸爸，提供護理指導，協助家人學習照顧技巧。

幸運的是，張爸爸手術後康復進度良好。現時，兩父子同樣成為該中心的服務使用者。出院後，張爸爸和世豪一起到中心進行復康訓練。治療師會在旁觀察他們的康復進度並給予建議。

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不離不棄的信念

回顧多年照顧世豪的心路歷程，張爸爸坦言初期也有辛苦和怨言，但看到兒子學業上的優秀成就，深感欣慰。他舉例見過很多艱難個案，但他們選擇堅持，強調對世豪是不離不棄：

你要照顧他，你就一定要付出。

儘管家庭開支不小，但家中也特別改裝了適合世豪使用的設備，並定期更換輪椅。

兒子對父親充滿感激之情

世豪對父母的付出充滿感激，「爸爸媽媽照顧他不容易。」他尤其感謝後期爸爸的照顧讓他的成績得以提升。在父親節這個特別的日子，世豪會請爸爸吃飯慶祝，並希望爸爸「身體健康，長命百歲」，一家人互相支持彼此。

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