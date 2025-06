心死了幾百次｜江𤒹生新歌以情引共鳴　AK首演舞台劇調整自我

MIRROR副隊長江𤒹生(AK)繼早前推出《Love is on the way》後,再度化身情歌王子,推出新歌《心死了幾百次》道盡愛情中追悔莫及,說得太遲的故事。

日前AK接受訪問時就分享新歌的創作概念及下半年的工作計劃。

▲ 由於AK認為《心死了幾百次》風格簡單直接,因此MV以「出席自己喪禮」來表達。(IG圖片)

江熚生以往的音樂作品多以自身的角度出發,他認為樂迷的共鳴感不會太大,希望找到較易讓人有同感的題材,加上他不希望音樂作品只局限於愛情,有感「情」包含友情、親情甚至對寵物的情,因此AK希望以「情」作為今年做歌的主題方向。

最新推出的《心死了幾百次》是AK繼《Love is on the way》後,今年第二首以愛情為題的作品,他透露新作靈感源於前輩古巨基。「當年聽到《愛得太遲》就覺得有啲事情係應該要及時講出口,而今次呢首歌就係講男仔喺一段關係中,好多時都會選擇唔出聲,以為可以防止衝突,但其實唔講唔提個問題又係咪代表問題唔存在呢?」AK就向創作團隊表達希望以錯過了「說得太遲」而感到後悔的方向創作《心死了幾百次》。

▲ AK形容《心死了幾百次》MV是他拍過多個MV當中最容易的一個。(IG圖片)

害怕說得太遲

新歌再次找來今年首度合作的陳詠謙和陳考威負責,上次《Love is on the way》以輕快感覺講愛情,AK跟兩位創作人提議180度扭轉做一首慘情歌。「當時我同佢哋講話要做情歌,佢哋就提議要做慘嘅,覺得我好耐無做過呢個方向作品,效果應該會好吸引,所以就做咗呢首慘情歌。」

有了慘情歌的目標後,陳考威特意為AK度身訂造《心死了幾百次》的demo,而在製作過程中,陳考威更刻意令旋律編排上有所不同。「成首歌嘅旋律都比以往直接,有不斷攀升嘅推進感覺,唔同之前作品可能會有重複嘅位置。」後來AK再找上陳詠謙填詞,令他在錄音時感到既喜歡又想唱。

▲ MV被網民指為抄襲,但AK不想單憑一兩句批評就抹殺團隊的努力。(IG圖片)

AK形容錄音時雖有投入些許個人情感,但他偏向今次的角色為「說故事的人」來呈現主題。「我內裏都有好多幻想畫面,可能來於自己拍過嘅作品,或者身邊朋友種種經歷,都讓我能夠喺錄音時表達出來。」

AK透露今次錄音時將錄音房的燈光全熄︰「今次錄音係我比較少睇住歌詞錄嘅一次,因為錄音前已經咀嚼過歌詞幾次,而且我最近都喺屋企set咗錄音器材,所以今次亦係第一次正式錄音前,可以喺屋企錄一次讓監製先聽一次。」AK從中得到監製的意見後,就再加以練習改良才能真正開始錄音,經過多個音域上的嘗試後終錄出最佳的版本。

自爆精於冷戰

新歌帶出感情上「說得太遲」的信息,而AK就自覺在感情路上並非直接的人,又自稱精於冷戰。「拍拖鬧交我可以冷戰好多日唔出聲,但我唔會令自己去到好後悔嘅處境,其實係唔好嘅,係百厭嘅!」

AK又笑稱自己或是令另一半死心的人︰「我好多段關分手嘅原因,係因為我太想做自己想做嘅事,有另一樣嘢專注度大於段感情,所以我唔可以話無試過心死,只係個感覺唔係太強。」他又透露近年心死的狀態多於深宵時分出現,能夠讓自己「emo」一下,但平日不會經常勾出心死的感覺。AK認為心死的狀態毋須刻意搵方法解決,只需「Let it go and let it be」。

▲ 出道七年,AK認為雖在演藝圈各範疇都涉足過,但仍有很大的進步空間。(曾耀輝攝)

《心死了幾百次》的MV並未如上次《Love is on the way》般的大型舞蹈場面,反而顯得相對靜態,AK認為新歌直接又簡單,因此不希望MV過於複雜。「開頭我直頭覺得即使觀眾睇唔明個MV都唔緊要,純mood shot都Ok,覺得有好多嘢唔使講到咁白,留多啲想像空間反而仲好。」

於是,AK就提議整個故事定於喪禮上發生,最初和創作團隊仍糾結於出席何人的喪禮,但經過一輪討論,就得出「自己的喪禮」的想法。「開始個鏡頭影著我,大家都可能會有錯覺係咪我出席MV女主角喪禮,但最後揭曉係出席自己嘅喪禮,營造出一種大逆轉。」AK形容《心死了幾百次》是他有史以來最快完成的MV,完全輕鬆無難度,難度挑戰則落於需不停流淚的MV女主角身上。

可是有網民指出MV有抄襲成分,當他留意到有關留言時,除了即時反駁,只感到留言可笑。「首先一模一樣嘅先叫抄襲,但MV入面都無任何位置係一模一樣,咁點叫抄襲?我用個棺材拍,你就話我抄襲,咁以後有人拍動作片都係抄襲?之前都好多人拍過動作片,情況一模一樣。」AK又解釋留言反駁,是不希望拍攝團隊所付出時間和心機的努力,被一句單純無知且不負責任的見解所抹殺。

首演舞台劇尋回自我

除推出新歌,AK近日又完成21場舞台劇《Suck樂園》,他感恩能跟一班好團隊合作,讓他在過去幾個月能夠好好學習。「第一次做舞台劇,發覺原來對演戲了解未夠深入,今次係一個好機會,讓我去了解戲劇係甚麼一回事。」

▲ AK日前完成21場舞台劇《suck樂園》,他感恩今次機會讓他了解戲劇。(IG圖片)

他又認為過去數月密集式的排練和演出,令他部分感官重新打開。「以往嘅我有啲封閉,看待事情嘅角度唔夠宏觀,過去有段時間感覺到自己有問題都不懂調整,但經過舞台劇跟不同前輩排戲同相處後,自己嘅視點又好似識得拉闊啲,讓自己得到調整。」AK認為舞台劇的現場真實感十足,而每一場演出的突發狀況,都令他希望未來有再挑戰舞台劇的機會。

▲ 完成舞台劇後,AK將匯合「fing小組」排練月尾演唱會。(IG圖片)

完成舞台劇後,AK將會回歸跟「fing小組」的幾位兄弟一同準備排練演唱會,他透露演唱會的歌單已經準備好。此外,AK又會跟「fing小組」在港拍攝全新團綜節目,他希望透過新節目能夠呈現到小組成員特色的一面讓觀眾睇得開心。至於個人方面,AK透露下半年將推出以親情,友情等題材的新歌,又會推出首張個人專輯,各位「生粉」要密切留意!



化粧:: Annie G. Chan

服飾 :ITHK / Ami Paris / N Hoolywood

眼鏡 :Rayban

首飾 :Maple Sliver

鞋履 :Clarks

場地:BLACKROOM @blackroomhk

