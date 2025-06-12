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心死了幾百次｜江𤒹生新歌以情引共鳴　AK首演舞台劇調整自我

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撰文： 傅承嘉

發布時間： 52 分鐘前

最後更新： 41 分鐘前

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AK今年將以「情」作主題推出多首音樂作品。(曾耀輝攝)

MIRROR副隊長江𤒹生（AK）繼早前推出《Love is on the way》後，再度化身情歌王子，推出新歌《心死了幾百次》道盡愛情中追悔莫及，說得太遲的故事。

日前AK接受訪問時就分享新歌的創作概念及下半年的工作計劃。

由於AK認為《心死了幾百次》風格簡單直接，因此MV以「出席自己喪禮」來表達。(IG圖片)

江熚生以往的音樂作品多以自身的角度出發，他認為樂迷的共鳴感不會太大，希望找到較易讓人有同感的題材，加上他不希望音樂作品只局限於愛情，有感「情」包含友情、親情甚至對寵物的情，因此AK希望以「情」作為今年做歌的主題方向。

最新推出的《心死了幾百次》是AK繼《Love is on the way》後，今年第二首以愛情為題的作品，他透露新作靈感源於前輩古巨基。「當年聽到《愛得太遲》就覺得有啲事情係應該要及時講出口，而今次呢首歌就係講男仔喺一段關係中，好多時都會選擇唔出聲，以為可以防止衝突，但其實唔講唔提個問題又係咪代表問題唔存在呢？」AK就向創作團隊表達希望以錯過了「說得太遲」而感到後悔的方向創作《心死了幾百次》。

AK形容《心死了幾百次》MV是他拍過多個MV當中最容易的一個。(IG圖片)

害怕說得太遲

新歌再次找來今年首度合作的陳詠謙和陳考威負責，上次《Love is on the way》以輕快感覺講愛情，AK跟兩位創作人提議180度扭轉做一首慘情歌。「當時我同佢哋講話要做情歌，佢哋就提議要做慘嘅，覺得我好耐無做過呢個方向作品，效果應該會好吸引，所以就做咗呢首慘情歌。」

有了慘情歌的目標後，陳考威特意為AK度身訂造《心死了幾百次》的demo，而在製作過程中，陳考威更刻意令旋律編排上有所不同。「成首歌嘅旋律都比以往直接，有不斷攀升嘅推進感覺，唔同之前作品可能會有重複嘅位置。」後來AK再找上陳詠謙填詞，令他在錄音時感到既喜歡又想唱。

MV被網民指為抄襲，但AK不想單憑一兩句批評就抹殺團隊的努力。(IG圖片)

AK形容錄音時雖有投入些許個人情感，但他偏向今次的角色為「說故事的人」來呈現主題。「我內裏都有好多幻想畫面，可能來於自己拍過嘅作品，或者身邊朋友種種經歷，都讓我能夠喺錄音時表達出來。」

AK透露今次錄音時將錄音房的燈光全熄︰「今次錄音係我比較少睇住歌詞錄嘅一次，因為錄音前已經咀嚼過歌詞幾次，而且我最近都喺屋企set咗錄音器材，所以今次亦係第一次正式錄音前，可以喺屋企錄一次讓監製先聽一次。」AK從中得到監製的意見後，就再加以練習改良才能真正開始錄音，經過多個音域上的嘗試後終錄出最佳的版本。

自爆精於冷戰

新歌帶出感情上「說得太遲」的信息，而AK就自覺在感情路上並非直接的人，又自稱精於冷戰。「拍拖鬧交我可以冷戰好多日唔出聲，但我唔會令自己去到好後悔嘅處境，其實係唔好嘅，係百厭嘅！」

AK又笑稱自己或是令另一半死心的人︰「我好多段關分手嘅原因，係因為我太想做自己想做嘅事，有另一樣嘢專注度大於段感情，所以我唔可以話無試過心死，只係個感覺唔係太強。」他又透露近年心死的狀態多於深宵時分出現，能夠讓自己「emo」一下，但平日不會經常勾出心死的感覺。AK認為心死的狀態毋須刻意搵方法解決，只需「Let it go and let it be」。

出道七年，AK認為雖在演藝圈各範疇都涉足過，但仍有很大的進步空間。(曾耀輝攝)

《心死了幾百次》的MV並未如上次《Love is on the way》般的大型舞蹈場面，反而顯得相對靜態，AK認為新歌直接又簡單，因此不希望MV過於複雜。「開頭我直頭覺得即使觀眾睇唔明個MV都唔緊要，純mood shot都Ok，覺得有好多嘢唔使講到咁白，留多啲想像空間反而仲好。」

於是，AK就提議整個故事定於喪禮上發生，最初和創作團隊仍糾結於出席何人的喪禮，但經過一輪討論，就得出「自己的喪禮」的想法。「開始個鏡頭影著我，大家都可能會有錯覺係咪我出席MV女主角喪禮，但最後揭曉係出席自己嘅喪禮，營造出一種大逆轉。」AK形容《心死了幾百次》是他有史以來最快完成的MV，完全輕鬆無難度，難度挑戰則落於需不停流淚的MV女主角身上。

可是有網民指出MV有抄襲成分，當他留意到有關留言時，除了即時反駁，只感到留言可笑。「首先一模一樣嘅先叫抄襲，但MV入面都無任何位置係一模一樣，咁點叫抄襲？我用個棺材拍，你就話我抄襲，咁以後有人拍動作片都係抄襲？之前都好多人拍過動作片，情況一模一樣。」AK又解釋留言反駁，是不希望拍攝團隊所付出時間和心機的努力，被一句單純無知且不負責任的見解所抹殺。

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首演舞台劇尋回自我

除推出新歌，AK近日又完成21場舞台劇《Suck樂園》，他感恩能跟一班好團隊合作，讓他在過去幾個月能夠好好學習。「第一次做舞台劇，發覺原來對演戲了解未夠深入，今次係一個好機會，讓我去了解戲劇係甚麼一回事。」

AK日前完成21場舞台劇《suck樂園》，他感恩今次機會讓他了解戲劇。(IG圖片)

他又認為過去數月密集式的排練和演出，令他部分感官重新打開。「以往嘅我有啲封閉，看待事情嘅角度唔夠宏觀，過去有段時間感覺到自己有問題都不懂調整，但經過舞台劇跟不同前輩排戲同相處後，自己嘅視點又好似識得拉闊啲，讓自己得到調整。」AK認為舞台劇的現場真實感十足，而每一場演出的突發狀況，都令他希望未來有再挑戰舞台劇的機會。

完成舞台劇後，AK將匯合「fing小組」排練月尾演唱會。(IG圖片)

完成舞台劇後，AK將會回歸跟「fing小組」的幾位兄弟一同準備排練演唱會，他透露演唱會的歌單已經準備好。此外，AK又會跟「fing小組」在港拍攝全新團綜節目，他希望透過新節目能夠呈現到小組成員特色的一面讓觀眾睇得開心。至於個人方面，AK透露下半年將推出以親情，友情等題材的新歌，又會推出首張個人專輯，各位「生粉」要密切留意！

化粧：: Annie G. Chan
服飾 ：ITHK / Ami Paris / N Hoolywood
眼鏡 ：Rayban
首飾 ：Maple Sliver
鞋履 ：Clarks
場地：BLACKROOM @blackroomhk

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