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明星理財｜唐詩詠逆市經營麵包店 體會藝人創業利弊：想睇你有咩做得唔好

休閒消費

撰文： 傅承嘉

發布時間： 1 小時前

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唐詩詠（Natalie）近日獲中銀邀請拍攝理材廣告。(曾耀輝攝)

藝人唐詩詠（Natalie）去年逆市開設麵包店後，先後獲不同機構邀請，讓她分享理財之道。近日她又獲本地一間銀行邀請，拍攝有關投資理財的廣告，她受訪時就分享其近況及創業理材心得。

自唐詩詠開設麵包店「33 Cubread」以來，就先後收到多個機構的邀請，讓她分享其創業及理財心得。對此她感到榮幸︰「呢啲邀請都代表佢哋覺得我係可信嘅，同埋佢哋都認同於我喺創業路或理財上嘅選擇，而且都會睇到我嘅一啲新嘗試，所以係開心嘅！」

分別以創業老闆、灣區女強人及烘培達人三個形象出現。

當Natalie應邀出席講座分享時，她會以自己跳出舊有框框做新嘗試為例，希望帶出只要過程中相信自己，並且真正熱愛所做的事，人人都能夠在不同領域上突破自己的信息。她坦言自己就是因為深愛著麵包，並相信自己和老師，才會投身於麵包行業。

將4成收入儲起

要達致成功，理財可謂相當重要。Natalie認為藝人工作收入極不穩定，如沒有良好的理財習慣，就會令金牛座的自己變得擔憂︰「如果有一日無工作做，我就要靠理財去支持到我嘅生活。」

Natalie主張將賺到的4成收入儲起，留待有需要時用。她透露這種理財方式並不是由家庭教育而來，而是來自娛樂圈內的前輩教悔︰「拍劇時候有位前輩同我講，賺到錢記著要儲錢，或者要選擇適合自己的項目做投資。」

基於對麵包的熱愛，Natalie決心相信自己，開始經營麵包生意。(IG圖片)

但Natalie坦言自己在投資方面屬「保守派」，她並未投資股票，全因未有時間去理解股票的實際運作，並透露自己必需好好了解一項事物，才會放膽放心涉足，當初她就是先了解麵包，後來才會開設並經營麵包店。她又認為在投資路上心態始終如一。「如覺得該項目屬於能夠維持10年或以上的長綫投資，我才會開始發展。」

Natalie年頭於銅鑼灣開設麵包店，但原來她並非首次涉足這行業，早於2014年，她曾夥拍好友在港特營台灣知名三文治品牌。「當時我同朋友都覺得好好食，但當時要飛去台灣先食到，跟著我同朋友就諗，不如將品牌引入香港，咁啱當時中環又有個POP UP 可以擺，所以就順利成章試下做。」她憶述當時合作的品牌屬家族生意，洽談時就需要花上更多的時間。

Natalie認為經營麵包店的過程，經常需要用到銀行手機app，方便周轉。(IG圖片)

而今次正式在港經營麵包店，令她有感經營中小企並非易事。「現時已經係數碼年代，有數碼營商、營運資金、有員工保障，每一項都有唔同要求，而試業階段需要處理嘅事項特別多，尤其係錢銀方面，要周圍訂唔同嘅貨，員工又要出糧，舖頭又要添置唔同物資等等，但我同拍檔又唔係成日都喺舖頭，所以我經常都會用銀行手機app去幫我處理周轉和交易的事宜。」由於銀行線上的交易系統既方便又容易，令Natalie在工作的時間分配上都得以改善。

藝人創業有利有弊

作為「麵包經濟」的一員，唐詩詠認為香港人對麵包有著好多不同的要求，主要分為大小、質素及創新。她以學做麵包時的同學為例︰「佢哋平時自己都會整麵包，係有要求嘅一班人，會知道究竟麵粉個牛油好唔好等等。」Natalie指只要香港有這一班對麵包有要求的人，不管市道面對不同的處境和變化，「麵包經濟」都會有其生存的空間。

Natalie指香港人對麵包有質素和創意上的要求。(IG圖片)

而她所經營的麵包店開業時，一度引起排隊人龍和網絡上的熱議，Natalie認為這是得益於藝人創業的好處，能夠為麵包店帶來更大且更快的宣傳效益。「呢個時代靠網絡世界做宣傳，都有好好嘅效果；但當你作為一個藝人去經營一盤生意時，就會令更多人記得，而且印象會更為深刻。」

同時，Natalie亦體會到藝人創業的難處和苦況︰「當你作為一個公眾人物，顧客一定會戴著放大鏡去望著你，因為佢知道你係邊個，佢哋會想睇你有咩做得唔好或者造成點。」Natalie認為被放大關注是必然存在的情況，當初在她決心要經營麵包生意時，一早預料到，因此亦一早做好了心理上的準備。

Natalie笑言近來太忙，未敢計劃往後的工作，但會繼續準備好自己。(曾耀輝攝)

做好準備迎接新挑戰

經營生意有一定成績及口碑後，經營者或會有擴充業務的計劃，作為老闆的Natalie就認為在擴充業務前必需先有一個「強大的後盾」，她以銀行的跨境支援服務為例︰「你一定要喺擴展業務前已經要做好準備！你計劃好先去申請呢啲服務，到時就會太遲，因為需要花你好多時間。」

她近日已開始投入舞台劇的排練。(IG圖片)

她認為市場的變化較快，必需先做好生意上基本的事宜，當日後生意出現更多的發展空間時，就能省卻時間把握好發展的機會。現時Natalie正忙於排練月尾公演的舞台劇《妻迷YERMA》，她形容首次參演舞台劇為大突破且具挑戰性，完成公演前都不敢多想日後的工作大計，但認為先要做好自身的準備，演藝工作以及各方面的發展機會都會接踵而來。

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