私家偵探｜黃浩然結婚20年學做聆聽者 楊偲泳思考愛情忠貞關係

由古天樂、周秀娜、劉冠廷主演的犯罪懸疑片《私家偵探》正上映，在戲中飾演江湖人士的黃浩然（Raymond）及楊偲泳（Renci）在戲中亦有搶眼的造型和演出。日前兩人接受訪問，分享拍攝期間的心得及難忘事。

黃浩然在戲中飾演古惑仔「鳳爪」，他形容跟角色相當有緣，先是跟身兼導演、編劇的周文儒是多年的相識，而角色的藍本又源於他在多年前於鄭保瑞導演執導《愛作戰》中飾演過的古惑仔「秋秋」。周導就認為Raymond多年未有再做「衰仔」的角色，直言「鳳爪」一角非他莫屬。當初Renci接觸兩位導演時，只感受到兩人認真的氛圍，但後來卻發現兩人其實都有搞笑貪玩的一面。她對於今次的班底來自不同範疇的人匯聚一起，感到興奮不已。

▲ 入行多年的Raymond笑言從未出席過金像獎 ，希望未來有機會出席。(梁偉榮攝)

Raymond跟Renci這對拍檔看似新鮮，但兩人早於4年前一部尚未上映的電影《一綫生機》中合作過，加上兩人私下有共同朋友，不時會於飯局上聚頭，早已甚為熟絡。Raymond憶述拍攝期間，兩人因過於投入和認真，而甚少有傾計交流的機會；而Renci就指cut機時，彼此都會如「漏氣公仔」般鬆一口氣，然後只集中且冷靜地思考和處理拍攝的場口。

其中一場鬧交場口，Renci感謝Ramond助她入戲︰「平時我嘅情緒好少會爆，所以嗰場戲真係要靠Raymond的爆發力令我可以一齊爆。」

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Renci在戲中跟古天樂有較多對手戲，她形容拍攝時的呆滯狀態已覆蓋當刻的壓力︰「我有時會放空到唔知去咗邊，但好在他好多嘢講，講下講下就會好自然咁開啟了話題，令我無咁大壓力。」Renci透露古天樂在片場經常會跟她討論近期看過的影視作品，分享彼此的心得。Raymond與Renci在戲中同樣飾演江湖兒女，在塑造角色時都有所設計。

當中Raymond飾演的「鳳爪」就留有一頭鶴立雞群的「飛機頭」︰「我深信今次呢個造型係鄭保瑞導演夢寐以求自己想整，但又無辦法整到嘅造型！」他又憶述當年拍攝《愛作戰》飾演古惑仔「秋秋」時留有一頭金髮，當時的造型由他太太負責，而今次Raymond試造型時，就被團隊「警告」勿作反抗，他們都認為Raymond梳太多蛋撻頭、着太多西裝，是時候開拓其他本應要走的路綫，最後就得出既誇張又搞笑的「飛機頭」造型。

▲ Renci對於早前任金像獎嘉賓感到緊張，她希望未來能遇上令觀眾難忘的角色。(梁偉榮攝)

Renci飾演的Betty是一個在馬來西亞生活已久且江湖味極濃的江湖阿嫂，對白上都需要較為貼地︰「口音上雖然唔需要刻意去學，但講說話的字眼或尾音，都會同平時講開的廣東話有不同。」觀眾入場時不妨多留意兩人為角色用心的準備。

雖然Renci在戲中未有打鬥場口，但古天樂在電影尾段的一場激烈動作場口就令她連環「受創」︰「古老闆救我走的一幕，要將我成個人抱起，當佢他起我時，就唔覺意將我個頭憾咗落個門框度，佢知道後都同我講唔好意思。」但禍不單行，Renci撞到頭後「戰場」又移師到屋外泳池︰「當時劇情上我要扮動彈不得，古老闆一邊要救我，一邊要同人打，過程中就不斷撳我個頭落水，所以那場我真係飲了好多啖池水。」是她整部戲最為深刻的一幕。

學習成有質素聆聽者

整個《私家偵探》的劇情均由感情上的忠貞所引起，結婚20年的Raymond有以下看法︰「兩人在一起，忠貞係好基本好緊要，何況我有兩個小朋友，所以我自己到目前都好堅守呢樣嘢！」

Renci則認為若然人在感情上未能做到忠誠，只會浪費自己的時間︰「好唔抵呀！生活上其他事情已經好花精神同時間，你還要在同一個範疇上再額外花多一份時間，倒不如唔好搞咁多嘢啦！」

▲ 黃浩然（Raymond）跟楊偲泳（Renci）早已相識，拍攝時未感陌生和有壓力。(梁偉榮攝)

Raymond在戲中為追求Renci，自詡為「有質素嘅聆聽者」，但他坦言現實中仍處於學習階段︰「好多時我收工回家會因為好攰而唔聽老婆講嘢，掛着自己講自己嘅嘢，其他人的事就無咁耐心去聽。」Raymond指會教導小朋友做人需有同理心，自己亦開始慢慢有反省和改善。

電影在馬來西亞取景拍攝，以往因經常到大馬拍戲而獲冠名「大馬王」的Raymond坦言喜歡到當地拍攝︰「在馬來西亞拍嘢幾好玩！有好多好嘢食之餘，當地人都友善熱情，又不會阻到你拍嘢，是好好的拍攝體驗。」

於馬來西亞拍攝令Renci最為深刻的就是拍攝途中劇組「萬歲」請食榴槤︰「我好驚訝竟然會有劇組會萬歲榴槤，當時在戶外地方擺張長枱就將榴槤曬冷，我係忍唔住放飯時食咗幾嚿，真係好開心！」Raymond認為兩地的拍攝文化上沒有太大分別，因為兩地近年接觸交流機會增加，所以能夠做到無分彼此，合作愉快。而Renci就認為馬來西亞的拍攝團隊相當熱愛工作︰「我無諗過個團隊精神係可以去到咁高的境界！」

樂與新演員合作

Raymond在近年的作品中都跟不少新一代演員合作，他坦言在大家身上都獲益良多，雖然早已作為影視圈內前輩，但他未有擺出前輩的架子，而是上下一心，通力合作︰「我會好開放咁同大家一齊在現場排戲，過程中試下去撞啲火花出嚟。」

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Raymond相當好學，近年亦會上戲劇班增進演技，他認為自己仍有不少空間需要學習和探索，因此在拍攝過程中跟不同演員都處於同等地位工作。近年Raymond由電視圈重返電影圈，經歷過不同時代的電影圈，他認為現時拍電影比以往要背更多對白︰「以前會分shot，現時就會成場戲落5部機對着你，要求係比以往高。」但他慶幸在電視生涯時被訓練到「一shot落4頁紙一場戲」的連貫性，他認為現時新入行的電影人能夠適應這種改變，已相當了不起。

望演自豪角色

Renci今年為金像獎擔任頒獎嘉賓，她形容當下未有想太多，因為頒獎當刻的緊張已覆蓋一切︰「再上一年我同阿Fish（廖子妤）作為侯選人都無咁緊張，因為一就一二就二，而今次頒獎要面對台下好多人，而且他們都是重量級的人，我好驚講錯嘢，我隻手係keep住震。」

而當她望向得獎者領獎時亦被受感動︰「原來一個人嘅努力，被業界一張成績表所肯定，又可以在文化中心講出自己感言，非常觸動我。」電影業是一個魔力夢工場，她希望於往後日子中，能夠遇上令自己自豪且令觀眾難忘的角色。



化粧︰Terence c.(黃浩然)、Jenny Shih(楊偲泳)

髮型︰DY (黃浩然) 、Nickienick @twotwo.hair(楊偲泳)

場地︰嚟啦Laila Partyroom

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