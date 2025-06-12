按摩風險｜72歲翁光顧太子樓上按摩店　突暈倒送院搶救不治【附推拿不受傷3大要點】

【按摩店/昏迷／按摩／推拿】太子一間樓上按摩店今日（12日）下午1時許，一名72歲殷姓男子光顧太子大南街61號一間樓上按摩店，期間突然暈倒。警方和救援人員到場發現男子已陷入昏迷，救護員曾用自動心外壓機為男子急救，並由救護車送往廣華醫院搶救，可惜最終不治。

據悉，涉事的樓上單位未有展示按摩院招牌，警方正調查事件原因。消息指，死者有身體病紀錄，事發時已完成按摩服務，休息期間突然昏迷暈倒。

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按摩風險｜推拿不受傷3大要點

中大中醫學院及中西醫結合研究所客座副教授林冠傑醫師曾接受訪問指，一般因為疲倦而進行推拿按摩並無問題，但如果持續有頸痛、手腳面部麻痹及暈眩等問題，就不要貿然按摩，宜先找專業中醫師診斷，「腦部是靠椎動脈供血，但有些人可能先天只有一邊椎動脈，在按摩推拿時如果力度不當，便可能誘發椎動脈血管壁內膜撕裂而中風。」

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按摩風險｜醫生：按摩一個位置絕不能按

台灣家醫科醫生陳欣湄曾在當地健康節目《健康2.0》指出，不少人在按摩的時候經常會叫按摩師按摩肩頸位置，並叫按摩師用力按這些部位，用錯力度按摩恐暗藏危機，嚴重可致腦中風。她指出，這個位置又稱「頸前三角區」，是絕對不能夠同時按壓兩邊頸部按摩。

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另外，她指出頸外動脈和頸內動脈的交叉口，又稱頸動脈竇，這個位置是身體的壓力感測器，若按壓時會讓身體誤以為出現問題，調整心律，心跳會變慢，導致心律不正和暈眩的情況出現。

第三，特別是三高人士，容易會在頸部有血管斑塊，按摩力度過大會導致斑塊脫落造成血栓。嚴重若血栓跟隨血液流到腦部，有可能會導致腦中風。

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