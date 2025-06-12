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洗衣產品推薦2025｜消委會+《LDK》推薦24款洗衣產品高效去污除臭　最佳洗衣粉每次洗衫僅$1

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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《LDK》及消委會評測多款洗衣產品，當中有24款獲得較佳評價。

【LDK/ 消委會/ 洗衣液/ 洗衣膠囊/ 洗衣產品】洗衣用品是日常必備品，日本家品雜誌《LDK》近日評測15款熱賣洗衣產品，其中有9款獲得A級評價，而本港消委會過往亦曾測試過市面上34款洗衣產品，結果發現15款洗衣產品的去污表現較佳，兩者合併一共有24款產品推薦，供大家參考。

洗衣產品推薦2025︱《LDK》4大評測重點

為向消費者推薦最好用的洗衣產品，《LDK》將市面上熱賣的15款洗衣品項進行測試，當中不乏獅王、花王及P&G等大牌，實測以下4項重點比較：

清潔力：能徹底清洗沾有「唇膏」、「肉汁」、「咖哩」、「蛋汁」、「泥漬」等髒污的布料。

  • 除臭力：能清洗布料被沾上模擬汗液後的難聞味道，重現新衫味道。
  • 防臭力：布料經清洗後再噴上模擬汗液，靜置一段時間後觀察會否殘留臭味。
  • 使用感：使用時容易計算用量和確認剩餘量，產品設計開合方便、不易倒瀉。

15款洗衣產品表現詳情如下：

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（排名由低至高）

  • 第15名：TOPVALU 抗菌除臭洗衣液（未有提供參考價格）
  • 並列第12名：王子製藥 威露士海洋麝香香氛洗衣膠囊，￥1,000（約$54港元）
  • 並列第12名：寶潔 Ariel超強抗菌洗衣液，￥545（約$30港元） 
  • 並列第12名：寶潔 4合1華麗高級花香洗衣膠囊，￥327（約$18港元） 
  • 並列第10名：Welco 超濃縮抗菌消臭洗衣膠囊，￥814（約$44港元）'
  • 並列第10名：熊寶貝Fafa Sory 抗菌強效消臭濃縮洗衣液（補充裝900ml），￥547（約$30港元）
  • 並列第4名：Curél 衣物洗滌劑（乾燥敏感肌用），￥528（約$29港元）
  • 並列第4名：Saraya Yashinomi 濃縮型洗衣液，￥420（約$23港元）
  • 並列第4名：Laundrin 濃縮型洗衣液（白茶香），￥712（約$39港元）
  • 並列第4名：花王 洗衣凝珠（玫瑰木蘭香），￥366（約$20港元）
  • 並列第4名：王子製藥 arFUM Amore佛手柑與茉莉花香氛洗衣膠囊，￥1,120（約$61港元）
  • 並列第4名：花王 Attack Zero Perfect Stick，￥501（約$27港元）
  • 並列第2名：獅王 NANOX one PRO洗衣液，￥458（約$25港元）
  • 並列第2名：寶潔 Ariel Gel Ball Pro洗衣膠囊，￥327（約$18港元）
  • 第1名：花王 Attack強力除菌消臭洗衣液，￥463（約$25港元）

資料來源：日本家品雜誌《LDK

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洗衣產品推薦2025｜3款洗衣膠囊去污表現出色

消委會曾在市面上搜羅34款洗衣產品，當中包括16款洗衣粉、15款洗衣液及3款洗衣膠囊，針對去除日常4種常見污漬進行測試，包括油性污漬（如礦物油、粉底、牛肉脂肪、人體皮脂）、酵素污漬（如朱古力、血漬、胡蘿蔔糊、混有青草的泥土）、可氧化污漬（如茶漬、咖啡、藍莓、番茄醬、紅酒、豉油），以及其他污漬（水溶性油漆和油溶性油漆）進行測試。

測試結果發現，有15款洗衣產品的去污表現較佳，其中測試的全部3款洗衣膠囊（洗衣球）整體去污表現出色。3款洗衣膠囊推薦名單如下：

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消委會實測3款洗衣膠囊：

  • Persil Colour Protect Capsules
  • TESCO Ambience Orange Blossom & Pomegranate
  • 汰漬 Tide 超濃縮三效洗衣膠囊（春天草地清香）

洗衣產品推薦2025｜12款高分洗衣粉及洗衣液

至於在洗衣粉及洗衣液方面，有12款產品在去除人體皮脂和粉底之表現，以及去除血漬等酵素污漬的測試表現較佳。點擊12款高分洗衣產品如下：

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消委會推介12款高分洗衣粉及洗衣液：

  • Ariel 超濃縮洗衣液 
  • 快潔 全效360高效能洗衣液
  • 白貓 大自然清馨洗衣液
  • 獅王潔白物語 納米樂特濃洗衣液 極度消臭
  • 威威 濃縮除菌洗衣液 
  • 威潔士 消毒洗衣液 冷水配方(超濃縮)寶絲 洗衣粉
  • 獅王潔白物語 超濃縮洗衣粉 清新花果
  • AEON TOPVALU 洗衣粉
  • 亮麗 全效5合1超濃縮洗衣粉
  • 立白 超濃縮低泡洗衣粉
  • 白貓 超濃縮低泡洗衣粉

在12款產品中，以「Ariel 超濃縮洗衣液」及「寶絲洗衣粉」獲得總評4星高分評價，前者在去除油性污漬及酵素污漬表現優秀；後者則在去除油性污漬、酵素污漬、可氧化污漬表現優秀，平均每次洗衣費用只需$1.02。

*資料源自2017年11月消委會報告，產品樣式、售價及品質或有變更

洗衣產品推薦2025｜洗衣粉vs洗衣液vs洗衣膠囊

消委會指出，雖然洗衣膠囊整體表現不錯，惟價錢卻比洗衣粉或洗衣液較昂貴；加上不及洗衣粉與洗衣液般普遍，因此大部分人仍偏向採用洗衣粉或洗衣液。至於洗衣粉和洗衣液成分大同小異，最大分別在洗衣粉添加了固體填充物，以便取用及防止結塊。另外，洗衣粉的每次洗衣費用雖然較洗衣液便宜，但使用前需先溶於水及不要過量，否則會有白色粉末殘留於深色衣物上，影響外觀；相反，洗衣液則易與水混和，也不會出現結塊情況，較洗衣粉環保。

洗衣產品推薦2025｜認清洗衣產品標籤

隨著大眾環保意識提高，市面上也有一些洗衣產品聲稱「可生物降解」，消委會就解釋，這類產品其實只針對其表面活性劑或大部分的成分。而為避免消費者難分真假，不少洗衣劑均會標示出由第三方認證機構所發出的標籤，例如：

  • Environmental Choice New Zealand（新西蘭政府擁有及認可）
  • Safer Choice（美國環境保護署推行的自願性計劃）
  • USDA（美國農業部對有機生產、處理和標示的認證）
  • ECOCERT（1991年於法國成立的有機認證機構）
  • USDA Certified Biobased Products（美國農業部管理、採用可再生的生物材料的自願性標籤計劃）
  • 中國環境標誌（內地政府機構的認證標籤計劃）

消委會提醒，想選購合適的洗衣產品，切記查看詳細成分列表，了解產品是否獲認證機構發出相關標籤。

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